"Серые кардиналы" Кремля: Хлебные места российских олигархов

18:10 19.02.2024

Экономику РФ контролируют около 80 миллиардеров, как и за счет чего они нажили свой капитал



Валентин Катасонов



Я уже писал на тему олигархического типа власти в мире вообще и в России в частности. В сознании современного русского человека "олигарх" и "богач" ("миллиардер") - синонимы. В 1990-е годы в России как грибы после дождя стали возникать миллиардеры, причем даже не рублевые, а долларовые. Они бравировали своим богатством. В том числе демонстрировали свою близость к государственной власти. Они особенно и не скрывали, что многие решения Кремль принимал по их указаниям и в их интересах. А одному из тогдашних миллиардеров и олигархов - Михаилу Ходорковскому * - даже захотелось стать российским президентом. Ему мало было уже числиться олигархом, он мечтал получить статус "монарха".



Но статус российских олигархов в нынешнем веке вроде бы стал постепенно меняться. Кремль стал говорить, что с 2000 года проводит политику "равно-удаления олигархов". Популярным стал термин "государственно-частное партнерство". Смысл его таков: да, государство и крупный бизнес взаимодействуют. Но это взаимодействие в сфере экономики, оно носит деловой характер, служит интересам общества, политического взаимодействия нет.



По многим причинам связи между российским крупным капиталом и государственной властью стали камуфлироваться. Я об этом могу судить даже по официальной статистике. Росстат из года в год сворачивает публикацию многих данных, относящихся к теме так называемого "государственно-частного партнерства".



По ходу отмечу, что понятие "государственно-частное партнерство" для специалистов не является новым. Просто раньше, в советских учебниках по политической экономии это явления имело более внятное название: "государственно-монополистический капитализм" (ГМК). И чтобы закамуфлировать хорошо исследованное в ХХ веке явление ГМК, т.е. сращивание государства и монополий в интересах последних, и придумали невнятное понятие "государственно-частное партнерство". И на всякий случай уничтожили в библиотеках старые, советские учебники по политической экономии капитализма.



После 24 февраля 2022 года значительная часть зарубежных активов российских миллиардеров Западом была заморожена. Вашингтон, Лондон, Брюссель объясняли эту меру тем, что российские богачи имели тесные связи с Кремлем, а потому несут свою долю ответственности за то, что Россия начала специальную военную операцию на Украине.



После этого российские миллиардеры начали публично заявлять, что, мол, никакой близости к Кремлю у них не было и нет. Что они, мол, просто богатые и креативные ребята, свои миллиарды заработали непосильным трудом. Некоторые даже объясняли, что называть их олигархами неправильно. И, демонстрируя свою эрудицию, апеллировали к Платону и Аристотелю, которые ввели в обращение понятия "олигархия" и "олигарх".



Оказывается, еще в 2018 году американский минфин составил опись российских миллиардеров, который получил название "Список олигархов России" (на тот момент он включал 96 миллиардеров). В марте 2022 года американский президент Джо Байден похвастался, что заблокировал имущество российских олигархов из указанного списка.



По мере сил нашим "невинно пострадавшим" миллиардерам морально и интеллектуально помогали и некоторые представители власти. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в марте 2022 года следующим образом прокомментировал упомянутое заявление американского президента: "Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх - это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, - это [бывший] президент США Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский".



Тем не менее, ни публичные заверения российских миллиардеров, ни разъяснения господина Пескова и некоторых приближенных к Кремлю "экспертов" не убеждают наших сограждан в том, что в России олигархов не осталось.



Одна группа наших сограждан оспаривает тезис об отсутствии в России олигархов путем глубокого изучения отдельных персон как из властных структур, так и из списка миллиардеров. И рисует сложные цепочки связей между этими двумя группами граждан. Связи кровнородственные, финансовые, коммерческие, коррупционные и др. Таких картинок и схем в социальных сетях и в интернете бесчисленное множество. В этом море информации можно утонуть. Поэтому делаются попытки как-то консолидировать лиц, имеющих признаки олигархов, в разные группы (или кланы): "Ельцинский клан", "Либеральный блок", "Силовики", "Сыны Израиля", "Глубинные силовики", "Региональные кланы" и др.



Правда, ни власти, ни миллиардеры, ни правоохранительные органы этих картинок и схем не комментируют и не замечают.



Вторая группа граждан подходит к вопросу о наличии или отсутствии олигархии с другого конца. Они апеллируют к авторитетам мысли (философской, социологической, политологической и др.). Например, вспоминают классика политической социологии, одного из основоположников теории элит Роберта Михельса (Robert Michels).



Годы жизни этого немецкого мыслителя: 1876−1936. Вроде бы жил давно, но его мысли об олигархии актуальны и сегодня. На эту тему им была еще в 1911 году написана книга "Социология политической партии в условиях современной демократии: исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности". Недавно она была переведена на русский язык и появилась в наших книжных магазинах. По Михельсу олигархический способ управления обществом присутствует в любом государстве. Как бы они не называлось: монархия, аристократия, республика, демократия и др.



В список литературы по теме "олигархия" следует включить также ряд работ В.И. Ленина. В первую очередь, работу "Империализм, как высшая стадия капитализма" (1916 г.).



Напомню, что в ней классик формулирует пять признаков империализма, или монополистического капитализма. Под вторым признаком значится сращивание промышленного и банковского капитала и образование на этой основе финансового капитала и финансовой олигархии. "Хозяйничанье" капиталистических монополий становится неизбежно господством финансовой олигархии".



В современной России второй признак монополистического капитализма четко просматривается. Поэтому в России местная олигархия по крайней мере частично может быть охарактеризована как "финансовая".



Немало интересного об олигархической власти мы можем узнать также из книги современного американского политолога Джеффри А. Уинтерса, которая так и называется: "Олигархия" (2011). Автор, в частности, считает, что олигархами следует называть не только тех, кто прямо или опосредованно управляют государством, но также тех, кто использует государство для своего обогащения, а также для защиты своих интересов и своих капиталов.



При таком широком определении в группу олигархов, по мнению Уинтерса, подпадают все те американские богачи, чьи компании, банки и другие бизнес-структуры имеют своих лоббистов на Капитолийском холме.



Мои теоретические рассуждения об олигархии вообще и российской олигархии в частности я хотел бы подкрепить некоторыми оценками, которые недавно были выложены на телеграмм-канале "Равенство. Медиа".



Эксперты телеграмм-канала попытались разобраться в вопросе, насколько российские богачи (точнее супер-богачи, или миллиардеры) имеют признаки олигархов (в прямом смысле слова). Более того, подобное исследование было проведено по многим другим странам (всего - 60). В каждой стране обследование проводилось по первой сотне самых состоятельных людей (топ-100). Анализ проводился на основе открытых источников.



Авторы исходят из следующего ключевого определения олигарха: супер-богач, который используют государственную власть в интересах наживы. В исследовании выяснялась причастность или непричастность супер-богача к группе олигархов на основе пяти признаков олигарха:



1. Основные активы сосредоточены в коррупционно уязвимых отраслях (строительство, добыча полезных ископаемых, недвижимость, банки, ОПК и др.)



2. Богатство сформировано за счет приватизации или государственных подрядов (заказов)



3. Неформальные связи с чиновниками или пребывание на госдолжности



4. Использование офшорных, коррупционных, картельных, основанных на рейдерских захватах и иных общественно порицаемых механизмов защиты и приумножения капитала



5. Влияние на общественное мнение путем контроля СМИ и политиков.



Авторы исследования исходят из того, что если у богача имеются все пять признаков или хотя бы четыре, то его относят к олигархам. Кроме того, рассчитывается степень (индекс) олигархичности страны как доля состояния лиц, отнесенных к олигархам, в национальном богатстве сектора домашних хозяйств.



Авторы исследования отмечают, что ими были изучены истории более 1500 сверхбогатых людей из 60 стран мира по пяти вышеназванным признакам. Большинство доступных данных по состоянию на 2022 г. или 2023 г. Правда, по ряду стран пришлось довольствоваться более ранними данными.



И вот результат расчета индекса олигархичности по шести десяткам стран в 2023 году. Россия заняла седьмое место с показателем 9,4%. Впереди нее Кипр, Монако, Грузия, Саудовская Аравия, Танзания, Чехия. Но если составить список только из крупных стран (где национальное богатство в секторе домашних хозяйств превышает 1 трлн долл., а это 38 стран), то Россия оказывается на втором месте после Саудовской Аравии (индекс = 16,7%). За Россией следует Израиль (7,8%). А США в списке крупных стран оказались всего лишь на 28 месте (0,5%). Китай на 34 месте (0,1%).



Давайте внимательнее присмотримся к России. Из топ-100 богачей России признаки олигархов были обнаружены у следующего числа:



Первый признак (основные активы имели в коррупционно уязвимых отраслях) - 77



Второй признак (богатства за счет приватизации и государственных заказов) - 81



Третий признак (неформальные связи с чиновниками, нахождение на государственных должностях) - 85



Четвертый признак (использование офшорных, коррупционных и иных порицаемых схемы защиты и приумножения капитала) - 96



Пятый признак (влияние на общество через СМИ и политиков) - 47.



Подытожив анализ по отдельным признакам, авторы исследования пришли к выводу, что не менее 76 из топ-100 богачей России являются олигархами.



На фоне России Китай выглядит очень скромненько. Так есть миллиардеры в "Поднебесной" по показателю величины состояний выглядят покруче, чем в России, а вот признаки олигархов у китайских богачей не очень просматриваются. Такие признаки там явно присутствуют лишь у 18 из 100 миллиардеров.



Последнее сравнительное исследование "Равенство" показало интересную раскладку по богачам (топ-100 миллиардеров) по способам получения богатства. В РФ было: приватизаторов - 53, спекулянтов и торговцев - 22, управленцев - 12, инноваторов - всего 7, наследников - 4. В Китае же преобладают инноваторы (59) и управленцы (32).



Очевидно, что китайские миллиардеры действительно могут существовать достаточно автономно от государства и при этом способствовать экономическому и научно-техническому развитию страны. А вот российские миллиардеры могут существовать, лишь присосавшись к государству подобно паразитам и управляя государством в своих интересах. В Китае государство управляет миллиардерами, а в России, наоборот, миллиардеры управляют государством.



* Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента