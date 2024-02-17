|Жапаров летит в Казань. На "Игры будущего" и встречу с Путиным
09:29 19.02.2024
Глава Киргизии встретится с Путиным в Казани
Президент Киргизии Жапаров встретится с Путиным во время поездки в Россию
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)
Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию по приглашению российского коллеги Владимира Путина, сообщила пресс-служба главы республики.
Рабочая поездка пройдет 20-21 февраля. Жапаров примет участие в церемонии открытия международных спортивных соревнований "Игры будущего" в Казани.
В рамках мероприятия глава Киргизии проведет двусторонние встречи с Путиным, а также с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудят отношения стран, в том числе в сфере культуры, торговли, экономики и инвестиций, уточнили в пресс-службе.
В последний раз Жапаров посещал Россию в мае 2023 года. Во время визита он провел переговоры в Кремле, а также посетил Парад Победы на Красной площади. Президент Киргизии сделал ответное приглашение Путину, тот приехал в Бишкек в октябре того же года. Это стало первым зарубежным визитом российского президента в 2023 году.
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