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|Данияр Тургамбаев возглавил Лесное хозяйство Казахстана
10:30 19.02.2024
Данияр Тургамбаев назначен председателем Комитета МЭПР РК
Приказом министра экологии и природных ресурсов Тургамбаев Данияр Галымович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
Родился в 1987 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет им. Д. Кунаева, Казахский национальный аграрный университет.
Трудовую деятельность начал в 2009 г. бухгалтером в частной компании.
2010-2019 гг. - главный специалист-менеджер по госзакупкам, руководитель отдела, заместитель генерального директора, заместитель директора ГУ "Государственный национальный природный парк "Алтын-емел".
2019-2021 гг. - директор РГУ "Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері".
С 2021 г. по настоящее время - заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.