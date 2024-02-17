Американская компания Wabtec купила завод "Локомотив курастыру зауыты" в Казахстане

12:01 19.02.2024

Американская компания стала владельцем крупного завода в Казахстане



Американская компания Wabtec теперь полностью контролирует акции локомотивосборочного завода "Локомотив курастыру зауыты" в Казахстане, став его единоличным владельцем, сообщает Zakon.kz.

По данным портала новостей о железнодорожном транспорте Railway Supply, согласно отчетности за октябрь-декабрь 2023 года, Wabtec приобрела еще 50% акций ЛКЗ за 81 миллион долларов.



Ранее компания владела половиной акций в паритете с АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ).



"Этот шаг следует за подписанием в ноябре 2023 года меморандумов о взаимопонимании в Казахстане. При условии выполнения всех сделок, указанных в этих документах, ожидается, что прибыль Wabtec от поставок техники в Казахстан составит 2 миллиарда долларов", – говорится в публикации.



В свою очередь, "Казахстан темир жолы" планирует обновить 15% своего парка локомотивов, заняв 900 миллионов долларов у американского Citibank для покупки 240 локомотивов Wabtec.



15 февраля 2024 года председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев озвучил свою зарплату. По его словам, он зарабатывает миллион тенге.



Анастасия Московчук