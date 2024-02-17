Данияр Тургамбаев возглавил Лесное хозяйство Казахстана

10:30 19.02.2024

Данияр Тургамбаев назначен председателем Комитета МЭПР РК



Приказом министра экологии и природных ресурсов Тургамбаев Данияр Галымович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.



