 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очередной "киндер" Айбол Аргынгазинов возглавил Госфонд социального страхования Казахстана
13:42 19.02.2024

Назначен новый генеральный директор АО "ГФСС"
19 февраля 2024

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова представила коллективу ведомства нового генерального директора АО "Государственный фонд социального страхования" Айбола Аргынгазинова.



Аргынгазинов Айбол Аргынгазиевич родился в области Жетысу. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Выпускник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Москве.

Трудовую деятельность начинал экспертом в Министерстве национальной экономики РК, в разные годы был руководителем отдела в АО "Казконтент", директором Центра анализа и мировой экономики АО "Институт экономических исследований", советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором Секретариата Руководителя Администрации Президента РК.

С 2022 года занимал должность директора Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

Источник - Министрство труда и социальной защиты населения РК
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