|В Душанбе скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов
11:54 19.02.2024
Мензума Фируз, Asia-Plus
Джаноза состоится сегодня в 13.00 в Центральной мечети в Душанбе.
Ночью 18 февраля в Душанбе после продолжительной тяжелой болезни скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов. Ему было 74 лет. О смерти артиста "Азия-Плюс" сообщил источник в Национальном медицинском центре "Шифобахш" (Караболо).
Как сообщил источник, Холов страдал и в последние годы лечился от онкологического заболевания. На прошлой неделе некоторые СМИ сообщали, что Давлатманд Холов отправился в Москву на обследование.
"Два-три дня назад он вернулся из Москвы в Душанбе, и был госпитализирован в "Шифобахш", - сообщил источник.
По его словам, "в больницу он попал с раком желчного пузыря на четвертой стадии".
"Врачи приняли все необходимые меры, его лечение находилось под наблюдением министра здравоохранения, который также посетил Холова в больнице. Но, все принятые меры были тщетны, артист скончался", - заключил источник.
Первые сообщения о смерти артиста появились после полуночи в таджикском сегменте Facebook. Артисты, деятели искусств и поклонники Давлатманда Холова, выразив соболезнования родным и близким артиста, отмечают, что это большая утрата для искусства и культуры Таджикистана.
Церемония прощания (джаноза) с Давлатманд Холовым состоится сегодня в 13.00 в Центральной мечети в Душанбе (мечеть рядом с Исламским институтом (ориентир: чайхана "Рохат"). Давлатманд Холов будет похоронен на кладбище в Лучобе.
Признанный мэтр
Давлатманд Холов считается одним из известных исполнителей традиционной народной музыки "фалак", который официально включен во всемирный Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Таджикский певец и композитор, Народный артист Таджикистан родился 26 октября 1950 года в Шуроабадском районе Хатлонской области. В 1963 году, окончив школу, поступил школу-интернат им. Дехоти города Куляб.
В 1971 году поступил в Институт искусств им. М. Турсунзаде на отделение "Музыки и пения", который окончил с отличием. Трудовую деятельность начал в театре им. С. Вализода города Куляб.
В 1989 году по инициативе Давлатманда Холова был образован государственный национальный ансамбль "Фалак" города Куляб. А с образованием Госансамбля "Фалак" при Комитете ТВ и радио страны начал работать в нем с 2004 года в качестве художественного руководителя.
Давлатманд Холов внес существенный вклад в развитие и поддержку национальной музыки "Фалак". Он гастролировал в более 100 странах мира, где представлял и знакомил людей с этим видом искусства. Его вклад в возраждение таджикской национальной музыки неоценим.
Он считается признанным мэтром в исполнении песен в стиле Фалак, десятки песен в его исполнении включены в золотой фонд таджикской национальной музыки. Его путь сейчас продолжает сын Лоикшо, названный в честь известного поэта Лоика Шерали.
Заслуженный Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов является обладателем государственной премии имени Рудаки, ордена "Шараф" 1-й степени, ордена "Дружба", высшего ордена в области пения и музыки Франции. Также является Народным артистом Узбекистана (2018).
Медиа-группа "Азия-Плюс" выражает искренние соболезнования родным и близким Давлатманда Холова