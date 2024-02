Большой провал Америки на президентских выборах в Индонезии, - В.Прохватилов

11:42 19.02.2024

17.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



США продолжат политику раскачивания ситуации в одной из крупнейших мусульманских стран



14 февраля в Индонезии прошли президентские выборы, на которых, согласно предварительным подсчетам, победу одержал 72-летний министр обороны Прабово Субианто, набрав около 58%. Второе место на голосовании получил бывший губернатор столицы Джакарты Басведан Анис с 25%.



Субианто, который баллотировался от национал-консервативной партии "Гериндра", заменит осенью 2024 года на посту главы государства правившего 10 лет Джоко Джокови Видодо из Демократической партии борьбы Индонезии, который согласно конституции не мог баллотироваться в третий раз. Новым вице-президентом станет 36-летний старший сын Джокови Гибран Ракабуминг Рака, который шел на выборы в паре с Субианто. Это стало возможным после того, как осенью 2023 года Конституционный суд Индонезии во главе с дядей Гибрана Анваром Усманом разрешил занимать этот пост людям младше 40 лет.



"Индонезийские рынки приветствовали четкие данные [о результатах выборов] и сплотились на фоне обещания Прабово следовать политике Видодо в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии. Фондовый рынок страны (JKSE) при открытии новой вкладки вырос на целых 2,2%, в то время как рупия укрепилась на 0,3% до самого высокого уровня за месяц", – пишет Reuters.



Прабово Субианто происходит из элитной политической семьи Индонезии. Его отец Сумитро Джоджохадикусумо был министром финансов и торговли, а его дед Маргоно основал государственный банк "Негара Индонезия" и возглавлял президентский консультативный совет.



Будущий президент поступил в Военную академию Индонезии в 1970 году и стал командиром элитного спецназа. Он руководил операциями специальных секретных подразделений против группировок, выступающих за независимость, во время 24-летней военной оккупации Индонезией Восточного Тимора.



Особенностью выборов главы государства в Индонезии стало то, что избиратели голосуют за пару кандидатов – потенциального президента и вице-президента.



В этот раз на выборах были представлены три таких тандема. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выбрал Гибрана Ракабуминга Раку, старшего сына действующего президента Индонезии Джоко Видодо. Это стало возможным после того, как перед выборами был понижен возрастной ценз для должности вице-президента с 40 до 35 лет, чтобы 36-летний сын Видодо смог принять участие в выборах.



Бывший губернатор Центральной Явы Ганджар Праново, выступавший от правящей Демократической партии борьбы в качестве своего вице-президента видел бывшего министра по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммада Махфуда Махмодина.



Экс-министр культуры и образования, экс-губернатор Джакарты Анис Басведан выбрал себе в напарники парламентария, лидера Партии национального пробуждения Абдулу Мухаймина Искандара.



Прабово Субианто изначально являлся фаворитом выборов, декларируя приверженность к продолжению взвешенного и независимого курса Джокови во внешней политике. Такую же позицию занимал кандидат от правящей Индонезийской демократической партии борьбы Ганджар Праново.



А вот третьим претендентом на президентское кресло был откровенный "вашингтонский кандидат" Басведан Анис, типичный выпускник так называемых школ мировых лидеров made in America. Он получил звание бакалавра по экономике в Университете Гаджа Мада в Джокьякарте в 1995 году. Тут на него обратили внимание вездесущие "американские ученые" и направили в Школу связей с общественностью Университета Мэриленда (США), где он получил степень магистра в области международной экономики и политики безопасности. В 2005 году он получил докторскую степень в области политики в Университете Северного Иллинойса, защитив диссертацию на тему "Региональная автономия и модели демократии в Индонезии".



Пройдя выучку в духе построения американской модели демократии в стране с самым многочисленным мусульманским населением в мире, Анис своей электоральной базой выбрал радикальных исламистов.



Отметим, что это классическая схема американских спецслужб по свержению правительств стран-мишеней. Так, в январе 2022 года массовые протесты в Казахстане начали завзятые либералы-западники, которых быстро вытеснили погромщики-исламисты.



На первый взгляд, может показаться удивительным превращение Аниса из адепта западной демократии в ключевую фигуру индонезийского исламистского популизма, как его характеризует The European Center for Populism Studies (ECPS).



Ларчик такой метаморфозы раскрывается очень просто. У прозападных политиков, каковым и является Анис, нет каких–либо собственных убеждений, для них существуют лишь оперативно-тактические условия, поставленные заокеанскими кураторами.



Фактически Анис планировался на роль фюрера цветной революции, локомотивом которой могут стать радикальные исламистские группировки.



"Аниса можно представить как одного из интеллектуальных игроков, мобилизовавших исламистский популизм в преддверии губернаторских выборов 2016 года и президентских выборов 2019 года. Его часто характеризуют как фигуру, вовлеченную в сложную сферу политики, где есть пространство для нетерпимых и дискриминационных политических действий. Используя политику идентичности исламизма, он отстаивал общую волю мусульманского большинства противостоять несправедливому правящему режиму. Его политические маневры были основаны на использовании религиозного примордиализма исламистских масс в их борьбе против коррумпированных элит", – пишут аналитики ECPS.



27 сентября Анис встретился с основателем Фронта защитников ислама Ризиком Шихабом, пытаясь заручиться поддержкой исламистской популистской группы и прилагая усилия, чтобы убедить своих последователей-исламистов-популистов в том, что он не предаст их, отмечает Хасан Бахтиар, профессор факультета исламских исследований Университета Мухаммадии в Маланге (Индонезия).



Индонезийские аналитики характеризуют Аниса как политического манипулятора, успешного последователя Макиавелли, который может, если это выгодно, игнорировать религиозную мораль, но для достижения конкретной политической цели может использовать различные средства, в том числе "инструментализацию религии", то есть поддержать радикальные исламистские круги.



Несмотря на все ухищрения западных кураторов Аниса, его шансы на победу в индонезийской президентской гонке 2024 года были ничтожными. Поэтому западные СМИ, как по команде, начали массированную кампанию по дискредитации фаворита грядущих выборов Прабово Субианто, оседлав тему династической политики и непотизма.



Так, британский The Economist негодовал: "В Юго-Восточной Азии наблюдается упадок демократии... Ключевые фигуры в этих странах подрывают демократию, ущемляя гражданские права, занимаясь кумовством и ослабляя политические партии. В Индонезии президент Джоко Видодо подорвал демократию, развалив антикоррупционную комиссию, ущемив гражданские права и поддержав в качестве своего преемника демагога и бывшего генерала Прабово Субианто".



Ротшильдовский журнал был возмущен тем, что президент Индонезии Джоко Видодо создает собственную политическую династию, "проталкивая в политику своего сына".



"За год до ухода с поста президента Индонезии Джоко Видодо столкнулся с серьезными обвинениями в создании политической династии посредством кумовства", – писал американский новостной канал CNBC, игнорируя упрямый факт, что такие обвинения раздаются со стороны откровенно прозападных политиков, не имеющих широкой электоральной поддержки.



Таких как "Вашингтонский кандидат" в президенты Индонезии Анис Басведан, который в США и их странах-сателлитах проводил времени больше, чем в Индонезии, читая лекции в университетах Австралии и США, давая комментарии американским телеканалам и встречаясь с западными дипломатами.



Кампания в западной прессе не дала серьезных результатов. Дело в том, что "выборы в Индонезии выступают предметом гордости индонезийцев, так как считаются завоеванием эпохи "Реформации" 1998-2004 гг. – периода коренных демократических преобразований в индонезийском обществе после почти тридцатилетней эпохи авторитарного режима "Нового порядка" президента Сухарто. Определившаяся тогда конфигурация "новых" элит (на самом деле старых, но не имевших политической власти при Сухарто) стала своеобразной основой партийного ландшафта и, что еще более важно, сетей неформальных патрон-клиентских и фракционных связей, обеспечивающих жизнеспособность индонезийской демократии. Понимание демократии в Индонезии незападное, близкое к идеям социальной справедливости, коммунализма, принципам баланса и консенсуса, определяемым национальной идеологией-философией "Панча Сила", согласно которой социальные процессы важнее институциональных и законодательных", – пишут аналитики Российского совета по международным делам (РСМД).



Одним словом, политические династии и кланы – норма для индонезийского политикума и электората.



В такой ситуации США активизировали свои спящие ячейки в Индонезии.



В октябре 2023 года спецназ индонезийской полиции предотвратил попытку масштабного теракта, запланированного группировками радикальных исламистов, тех самых, чьи интересы продвигает Анис.



В ходе операции было арестовано 60 экстремистов, которые были связаны с запрещенными в Индонезии исламистскими группировками, которые стремились дестабилизировать политическую обстановку в преддверии президентских выборов в 2024 году и, по сути, совершить государственный переворот.



Затем Вашингтон инициировал мятеж в провинции Ачех, на острове Суматра. Возглавляет исламистов Ачеха сепаратистское движениие "Свободный Ачех" со штаб-квартирой в Хельсинки.



27 декабря 2023 года в Ачехе сотни студентов университетов в столице провинции, городе Банда-Ачех, взяли штурмом убежище, в котором находилось более сотни беженцев рохинджа, прибывших из Мьянмы и потребовали, чтобы 137 беженцев-рохинджа перевезли в местный иммиграционный офис с дальнейшей депортацией.



Толпы студентов прорвали полицейские заслоны, швыряя в беженцев мусор. Когда же беженцы под присмотром полиции покинули временное убежище и сели на грузовики, студенты снимали их на камеры своих мобильников.



Поскольку и эта попытка дестабилизировать страну не удалась, возобновилась кампания в западных СМИ по дискредитации индонезийских властей и фаворитов президентской гонки.



The New York Times в своей статье Why This Presidential Front-Runner Is Stirring Fears of the ‘Death of Democracy ("Почему этот кандидат в президенты вызывает опасения по поводу "смерти демократии") заявила, что перспектива победы на выборах Прабово Субианто "встревожила миллионы индонезийцев, которые до сих пор помнят жестокое и клептократическое правление Сухарто, бывшего босса и тестя г-на Прабово.



О том, что подавляющее большинство индонезийцев поддерживало министра обороны страны, который не замешан ни в каких коррупционных схемах, ведущую либеральную газету Америки ничуть не взволновало.



Массированные атаки на президента Джокови и Прабово Субианто все же несколько подняли рейтинг вашингтонского кандидата Аниса, который в итоге выборов 14 февраля занял второе место с заметным, но не фатальным отрывом от победителя Прабово Субианто.



Это означает, что США продолжат свою политику раскачивания ситуации в Индонезии, стремясь втянуть ее в военный союз против Китая.