В Душанбе скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов

11:54 19.02.2024

Мензума Фируз, Asia-Plus



Джаноза состоится сегодня в 13.00 в Центральной мечети в Душанбе.



Ночью 18 февраля в Душанбе после продолжительной тяжелой болезни скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов. Ему было 74 лет. О смерти артиста "Азия-Плюс" сообщил источник в Национальном медицинском центре "Шифобахш" (Караболо).



