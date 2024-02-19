|14:31 Защита культурного наследия Узбекистана как системная проблема
14:28 Философ Люсьен Сериз: Англосаксы использовали на Украине методы социальной инженерии
14:27 Урок истории: в Киеве испугались повторения судьбы УНР
13:42 Очередной "киндер" Айбол Аргынгазинов возглавил Госфонд социального страхования Казахстана
12:04 Россия подвезла новые ракетки? Хуситы потопили первый британский сухогруз Rubymar в Аденском заливе
12:01 Американская компания Wabtec купила завод "Локомотив курастыру зауыты" в Казахстане
11:59 Кыргызский парламент за Садыра Жапарова или за Энтони Блинкена? - Канат Кожоев
11:54 В Душанбе скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов
11:49 КазВласти вернули в госсобственность ранее "прихватизированную" каспийскую косу Кендерли
11:44 Мюнхенская конференция: идеальное место для закупорки мозгов, - Ю.Борисов
11:42 Большой провал Америки на президентских выборах в Индонезии, - В.Прохватилов
11:29 "Одевали детей в ужасные костюмы". В Турции во всех школах запрещено празднование Хэллоуина
10:30 Данияр Тургамбаев возглавил Лесное хозяйство Казахстана
10:03 В ФБР заявили о "невиданных масштабах" кибератак Китая на инфраструктуру США
09:50 Мигранты, переведя миллиарды долларов из России домой, решили перевести дух, - СП
09:29 Жапаров летит в Казань. На "Игры будущего" и встречу с Путиным
08:39 Феномен экспансии индусов в бизнесе и политике, - Е.Халилов
08:34 Падение "Базелевса": куда пропал Бекмамбетов и что стало с его киностудией
08:25 Семья Кеннеди и истоки миграционного кризиса в США
01:40 На нефтяном рынке скоро произойдет серьезный сдвиг в пользу ОПЕК+, - Мохамед ас-Сайяд
01:25 Юджель Оздемир: Западные оружейные монополии добьют Украину
00:50 Чем опасен секс и как не впасть в депрессию после него, - Мохаммед Абу аш-Шаба
00:48 В Австралии призера Олимпиады по конному спорту отстранили за костюм Бората
00:46 "Трубой" по голове: Украина пытается перехитрить Европу в торге за газопровод
00:42 Жапаров поссорился с Блинкеном из-за киргизских НПО..., - Светлана Гамова
00:41 Арабские страны готовят нефтяному рынку жесткие решения, - М.Сергеев
00:40 Поля битвы 2024: Ближний Восток остается "пороховым погребом" Евразии, - Дм.Минин
00:36 Слава санкциям? Успехи России раздражают Запад, - Иван Полетаев
00:30 Апокалиптический сценарий надвигается, - Маркус Андерссон
00:29 О новом направлении и порядке строительства Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов
00:10 К вопросу образования Казахской ССР. Ч. 2, - Лев Усыскин
|Очередной "киндер" Айбол Аргынгазинов возглавил Госфонд социального страхования Казахстана
13:42 19.02.2024
Назначен новый генеральный директор АО "ГФСС"
19 февраля 2024
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова представила коллективу ведомства нового генерального директора АО "Государственный фонд социального страхования" Айбола Аргынгазинова.
Аргынгазинов Айбол Аргынгазиевич родился в области Жетысу. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.
Выпускник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Москве.
Трудовую деятельность начинал экспертом в Министерстве национальной экономики РК, в разные годы был руководителем отдела в АО "Казконтент", директором Центра анализа и мировой экономики АО "Институт экономических исследований", советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором Секретариата Руководителя Администрации Президента РК.
С 2022 года занимал должность директора Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.