В Казахстане ожидаются 45-градусные морозы!

18:14 19.02.2024

По данным "Казгидромета", под влиянием арктического антициклона морозная погода сохранится на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана 20-22 февраля. Но с южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке ожидается снега низовая метель, в горных районах – сильный снег.



Температура воздуха понизится на западе ночью до -10-25°С, днем до -5-15°С, в северных и центральных регионах ночью -28-38°С, днем -15-23°С, в восточных регионах ночью -32-45°С, днем -20-32°С, на юго-востоке страны постепенное повышение ночью до -15-25°С, днем до 0-13°С.