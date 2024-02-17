Россия подвезла новые ракетки? Хуситы потопили первый британский сухогруз Rubymar в Аденском заливе

12:04 19.02.2024

Обстрелянный хуситами британский корабль затонул в Аденском заливе



Обстрелянный хуситами корабль Rubymar затонул в Аденском заливе. Об этом сообщают СМИ, в частности телеканал Al Mayadeen.



Группировка "Ансар Аллах" чуть раньше заявила, что нанесла удар по британскому судну. Rubymar был атакован несколькими ракетами.



Представитель хуситов Яхья Сари рассказал, что в результате операции кораблю был нанесен катастрофический ущерб. Предварительно, экипаж эвакуировался.



Сари отмечал, что удар нанесен в поддержку палестинского народа, "переживающего агрессию и осаду", а также в ответ на американо-британскую агрессию против Йемена.



Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны хуситов сбили американский дрон MQ9.