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В ФБР заявили о "невиданных масштабах" кибератак Китая на инфраструктуру США
10:03 19.02.2024

Глава ФБР Рэй назвал невиданным масштаб кибератак Китая на инфраструктуру США
В начале февраля власти США заявили, что "спонсируемые Китаем" хакеры несколько лет имели доступ к объектам критической инфраструктуры страны. Глава ФБР заявил, что это "только верхушка айсберга". Пекин отвергает обвинения

Попытки китайских хакеров атаковать критические объекты инфраструктуры США с помощью вредоносного программного обеспечения в последнее время "достигли невиданных масштабов", Вашингтон считает это угрозой национальной безопасности. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Wall Street Journal.

В качестве примера Рэй привел группировку Volt Typhoon. В начале февраля американское Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, ФБР и Агентство национальной безопасности сообщили, что "спонсируемые Китаем" хакеры атаковали сети ряда организаций на всей территории США, в том числе объектов связи, энергетики, транспорта и водоснабжения; злоумышленники могли провоцировать сбои в их работе. По данным американских властей, доступ к вычислительным сетям некоторых объектов сохранялся у хакеров по меньшей мере пять лет.

По словам Рэя, поддерживаемые Пекином хакеры заранее внедряют в объекты вредоносное ПО, которое можно запустить в любой момент и тем самым нарушить работу критической инфраструктуры США. "Это только верхушка айсберга, это одна из многих подобных попыток Китая", - сказал он. Глава ФБР не уточнил, какие именно объекты пострадали, отметив только, что ведомство"ведет большую работу".

Рэй также предупредил власти стран Европы и Азии о риске кибератак со стороны Китая. WSJ со ссылкой на представителей разведок западных стран передает, что в последние годы число атак на объекты критической инфраструктуры выросло, они стали более изощренными.

Китайское правительство ранее отрицало обвинения в связях с Volt Typhoon. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его страна "не поощряет, не поддерживает и не потворствует атакам хакеров" и сама является "одной из главных жертв кибератак".

Однако, пишет WSJ, у США "накапливается все больше доказательств", что группировку поддерживают власти Китая; Вашингтон обвинил в краже данных нескольких офицеров из подразделения Народно-освободительной армии Китая, которое отвечает за проведение операций в области компьютерных сетей.

В начале февраля Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже; по данным властей, в прошлом году хакеры, связанные с Пекином, внедрили вредоносное ПО в компьютерную сеть голландского Министерства обороны. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что Китай из-за кибератак представляет наибольшую угрозу экономической безопасности страны.

Источник - rbc.ru
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