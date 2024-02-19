Мюнхенская конференция: идеальное место для закупорки мозгов, - Ю.Борисов

11:44 19.02.2024 19.02.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Самые плохие в мире дела всегда начинаются в Мюнхене, а заканчиваются в Нюрнберге

С тех пор как Владимир Путин перестал посещать так называемую Мюнхенскую конференцию по безопасности, в этом западном междусобойчике, освобожденном от необходимости усиленной мозговой деятельности, всегда связанной с осмыслением непривычной точки зрения, стали развиваться процессы, сильно смахивающие на гниение застойного болота. Его пузырение и чавканье, как водится, порождает только дурнопахнущие миазмы и самые простейшие химические реакции. Согласимся, особого оптимизма по поводу "светлого будущего" членов сего собрания все это не внушает.



Вот вполне типичный продукт этой начисто лишенной интеллектуальной составляющей жизнедеятельности. "НАТО – это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России, – булькает на мюнхенском болоте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. – Но в то же время война на Украине показала, что есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы. И с начала войны на Украине мы израсходовали свои запасы, сейчас они маловаты. Поэтому мы срочно наращиваем производство".



Честно говоря, мы даже благодарны сей говорящей голове, столь откровенно подставившейся и избавившей нас от необходимости что-то домысливать. Сказано предельно четко и ясно: "НАТО – это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России".



Нам же только и остается на этом ярком примере показать, насколько далеко типовое западное мышление удалилось от земных реалий. И в какой огромной степени носители этого специфического мышления не понимают, что на самом деле вокруг них происходит. А они именно не понимают, а не придуриваются. Потому что понарошку такие "эпические фейлы", которые хронически сопровождают деятельность НАТО по всему миру, адекватные люди сами себе не пристраивают.



НАТО абсолютный чемпион и в этом нет никаких сомнений, заклинает норвежец. Сомнений нет у него, но не у нас. Начнем объяснять по пунктам, почему он не прав.



Первое:



Россия – ядерная держава номер один в мире.



Второе:



Вооруженные силы России – единственные в мире, имеющие реальный, полноценный, всесторонний и в основном успешный боевой опыт ведения крупномасштабной современной войны на Европейском театре военных действий.



Ни одно государство-член НАТО сравнимого практического опыта не имеет, что фактически обнуляет их военную ценность как не подтвержденную на практике.



Кстати, тот же Столтенберг на днях это подтвердил, признавшись, что новый учебный центр НАТО в Польше предназначен не столько для обучения украинских боевиков, сколько для передачи их боевого опыта натовским горе-теоретикам: "Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО – Украина в Польше, в Быдгоще". По словам Столтенберга, новая структура позволит Киеву поделиться уроками, вынесенными на войне с Россией и создаст структуру для украинских сил, чтобы они могли тренироваться и обучаться вместе со странами НАТО.



Таким образом, спустя два года СВО в НАТО, наконец, признали, что их собственная военная школа никуда не годится и теперь готовы учиться даже у не однажды битых русской армией киевских боевиков.



Подбитая и брошенная шведская БМП CV-90 в районе Берховки, ДНР



Подбитая и брошенная шведская БМП CV-90 в районе Берховки, ДНР



Полное отсутствие у НАТО опыта современной европейской войны, который не заменишь никакой показухой на учениях, вынуждает руководство блока буквально "на живую нитку" выстраивать новые концепции и тактику применения войск, на ходу менять базовые приоритеты организации военных действий. Так, например, Пентагон был вынужден отказаться от разработки программ пилотируемой вертолетной авиации в связи с непредвиденным прогрессом в ходе боевых действий на Украине беспилотных летательных аппаратов, более эффективно выполняющих аналогичные разведывательные и ударные функции. Речь идет об идее создания нового боевого вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), на что Пентагон уже потратил минимум два миллиарда долларов и запросил еще пять миллиардов долларов на следующие пять лет. Для большинства разведывательных операций будут использоваться беспилотники. По словам начальника штаба сухопутных войск Рэнди Джорджа, на данное решение "повлияла ситуация на поле боя на Украине", ибо "там стало очевидно, что "воздушная разведка коренным образом изменилась", а дроны стали эффективнее разведывательных вертолетов.



Однако организация соответствующих передовых производств и насыщение войск соответствующим оборудованием практически остается на бумаге.



Третье



Российская Федерация располагает самодостаточным комплексом научно-технических и военно-промышленных возможностей для разработки и серийного производства всех основных видов вооружения и боевой техники сухопутного, военно-воздушного и военно-морского назначения.



В том числе:



полным циклом разработки и производства бронетанковой техники широкого спектра образцов, который к тому же находится в процессе перманентного расширения и модернизации;



полным циклом разработки и производства авиационной техники всех видов и назначения;



полным циклом разработки и производства основных видов военно-морских вооружений как надводного, так и подводного применения;



полным циклом разработки и производства всей видов боевых ракетных систем самой широкой номенклатуры и самых различных, в том числе и уникальных, сфер и способов применения.



Военно-промышленный комплекс РФ за два года проведения СВО показал высокую динамику количественного наращивания и качественного совершенствования своей продукции, сумев обеспечить текущие потребности ВС РФ в ходе боевых операций, в том числе за счет нового производства.



В то же время состояние военного и военно-промышленного потенциала всех стран НАТО остается на фактически довоенном уровне. Никаких реализуемых на практике масштабных государственных решений там до сих пор не принято.



В результате производство основных видов вооружений, необходимых для ведения современной войны в Европе остается практически на нулевом уровне, особенно в части организации массового выпуска бронетанковой техники. Еще более критической остается ситуация в сфере производства боеприпасов, в чем, собственно, признается выше и сам генсек НАТО.



Частные военные концерны не спешат создавать новые производственные мощности, не обеспеченные твердыми государственными заказами на многолетнюю перспективу, каковых они пока практически нигде не получили.



На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус в сопровождении обозревателя BILD Петера Тиде посетили церемонию закладки нового оружейного завода компании Rheinmetall в деревне Унтерлюсс на севере Германии. Предприятие должны построить за год и там планируется штамповать до 200 000 снарядов ежегодно, в том числе для самоходных гаубиц, палящих по городам России.



"Сейчас Шольц должен стать оружейным канцлером, он нуждается в производителях оружия на своей стороне. Но сможет ли он это сделать, стать железным Олафом? Мир ждет от него лидерства. И не знает, есть ли у него соответствующий арсенал. И хочет ли он этого вообще. По крайне мере во время короткого визита к президенту США Джо Байдену не было никаких упоминаний о том, что он может стать альтернативным лидером Европы", – пишет Тиде. В комментарии для BILD глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украине нужно более 2 млн снарядов в год, "а всего к 2025 году мы хотим производить до 700 000 артиллерийских снарядов в год". На восполнение запасов снарядов в самой Германии уйдет 10-15 лет. Паппергер также пожаловался на отставание ФРГ в сфере беспилотников: "В Украине уже идет война нового типа, а здесь до сих пор обосновывают документами, можно ли размещать вооружения на дронах".



В результате все военное снабжение Украины в течение двух лет идет исключительно со складских запасов армий НАТО, значительная часть которых имеет просроченные сроки годности. А поскольку они практически не восполняются, имеет место процесс постепенной утраты боеспособности самих натовских армий.



Военно-воздушные силы стран альянса крайне слабо адаптированы к реалиям современного поля боя в Европе и не способны полноценно действовать в условиях ТВД, насыщенного средствами ПВО. Попытки применения авиационного ракетного оружия с дальних дистанций ведут к резкому снижению боевой эффективности авиационных средств поражения.



Военно-морские силы стран НАТО, номинально (по тоннажу и количественному составу) остающиеся крупнейшими в мире, выглядят все более сомнительно в части своей реальной боевой применимости и эффективности. Фактически тупик, в который зашла американская военно-морская операция по противодействию движению "Ансар Алла" в Красном море и Аденском заливе, стал убедительным тому доказательством. ВМС США уже два месяца отделываются практически бесцельными бомбежками йеменской пустыни, в то время как хуситы практически полностью парализовали одну из крупнейших морских торговых артерий планеты через Суэцкий канал.



Бросается в глаза также и тот факт, что вооруженные силы США и других стран НАТО категорически отказываются от варианта сухопутного вторжения в Йемен, поскольку уже не располагают необходимым для достижения быстрого и очевидного успеха военным потенциалом и достаточным уровнем морально-психологической готовности личного состава.



Что же касается существенного различия мобилизационных потенциалов РФ и стран НАТО, на что сейчас упирают многие западные стратеги, то данное обстоятельство представляется малосущественным на фоне того, что:



морально-политическое состояние основной части населения стран этого блока характеризуется крайне низким боевым духом и полной неготовностью воевать;



в расчет, в принципе, следует принимать только военно-обученный контингент, коего в странах НАТО практически не готовили, полностью положившись на мизерные наемные армии мирного времени, оптимизированные для "сафари" в странах третьего мира;



кроме того, сколько бы миллионов солдат ни выставил блок НАТО, все равно в реальности их будет не больше, чем имеется в наличии оружия, без которого воевать невозможно. Но именно с производством оружия в нынешнем НАТО, как мы показали, дела идут не лучшим образом.



Все это, вместе взятое, является неопровержимым доказательством вздорности указанных выше заявлений Столтенберга о якобы подавляющем военном превосходстве НАТО над остальным миром, и в частности над Россией. В затхлой и переполненной маразматическими миазмами атмосфере таких самозамкнутых форумов, как мюнхенская конференция по безопасности, может быть порождено все что угодно, но только не адекватные выводы и оценки. И это лишнее доказательство никчемности всех потуг коллективного Запада вернуть себе ускользающий статус мирового гегемона. Источник - fondsk.ru

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