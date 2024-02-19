Мигранты, переведя миллиарды долларов из России домой, решили перевести дух, - СП

09:50 19.02.2024

Подсчитано, что денежные переводы из России в СНГ за год упали на треть в месячном исчислении

Юрий Енцов



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Василий Колташов

19.02.24



Вопрос "кто кого кормит": Россия ближнее зарубежье или наоборот - снова стал актуален. Сообщается, что денежные переводы из России в страны СНГ в конце года упали на треть. Это "в среднем по палате", а вот в Киргизию, например, переводы из РФ в 2023 году снизились всего-то на 14%. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.



Вообще простые трудовые мигранты в 2023 году перевели из России в эту республику два или два с половиной миллиарда долларов США, сообщает Национальный банк Киргизии. В 2022 году таких переводов набралось на три миллиарда, при том, что весь бюджет республики - 7,7 млрд USD. Богаче страна не стала, в 2021 г. ее бюджет составлял 8,543 млрд в американских деньгах. Но, между прочим, и в Россию из Киргизии тоже что-то капало - аж 400 миллионов.



Киргизия, как утверждают, единственная страна ближнего зарубежья, у которой сохранилась положительная динамика: в декабре прошлого года туда отправили денег на четверть больше по сравнению с декабрем 2022 года.



А вот переводы из России в Грузию снизились до несчастных 70 млн долларов в месяц, при том, что от нас туда по итогам всего 2022 года выслали $2 млрд.



В Армению из России выслали в 2023 году $3,6 млрд, но в последнее время в месячном выражении, а именно в декабре меньше, всего-то 297 млн долларов. Также снизились переводы в Казахстан - до 15 млн USD.



Это при том, что в Казахстан от нас переводили не так уж много, $0,7 млрд в год.



Экономист Василий Колташов напоминает, что еще лет десять назад среди неолиберальных экономистов бытовало мнение, что Россия такая богатая страна, денег у нас так много, что считать их занятие презренное:



- Поэтому 25 миллиардов долларов ежегодно переводилось в страны СНГ и ближнее зарубежье. Это были деньги, заработанные трудовыми мигрантами, которым не предлагали оставаться в России. Гражданами они не становились, недвижимость не покупали. И вообще к ним относились примерно так: "Зачем вы будете покупать нашу недвижимость, мебель, мы без ваших денег обойдемся! Тратьте деньги у себя!".



Конечно, публично такое не говорили, но это была стратегия, доктрина, определенное отношение к трудовым мигрантам.



Их у нас не социализировали - приехали, поработали и пусть уезжают. А если много денег увезут, то ничего страшного. Обычная ксенофобия, боязнь чужаков, от слова "ксенос", чужак. Она бурлила и бурлит в российском обществе даже среди экспертов.



А сейчас мигранты активнее остаются в России. Получают гражданство, покупают недвижимость. Сдвиг начался медленно, но сейчас он, возможно, ускорился.



"СП": Значит, по вашему мнению, по этим показателям переводов можно узнать сколько и каких мигрантов осталось в Росси?



- Данные об уменьшении переводов - свидетельствуют о том, что люди переезжают в Россию. И это хорошо.



Со всеми побочными эффектами, связанными с этим, на которые часто обращают внимание, нужно бороться правоохранительным органам.



Также следует включится в процесс министерствам культуры и просвещения. Пусть внедряют культуру и просвещают. Ведь народ состоит не только из культурных и просвещенных, но и из тех, с кем еще придется поработать. Одна только Федеральная миграционная служба с этим не справится.



Мигранты должны понять не только, что можно заработать, но и в чем состоят культурные возможности и особенности переезда. Наша страна очень терпима, но границы ее терпения есть. Например, не следует терпеть если кто-то, увидев легко одетую девушку на пробежке, ударил ее по лицу.



"СП": Судя по динамике переводов, много стало оставаться в России переселенцев из солнечной Грузии?



- К ним, если они не кричат на каждом шагу, что не любят Россию, вообще вопросов нет. Они выглядят по-европейски, на итальянцев похожи.



Но тут не лишне вспомнить про наши "сливки креативного класса", которые "перепрыгнули на другой торт" - уехали жить в Грузию. Правда некоторые из них потом поняли, что попали не на торт, это в России для них был торт, а они сливки. А там что-то не торт. Их уже немало вернулось назад.



"СП": При этом отправления из самой Грузии в Россию стали больше почти в два раза. А ведь год-два назад в саму Грузию из России отправляли миллиард, плюс туристы оставляют семь миллиардов. При то, что весь бюджет этой страны в текущем году обещают в девять млрд. долларов.



- Что касается переводов, то по ним посчитать, сколько у нас кого осталось, пока нельзя. Мы же под санкциями и переводы не все прозрачны.



Происходит пересылка денег наличными со знакомыми, налажена "подпольная почта" в сфере переброски денег на доверительных основах. Это то, что затрудняет подсчет. Но все равно денег выводится из нашей страны по-прежнему очень много.



"СП": Денежные переводы физических лиц из России в ряд стран ближнего зарубежья год от года разные. Так, в 2022 году они вырастали почти до 24 миллиардов долларов - это в два с половиной раза больше чем в 2021 году, свидетельствует статистика местных центробанков: Армении, Киргизии, Грузии и Узбекистана. Но можно ли доверять официальным данным?



- Ориентироваться на них можно, другое дело, что они не являются полными. Это не вся масса денег, выведенная из Российской экономики.



"СП": Вот, например, мигранты, уехавшие в Грузию и Казахстан от мобилизации или от санкций, немного переводят денег в Россию. В саму же Грузию эксперты рекомендуют летать с наличными долларами и евро, а уже там менять их на лари.



- Туда переехали контракты российских фирм. Но это не грузинские или казахстанские деньги, а деньги западных компаний. Они их формально "переупаковали", чтобы не нарушать санкции. Поэтому денежный поток может идти оттуда в Россию в преимущественной степени. Но санкции искажают общую картину движения денежных средств.



Или, например, те, кто работал в России вынуждены были переехать в Грузию - она сейчас уже более нейтральная, чем, например, Армения, которая сильно отходит от России в политическом плане. Грузия - давно остыла, а Армения - в горячке.



"СП": При этом в Армении можно пользоваться картой "Мир" в магазинах и кафе. Есть обменники с выгодными курсами, но можно воспользоваться банкоматами ВТБ и "Сбера". Отделений и банкоматов по Еревану очень много, а значит переводы - более прозрачны.



- Пашинян вовсю накаляет ненависть к России. Мы же знаем, что по их версии, это мы виноваты, что они проиграли войну с Азербайджаном. Здесь есть проблемы.



"СП": В 2022 году половина киргизских банков приостановила обслуживание российских карт "Мир".



- Есть проблемы с переводами в Казахстан, Киргизию, существуют трудности, банки капризничают. Я не очень уверен, что все формы переводов прозрачны, в частности, для статистики Банка России.



Но вообще мне кажется, что мигранты остаются в России. С 2014 года, когда рубль девальвировался, уменьшившись в долларовом выражении, приехали работать женщины. А куда им еще ехать? Прекратились глупые московские шутки "все мигранты однополые". Женщины пошли заниматься уборкой, работать в кафе…



"СП": И теперь на улицах можно встретить парочки мигрантов и даже с детскими колясками.



- Да, они остаются в России. Я сторонник возрождения Советского Союза. Но возрождать его нужно первоначально внутри России, предоставляя гражданство трудовым мигрантам. Я считаю, что это должно дополнятся культурной политикой, а не то, что просто "продавать" экзамен по русскому языку, считает эксперт…



Хотя на одной России свет клином отнюдь не сошелся, Так в 2023 году в ту же Киргизию из-за рубежа направлены $2 млрд 706 млн., поступления из РФ составили 94% всех переводов. Но и из США поступили $45 млн, причем произошло снижение на 18%. Из Турции - $17 млн, но, при этом, из бедной Киргизии в богатую Турцию стабильно высылают денег больше.



Количество денежных переводов в Узбекистан по итогам 2022 года увеличилось в два раза и достигло $17 млрд! Причем переводят деньги десятком способов и часто без комиссии. То же происходит с переводом в Таджикистан.



Вообще, переводы денег из России в соседние страны то вырастают в разы, то падают, в зависимости от разных обстоятельств, типа ковида, санкций, мобилизации. За 2022 год денежные переводы из России в ближнее зарубежье достигли рекордных объемов. В какой-то момент деньги просто сбрасывали из РФ, и, как раз в этой время, мы отметили, что число дворников-мигрантов на улицах Москвы резко поубавилось.