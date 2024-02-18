В Валенсии найден труп (12 огнестрелов) экс-российского летчика Кузьминова, угнавшего свой вертолет бандеровцам

19:54 19.02.2024

Появилась версия устранения летчика-предателя Кузьминова

СМИ: летчика Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля



Угнавшего российский военный вертолет и убившего сослуживцев летчика Максима Кузьминова, который, предположительно, найден мертвым в Испании, могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля. Это одна из версий, которая также рассматривается полицией, сообщают испанские СМИ.



Так, валенскийское издание Eureka news пишет, ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками.



Его соседи рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что "иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".



Об убийстве 33-летнего украинца в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте первой написала газета ABC, сообщив, что безжизненное тело было найдено по меньшей мере с полудюжиной пулевых ранений на пандусе гаража.



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По информации Daily Information, труп был обнаружен соседом в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала в коттеджном поселке.



Отмечается, что специалисты из судебной и научной полиции работают над тем, чтобы найти больше улик для расследования "ужасного хладнокровного убийства".



Авторы: НИКОЛАЙ ТКАЧЕНКО



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Появились новые подробности убийства летчика-предателя Кузьминова

СМИ: в летчика Максима Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали на машине



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СМИ: в летчика Максима Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали на машине



В летчика Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет на Украину в августе прошлого года, выстрелили 12 раз, а после переехали на машине. Такое уточнение появилось в испанских СМИ.



По их данным, в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками.



Ранее сообщалось, что труп был обнаружен в коттеджном поселке соседом в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте.



Следователи вскоре после этого узнали о сгоревшей машине в соседнем городе, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца.



Также сообщалось, что одной из версий рассматривается ликвидация Кузьминова спецслужбами Украины как неудобного свидетеля.



Отметим, официально смерть Кузьминова пока не подтверждена.