Гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей. Как конченых склочников

17:12 19.02.2024

В КМГ освободили от должностей гендиректора и главного инженера Фото: КМГ

По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО АНПЗ Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера А. Шошанбаcова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя генерального директора – технического директора ТОО АНПЗ Лызлова Олега Александровича до принятия дальнейших решений.



"Завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о назначении нового генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ). Им стал Галымжан Жусанбаев. На этом посту он сменил Мурата Досмуратова.



16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении.



Затем с письмом к главе государству обратился генеральный директор АНПЗ Галымжан Жусанбаев, который ответил на обвинения подчиненных.



Позже в КМГ выступили с заявлением по поводу скандала, разгоревшегося между руководителями Атырауского НПЗ.



Елена Беляева