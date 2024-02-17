Философ Люсьен Сериз: Англосаксы использовали на Украине методы социальной инженерии

14:28 19.02.2024 Myśl Polska

Польша



Границы Запада – это границы ЛГБТ*

Философ Сериз: англосаксы использовали на Украине методы социальной инженерии



Конфликт на Украине является результатом операции из арсенала социальной инженерии, осуществляемой англосаксами против России, заявил в интервью MP французский философ Люсьен Сериз. Целью было преобразование идентичности украинцев. НАТО, которая стоит за всем этим, полностью сошла с ума, уверен эксперт.



Беседа с французским философом и писателем Люсьеном Серизом (Lucien Cerise)



Myśl Polska: Знаю, что вы не случайно интересуетесь событиями, происходящими в Центральной Европе - у вас есть славянские корни. Мне даже кажется, что вы понимаете польский и русский языки. Это правда?



Люсьен Сериз: Я изучал русский язык, когда ходил в школу во Франции, это был мой третий язык. У нас школьники в качестве первого языка часто учат английский или немецкий, а затем выбирают испанский. Я выбрал русский, потому что мой дедушка родился недалеко от Гродно или Гродны, если по-белорусски. Сегодня этот город находится в Белоруссии, до этого он располагался на территории СССР, а еще раньше, когда родился мой дедушка - в Польше. Во время Холодной войны у меня были родственники по ту сторону Железного занавеса; кто-то в Польше, кто-то в СССР. Часть семьи перебралась в Москву, а часть во Вроцлав. Между Гродно и Вроцлавом около 600 километров, но в то время народ активно перемещался. Моего деда, который вместе со своим братом служил тогда в Красной Армии, взяли в плен немцы и увезли во Францию. Похоже, у немцев было достаточно свободного времени, чтобы развлекаться переброской пленных с Восточного фронта на Западный. Дед оказался на авиабазе в Реймсе; это была французская база ВВС № 112, переделанная в тюрьму. После окончания войны дед остался во Франции, а его брат вернулся в Польшу, чьи границы тогда сдвинулась. Мой дед осел в Реймсе. Ему там было хорошо, он там женился, у него было шестеро детей, включая мою мать. Это было в 1970-х годах. В Польшу моя мама с братьями и сестрами уехали еще в семидесятых, а потом к нам приехали мои двоюродные братья и тети из Польши и России. Они навещали нас в семидесятых и восьмидесятых годах. Затем произошел крах коммунизма, и ездить стало проще. Я по-прежнему общаюсь с польскими родственниками. Во время COVID-19 мы путешествовали уже значительно реже; я видел их в последний раз летом 2019 года. Я был в Польше в 2019 году, видел кузину Магду Зютку, Богдана и всю их семью, они живут под Вроцлавом. В отличие от них, я полностью потерял связь с родственниками, живущими в России. Все из-за расстояний - они географически дальше, поэтому мы с ними гораздо меньше контактировали. Так что мои корни частично славянские: я на 25% поляк или белорусский поляк.



- Мы будем говорить о Евромайдане, но сначала я хотела спросить о новом издании книги "Управление через хаос". Если я правильно поняла, это своего рода каталог методов социальной инженерии, используемых политической элитой для осуществления изменений в социуме. Можете ли вы объяснить, что из себя представляет концепция социальной инженерии и привести конкретные примеры?



- Существует несколько определений социальной инженерии. Самое популярное из них родом из хакинга. Американский хакер по имени Кевин Митник (Kevin Mitnick), умерший в прошлом году в возрасте 60 лет, использовал концепцию социальной инженерии для дефиниции придуманного им нового метода хакинга. Метод заключался в том, чтобы взламывать не машину, а ее пользователя. Это гениальная идея, хотя на самом деле это просто психологический хакинг. Его суть в том, что сначала взламывается сознание пользователя компьютера, после чего (естественно, путем трансфера навыков) тем же методом можно осуществлять хакинг любого человека. Таким образом, это определение функционирует в сегодняшних реалиях, хотя на самом деле его корни уходит вглубь веков. Задолго до того, как хакеры начали взламывать компьютеры, концепцией социальной инженерии занимались писатели-утописты XIX века. Это француз Фредерик Ле Пле (Frédéric le Play), промышленный инженер, который и придумал концепцию социальной инженерии. Ле Пле создал школу и движение в рамках утопической традиции Огюста Конта (August Comte), Анри де Сен-Симона (Henri de Saint Simon) и прочих утопистов. Он считал, что социум можно организовать с помощью научных методов. Спустя столетие эту концепцию подхватило хакерское сообщество, а это означает, что определение, предложенное Кевином Митником, по сути, является кражей личных данных и злоупотреблением доверием с целью полной реструктуризации методики действий. Идея состоит в том, чтобы использовать научный, а не спонтанный подход к социальным связям. Вот почему хакеры говорят именно об инженерии - потому что эта дисциплина изучает социальные связи.



- Другими словами, это вид пропаганды, новая пропаганда, где позитивизм социальных наук сочетается с информатикой, чтобы влиять на действия людей?



- Это одно из возможных применений. Социальная инженерия, в том смысле, как ее понимал Кевин Митник, то есть взлом компьютеров, наказывается законом, потому что происходит кража данных. Например, есть такой известный хакерский метод - фишинг. Метод состоит в том, что злоумышленник выдает себя за сотрудника банка и пишет жертве электронное письмо, в котором он запрашивает логин и пароль пользователя. При этом "пират" использует логотип и подпись банка. Если человек, который получает такое сообщение, достаточно наивен и доверяет этому письму, полагая, что раз в письме есть маленький логотип банка, значит, он действительно имеет дело с этим банком, он предоставит свои личные данные. Тогда хакер уже может войти в аккаунт такого человека без взлома, потому сто у него есть все нужные пароли. Хакер просто узурпирует личность банковского сотрудника, чтобы злоупотребить доверием жертвы.



- Но это методы бандитов.



- Верно.



- "Управление через хаос" предполагало, что сама власть используют бандитские методы для управления нами. Но ведь власть являются гарантом закона.



- Когда эти методы использует власть, они переименовываются. Они называются по-разному: специальной, тайной или психологической операцией. Это создает видимость законности, иллюзии того, что власть действует хоть и на грани легальности, но все же не выходя за рамки закона. Все секретные службы осуществляют тайные операции. Для этого существуют ССО - силы специальных операций. В настоящее время Франция проводит тайные операции на Украине. Французская армия осуществляла тайные операции в Субсахарской Африке, на Ближнем Востоке, в Сирии. Там французские специальные силы, разведка и западные (то есть натовские) разведывательные службы десятилетиями используют военизированные и террористические сети. Мы все это знаем, тому есть доказательства, есть исторический консенсус. Эти сети называются "сетями Гладио". Существуют специальные ячейки, которые по-английски называются "stay-behind" (остающиеся в тылу). Эти сети, возникшие на почве фашистской и нацистской идеологий, активно использовались британцами и американцами, ЦРУ и МИ-6, для борьбы с Советами, когда те пытались выйти за пределы Варшавского договора. И теперь мы имеем остатки всего этого на Украине - это те самые знаменитые "бандеровцы", которые являются прямыми продолжателями ячеек "Гладио", куда входят адепты нацизма и фашизма. Все это является частью операций, которые мы называем секретными, балансирующими на грани законности, а зачастую совершенно незаконными. Это и есть социальная инженерия. Сегодня я даю следующее определение социальной инженерии: это неявные, тайные действия, предпринимаемые с целью трансформации социального субъекта, индивида или группы. Метод фишинга, который я приводил в качестве примера ловли на крючок наивных жертв, хотя и считается нелегальным и наказуемым, является при этом является геополитическим способом воздействия на массы. Евромайдан - хороший тому пример.



- Я как раз хотела поговорить об этом. Вернемся в 2017 год. Тогда вы написали книгу "Переворот на Майдане. Гибридная война НАТО". В 2022 году она была переиздана под названием "Украина. Гибридная война НАТО". В ней вы пишете, что конфликт, который мы сейчас переживаем, является результатом операции из арсенала социальной инженерии, осуществляемой англосаксами против России. Вы отрицаете какую-либо спонтанность событий Евромайдана-2014 и даже Оранжевой революции 2004 года. В связи с этим я хотела бы задать вам вопрос: вы утверждаете, что нынешние террористические и бандеровские группировки напоминают натовские сети stay-behind и подопечных западных спецслужб. НАТО - это, по сути, оборонительный военный альянс, который был создан во время Холодной войны, чтобы противостоять Варшавскому договору. Но, если верить вашим нарративам, НАТО представляется отнюдь не оборонительным альянсом, а скорее наступательным и даже манипулятивным. Можете ли вы объяснить, что это такое - гибридная война? Приведите, пожалуйста, пример и, расскажите, почему в этой войне используются именно такие методы?



- Здесь следует подчеркнуть, что Варшавский договор возник уже после создания Североатлантического альянса. Де-факто именно Варшавский договор был оборонительным, а не наоборот. Если бы Североатлантический альянс был чисто оборонительным союзом, ему следовало прекратить свое существование в 1991 или 1992 году, после роспуска СССР. Как так получилось, что Варшавский договор распался, а НАТО по-прежнему существует? К тому же, если расшифровать данный акроним, это Организация Североатлантического договора. Я не вижу никаких точек соприкосновения между, например, Турцией и Северной Атлантикой или между Украиной и Северной Атлантикой. Географических точек соприкосновения нет. Значит, НАТО является экспансионистской организацией. Она не довольствуются западными странами. С 2014 года НАТО пытается аннексировать Украину. Цель интеграция в НАТО даже записана в тексте Конституции Украины. Совершенно ясно, что название "Организация Североатлантического договора" уже не соответствует сегодняшним реалиям.



- Мы скорее слышим, что это Украина хочет вступить в НАТО, а Россия ей в этом мешает. О том, что НАТО пытается аннексировать Украину, не говорится.



- Да, скажем иначе: Россия намерена демилитаризовать Украину, о чем было официально объявлено 24 февраля 2022 года, поскольку милитаризованная Украина представляет собой прямую физическую угрозу для России.



- Вы утверждаете, что НАТО манипулировало Евромайданом в 2014 году и Оранжевой революцией в 2004 году. Каковы доказательства этого тезиса?



- Да, элемент спонтанности присутствует. Конечно, есть украинцы, которые искренне хотели присоединиться к Евросоюзу и НАТО. В своей книге я ссылаюсь на некоторые источники. Кстати, в этой книге, в которой я рассказываю, чем на самом деле являлся Евромайдан, используются западные, а также российские и украинские источники. Я цитирую программу Дмитрия Яроша из "Правого сектора"**, с которой он шел на президентские выборы 2014 года. Это были досрочные выборы, организованные после бегства Виктора Януковича. Ярош открыто говорил, что он хочет не только ремилитаризации Украины, но и нуклеаризации Украины, т. е. восстановление ядерного арсенала. Это антироссийский проект. "Правый сектор"** был и остается одной из бандеровских организаций.



- Почему именно бандеровских?



- То есть?



- Почему именно Бандера? Почему Бандера вдруг стал национальным героем Украины?



- Потому, что именно бандеровцев НАТО включила в сеть "Гладио". Бандера закончил свою жизнь в Мюнхене. Мюнхен был центром психологической войны. Из Мюнхена вела свое вещание знаменитая "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"***. (…) Эта радиостанция все еще существует и теперь имеет собственный веб-сайт. Мой дедушка слушал ее в пятидесятых, потому что стал антикоммунистом. Он слушал транслируемые из Мюнхена новости по-польски. Это радио занималось антикоммунистической пропагандой. Сегодня эти СМИ, которые полностью финансируются американским конгрессом, американским парламентом, занимаются антироссийской пропагандой. А раньше занимались антикоммунистической или бандеровской пропагандой. Я указываю все эти источники в своей книге. Первое издание вышло в 2017 году, в 2022 году было переиздание, а после начала российской военной операции издатель сказал мне, что пришло время сделать новое издание, поэтому я добавил новое введение и множество источников, которые я собрал в 2017-2022 годах и которые на фактах доказывают, например, что Евромайдан стартовал не 21 ноября 2013 года, а начался в марте 2013 года - под другим названием, но с теми же лидерами и аналогичными лозунгами. Уже были Олег Тягнибок из "Партии свободы", партии гитлеровцев, Арсений Яценюк и Виталий Кличко, который до сих пор является мэром Киева. Нам доподлинно неизвестно, что случилось с отвечающим за банки Арсением Яценюком. Уже в марте 2013 года действовало движение под названием "Вставай, Украина". Эта троица, о которой я только что говорил, организовывала демонстрации, в основном на западе Украины, под Ровно и Львовом, чтобы разогреть эмоции. Как говорил Талейран, "перед использованием людей нужно встряхнуть". Это как с бутылкой газировки. Эти активисты проводили демонстрации с целью свержения правительства уже весной 2013 года. Цель была объявлена. Все это можно посмотреть - имеются источники, фотографии тех демонстраций, которые продолжались до августа 2013 года. Затем они прекратились, был перерыв, а потом в ноябре 2013 года все началось снова, но уже централизованно в Киеве. Были организовали автобусные маршруты, чтобы привезти в столицу людей из провинции и собрать в мае в центре, на площади Незалежности было как можно больше народу. Мы знаем, что демонстрантам платили; есть источники, есть свидетели. Конечно, был и элемент спонтанности.



Естественно, были люди, которые говорили, что хотят лучшего будущего и которые считали, что Европейский Союз - это Эльдорадо. Мы знаем, что западный мир очень часто изображается как Эльдорадо, где перед человеком открываются все возможности, и что если немного поработать, то можно заработать много денег. Этому мифу о западном рае все еще верят жители Восточной Европы. Нам придется его развенчивать, потому что это неправда. Да, возможно, так и было, но довольно давно - в пятидесятые-шестидесятые годы. Тогда в Западной Европе был период процветания, известный как Trente Glorieuses, 30 славных лет. Тогда во Франции было очень хорошо, но это все закончилось, сейчас мы все время находимся на грани гражданской войны. К этому теперь еще добавились глобалистские проблемы; вокизм и т.д. Но вернемся к вопросу - в книге, которую я написал и опубликовал в 2017 году, я хотел показать и доказать, что Евромайдан был операцией из разряда социальной инженерии, проведенной в масштабах целой страны, операцией, направленной на преобразование самой идентичности украинцев. А началось это с Оранжевой революции, поскольку в 2004 и 2005 годах стартовала операция, скажем так, переобучения украинцев. С какой целью? Чтобы они научились жить в открытом обществе, то есть быть толерантными к иммиграции, к разнообразию. А потом и к ЛГБТ*. Это началось в 2014 году, когда на Украине вступили в силу законы по ЛГБТ*. В 2014 году они начали реализовываться, и даже сейчас, в условиях военного конфликта, Зеленский начал масштабную кампанию по финансированию смены пола, чтобы сделать ее максимально доступной украинцам. Я думал, что они там плотно заняты военными вопросами, а оказывается, им больше нечем заняться, как только сменой пола. Это доказывает, что НАТО, которая стоит за всем этим, полностью сошла с ума. На Украине уже есть боевое подразделение, состоящее из ЛГБТ*-солдат. У них даже есть профсоюз, они устроили фотовыставку в киевском музее, чтобы раскрутить соответствующий тренд. Сейчас в Киеве проходит Парад гордости, "Гей-прайд". В 2022 году в Харькове сразу же после отступления российской армии (если вы помните, в 2022 году российская армия подошла к Харькову, но решила оставить город и сосредоточиться на Донбассе) там организовали "Парад гордости". То есть, как мы видим, сегодняшние границы Запада, границы НАТО, являются границами ЛГБТ*.



- Так что же это такое - ЛГБТ*? Это метод отвлечения внимания? Чтобы дезориентировать людей? Потому что, казалось бы, во время военного конфликта…



- В целом это не очень эффективно.



-…не это должно быть на первом месте.



- Именно так. Для меня это симптом психического заболевания. Причем, НАТО и Европейский Союз устраивает это безумие, я бы сказал, на институциональном уровне. Допустим, я еще могу понять, что в этом заинтересован Евросоюз, поскольку это гражданская организация. Но ЛГБТ*-повестка реально продвигается в НАТО, в армиях.



- Резюмируя то, что вы сказали, получается, что те, в чьих руках сегодня находится мощнейшее оружие, психически больны.



- Да, это совершенно очевидно, но хуже всего то, что это работает против них. Добро пожаловать в капитализм, в систему для психически больных. Я когда-то был левым, потому что довольно быстро понял на примере моей семьи, родственников, живущих в Восточной Европе, что люди там счастливы. Они вовсе не были страдальцами, какими их изображают голливудские "эксперты" по коммунизму. Восточная Европа вовсе не была огромным ГУЛАГом, в котором все ходят в арестантских робах. Это версия примитивного антикоммунизма. Все подлежит критике, можно критиковать и коммунизм, но у нас на Западе был в ходу примитивный антикоммунизм. Помните фильм "Рокки-4"? Где нам показывали громадного плохого русского? Это было просто смешно! У меня были контакты с людьми, которые жили в Польше или СССР. Я не замечал, чтобы они особо страдали, они были нормальными людьми. Они жили так, как французы в пятидесятых.



- Во французском правительстве очень много молодежи. Только что был назначен новый премьер-министр Габриэль Атталь, которому 34 года.



- Да, только всех их затягивают в эту глобальную, доминирующую идеологию. Сейчас ожидается схватка за президентство между Атталем и Жорданом Барделлой из Национального объединения, который даже моложе Габриэля Атталя. Ему нет и 30-ти, всего 28 лет. Для меня это дети, я на 20 лет их старше, я не могу воспринимать их всерьез. Даже Макрон пришел к власти в возрасте 40 лет. И такие люди есть во всем мире. Это феномен доминирующей идеологии. Даже консервативные суверенные партии во Франции вынуждены создавать себе молодежный и позитивный имидж. Образ мудрости - старый бородатый мужчина - больше не работает. На Западе он считается архаичным, во Франции эта тенденция началась еще в шестидесятых. У нас Цветная революция была в мае 1968 года. Целью было свержение де Голля, символическое убийство образа "отца" руками революционной молодежи, студентов.



- Вы считаете, что существует целенаправленная стратегия деконструкции символических идеальных типов?



- Да. Существует теория авторитарной личности Теодора Адорно (Theodor Adorno). Адорно - это Франкфуртская школа, которая, начиная с пятидесятых-шестидесятых годов, много работала именно над деконструкцией авторитарной личности как психосоциального идеального типа. Адорно считал этот идеальный тип ответственным за Вторую мировую войну и за коммунизм, поскольку коммунизм был хоть и левым, но авторитарным движением. Сегодня его часто называют правым. Такое изменение полюсов у дефиниций случается.



- Но сила этой деконструкции так велика, мы деконструируем так резко, что может случиться реконструкция, которая станет сюрпризом для власти, которая по существу пилит сук, на котором сидит.



- Сегодня власть переходит в сферу IT. Общество роботизировано. То, что Бурдье назвал символическим доминированием, на Западе по-прежнему существует. С той разницей, что это уже не символическое, а цифровое доминирование. Со всеми этими проектами цифровых пропусков, с которыми мы уже сталкивались в период ковида. Но это был всего лишь тест, всего лишь эксперимент.



Люсьен Сериз (1972 г.р.) - французский философ и гуманист. Автор серии книг, посвященных, в частности, глобализму, "цветным революциям" и социальной инженерии.



* признана в РФ экстремистской организацией, прим. ред.

** запрещенная в России экстремистская организация, прим. ред.

*** признана СМИ-иноагентом на территории России, прим. ред.



Автор: Александра Ключник-Шаллер (Alexandra Klucznik-Schaller) Источник - ИноСМИ

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