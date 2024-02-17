Кыргызский парламент за Садыра Жапарова или за Энтони Блинкена? - Канат Кожоев

11:59 19.02.2024

Кыргызский парламент за Садыра Жапарова или за Энтони Блинкена?

15 февраля 2024 - Канат Кожоев



Депутаты Жогорку Кенеша отправили на "доработку" законопроект об иностранных представителях. И тем самым недвусмысленно дали понять, что и сами являются иностранными агентами.



И не только иностранными агентами, а… Как бы помягче выразиться? Ну смотрите. Летом эта элита общества один за другим отзывала свои подписи под законопроектом. Испугались народные избранники, что их за границу не пустят. Начали оправдываться: кто-то сначала подписал, потом подумал; кто-то подписал не читая, а потом внимательно прочел; кто-то просто хозяин своего слова: сам дал – сам и обратно взял…



В октябре прошлого года те же самые люди все-таки одобрили и приняли в первом чтении тот же самый документ. А 14 февраля вдруг опять дали заднюю. Так обычно ведут себя дамочки нетяжелого поведения. И вашим, и нашим за два сома спляшем.



Что вообще представляет собой кыргызский депутатский корпус? Кроме того, что состоит он в подавляющем большинстве из пугливых трепетных ланей, которым достаточно строгого взгляда какого-нибудь иностранного дядьки, чтобы депутат от страха все языки забыл…



Не так давно проводилось исследование – сколько кыргызских парламентариев на достаточном уровне владеют английским языком. Сколько-то нашли… А еще они постоянно спорят, имеет ли право депутат ЖК с трибуны говорить по-русски – или обязан пользоваться исключительно государственным языком. В принципе – говорили бы хоть по-кыргызски, хоть по-русски, лишь бы литературно. Но вот с этим у наших элитариев – беда.



Наши депутаты прямо на заседаниях называют друг друга "отвечалами", "терпилами", "шкурами". "Банкуют", похваляются тюремными сроками, дерутся и вообще ведут себя более чем подозрительно. Если элита общества ботает по фене и бьет друг другу морды – что же тогда остальное общество? И какие вообще законы могут обсуждать и принимать граждане, живущие по понятиям?



Вот и закон, в котором упоминаются иностранные представители, оказался парламентариям не по зубам. Выражаясь их же блатным жаргоном – очканули господа депутаты. Они же, бедолаги, оказались подобно барону Мюнхгаузену между крокодилом и львом. С одной стороны на них давят те самые энпэошники и спонсирующие их международные организации: нельзя, дескать, такой закон принимать, иначе всем хана. С другой стороны – сам закон предусматривает уголовную ответственность за ряд нарушений со стороны неправительственных/некоммерческих организаций с иностранным капиталом. И опять получается парламентариям полный саламалейкум, потому что у многих из них в этом смысле тоже рыльце в пуху.



А как еще, если не иностранным агентом, назвать человека, который больше всего боится стать невыездным в дальнее зарубежье, учит английский язык – вместо того чтобы подтягивать родной кыргызский и тормозит принятие архиважных для Кыргызстана законов?



Очень сильно переживает за кыргызских "независимых" госсекретарь США Энтони Блинкен. Так сильно, что прислал президенту Садыру Жапарову проникновенное письмо, где по пунктам перечислил, чем чревато для Кыргызстана принятие такого закона. Садыр Жапаров не стал тянуть с ответом и так же подробно объяснил мистеру Блинкену, почему не надо вмешиваться во внутренние дела суверенной республики.



За кого ратуют западные спонсоры? За целые полчища НПО, от которых (за редчайшим исключением) кыргызстанцам ни жарко ни холодно. Которые, прикрываясь какой-то мифической деятельностью, выкачивают на нее весьма солидные гранты. Ради этого они, собственно, и создавались. И еще ради того, чтобы за зарубежные деньги раскачивать внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане.



Президент это отлично понимает. И постарался как можно доходчивее донести это до "волнующегося" Энтони Блинкена.



А до депутатов?



Как прозападные вредоносные энпэошники почему-то называют себя "выразителями общественного мнения", так и депутаты считаются "выразителями и защитниками народных интересов". Чьи же интересы они решили защитить на этот раз? Интересы армии грантоедов, ведущих настоящую войну против Кыргызстана и кыргызстанцев? Война эта уже не партизанская. Грантоеды действуют в открытую, смело и нагло, чувствуя поддержку не только иноземных хозяев, но и собственных парламентариев.



Не пора ли им, парламентариям, наконец перестать болтаться, как известная субстанция в проруби, и определиться с выбором? С кем вы и за кого?