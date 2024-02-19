Рахмон ждет в Душанбе инвесторов из Дохи, - В.Панфилова

00:07 20.02.2024

19.02.2024



Таджикистан ввел безвизовый режим для граждан Катара

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Эмомали Рахмон по приглашению эмира Аль Тани посетил конные скачки.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Катар, где обсудил с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом бин Халифа Аль Тани ход реализации ранее достигнутых договоренностей в сфере энергетики, горнодобывающей отрасли, промышленности и сельского хозяйства. Душанбе ожидает обещанных инвестиций в ряд объектов, в числе которых Рогунская ГЭС. Лидеры двух стран обменялись мнением по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану.

Ситуация в Афганистане обсуждалась на проходящей в Дохе встрече спецпредставителей ряда стран под эгидой ООН 18–19 февраля. На переговорах Рахмона и Аль Тани речь шла о позиции Таджикистана по вопросу урегулирования напряженности в отношениях между афганским правительством и международным сообществом.



Душанбе последовательно отстаивает свою точку зрения, которая заключается в том, что в Афганистане должно быть создано инклюзивное правительство, учитывающее интересы всех этнических групп, проживающих в многонациональной стране. К слову, это требование поддерживается и другими странами, в том числе ООН. Однако движение "Талибан" (запрещено в РФ), находящееся у власти с 2021 года, настаивает на том, чтобы исключить кабульскую власть из санкционных списков и признать ее на международном уровне, а также разморозить все финансовые активы Афганистана, хранящиеся на счетах зарубежных банков.



Так, накануне вице-премьер по политическим вопросам Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА – самоназвание страны у талибов) Абдул Кабир на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Афганистану Розой Отунбаевой заявил, что санкции в отношении правительства талибов препятствуют взаимодействию и взаимопониманию. По его словам, санкции против ИЭА несправедливы: "Новое правительство Афганистана выполнило все условия для его международного признания". Он сообщил, что место Афганистана в ООН должно быть передано представителю ИЭА. Кабир попросил Отунбаеву изложить ситуацию в Афганистане на встрече в Дохе, главная цель которой, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, договориться, как дальше взаимодействовать с талибами, контролирующими Афганистан, но так и не признанными международным сообществом.



Впрочем, есть прецедент – соседний Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций, и, вероятно, по его пути могут пойти и другие страны.



Президент Касым-Жомарт Токаев, побывавший 13–14 февраля с государственным визитом в Дохе (см. "НГ" от 13.02.24), объяснил в ходе своего выступления перед членами консультативного совета Государства Катар, что "этот шаг наряду с усилиями Казахстана по созданию в Алма-Ате Регионального центра ООН по целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество".



Ситуация в Афганистане обсуждалась на минувшей неделе в Бишкеке, сначала в формате Евросоюз – Центральная Азия (см. "НГ" от 14.02.24), а в пятницу встретились секретари Советов безопасности России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Принимал заседание президент Садыр Жапаров.



Глава СБ РФ Николай Патрушев отметил, что в Афганистане, который с августа 2021 года контролируется талибами, действует свыше 20 террористических организаций. В них состоит более 23 тысяч боевиков. Поэтому сохраняется угроза их проникновения в страны Центральной Азии. Вторая проблема, по словам Патрушева, наркотрафик. Он не исключил, что в ближайшее время будет осуществлена переброска наркотиков опийной группы из накопленных в прежние годы преступными группировками запасов. Есть и третья проблема – это безработица, которая достигла 95%. "Около 23 млн афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 млн внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода", – заявил Патрушев, возложив вину за это на США и их союзников. Патрушев призвал Вашингтон взять на себя расходы по постконфликтному восстановлению страны.



По мнению секретаря Совбеза Киргизии Марата Иманкулова, основной риск центральноазиатской безопасности представляет перетекание радикальных группировок с Ближнего Востока в Афганистан к границам региона – более 100 тыс. боевиков, которые в определенное время участвовали в боевых действиях в регионе. И это происходит не случайно, а по замыслу заинтересованных государств, которые финансируют, вооружают, одевают и направляют террористические группировки. То есть за всплеском терроризма и экстремизма в мире стоят конкретные государства и их спецслужбы, так как эскалация обстановки в ЦА выгодна глобальным игрокам в качестве создания дополнительного очага напряженности, заявил Иманкулов в ходе состоявшегося накануне в Бишкеке круглого стола "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в ЦА в условиях геополитической турбулентности", организованного центром экспертных инициатив "Ой Ордо".



По его мнению, гарантом безопасности от глобальных вызовов и угроз является сам народ каждой из стран и их силовые структуры. Но при наличии глобальной угрозы усилий одной страны недостаточно. "Для этого и существуют региональные организации, и ключевой из них я считаю ОДКБ, где ключевую роль, как страна с наиболее сильной экономикой и большим военно-техническим потенциалом, играет Россия", – добавил Иманкулов.



По мнению президента Садыра Жапарова, только совместными усилиями стран и международных организаций можно добиться значимых результатов в построении международной безопасности. Жапаров считает, что замороженные активы национального банка Афганистана должны быть как можно быстрее переданы афганскому народу для развития страны и на благо населения.



Очевидно, встреча спецпредставителей по Афганистану прошла без результата, поскольку делегация во главе с министром иностранных дел во временном афганском правительстве Амиром Ханом Моттаки отказалась от поездки в Доху, сообщил ТАСС. Основные мероприятия прошли 19 февраля, включая обсуждение "дорожной карты" ООН и встречу генсека ООН Антониу Гутерриша с афганскими активистами. В этой встрече не приняла участия и российская делегация. "По просьбе афганских властей российской стороной принято решение воздержаться от участия в сверстанном организаторами мероприятия с участием так называемых афганских гражданских активистов, отбор которых, к слову, велся нетранспарентно, за спиной Кабула", – указывается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.



Для Таджикистана Афганистан – третий торговый партнер в Азии после Китая и Ирана. Главная экспортная продукция – электроэнергия. После завершения строительства Рогунской ГЭС, деньги на которую обещает дать Катар, объемы поставок электричества будут увеличиваться. Помимо Рогуна катарские бизнесмены готовы инвестировать в строительство ГЭС "Шуроб", в международный аэропорт и карго-центр в Дангаринском районе страны (малая родина президента Рахмона), в модернизацию Таджикского алюминиевого завода (ТАЛКО) и в открытие прямых пассажирских авиарейсов между Дохой и Душанбе. Таджикские компании, в свою очередь, заинтересованы в открытии рынков сбыта собственной продукции в Катаре.



Инвестиционные обязательства Катара подтвердил эмир шейх Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани на встрече с президентом Эмомали Рахмоном, который посетил Доху уже второй раз в нынешнем году. Напомним, Эмомали Рахмон 21 января 2024 года совершил государственный визит в Катар, который, как он заметил, стал "логическим продолжением политического диалога на высшем уровне". Стороны договорились развивать отношения в разных сферах – от экономики до культуры. В перспективе создание совместного экономического и инвестиционного фондов и расширение транспортно-транзитных коридоров. Катарским инвесторам гарантированы налоговые и таможенные льготы. Для всех граждан Катара Таджикистан в одностороннем порядке ввел безвизовый режим на 30 дней.



После официальных мероприятий Эмомали Рахмон по приглашению эмира Аль Тани посетил стадион, где проходил финальный турнир Фестиваля конных скачек за Кубок эмира Катара. Таджикский лидер поздравил шейха Тамима бен Хамада бин Халифа Аль Тани с успешным проведением турнира и поблагодарил его за теплый прием. Президент Таджикистана также поздравил катарского эмира с победой национальной сборной команды Катара на чемпионате Азии по футболу. Тот, в свою очередь, назвал почетным достижением попадание таджикской сборной в восьмерку лучших футбольных команд Азии.