"Я мог бы заплакать", - посол Казакбаев о зарплате кыргызских дипломатов

18:35 19.02.2024

Я мог бы заплакать, - посол Казакбаев о зарплате дипломатов



Бишкек (АКИpress) – Хватает ли средств дипломатам, спросил депутат Чингиз Айдарбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.



Посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев выразил благодарность, что депутат поднял этот вопрос.



"Тут сидит уважаемый мой министр, его заместитель, представитель президента и Кабмина. Я мог бы заплакать… Да, спасибо, что поднимаете этот вопрос. Вы сами понимаете политику. У нас руководство проводит большую реформу, но хотелось бы отметить, что, если не сможем обеспечить собственное Министерство иностранных дел..." - сказал он.



Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев ответил, что зарплата дипломатов в Турции и Малайзии в последний раз поднималась в 2008 году. В 2023 году все заработные платы дипломатов Кыргызстана в других странах привели к одному уровню.



По словам министра, теперь стоит вопрос о повышении зарплаты дипломатов в европейских странах на 15%.