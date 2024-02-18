Узбекистанцев, незаконно находящихся в Южной Корее, попросили покинуть страну до 29 февраля

00:08 20.02.2024

По информации Агентства по внешней трудовой миграции, граждане Узбекистана, находящиеся нелегально в Южной Корее, не будут депортированы, если они добровольно покинут страну. Такие лица будут иметь возможность повторного въезда в будущем.



Агентство внешней трудовой миграции призвало узбекистанцев, находящихся в Южной Корее нелегально, покинуть страну до 29 февраля.



По данным агентства, узбекистанцы, пребывающие нелегально в Южной Корее, должны подать в иммиграционную службу страны заявление о добровольном выезде за 3 рабочих дня до планируемой даты отъезда. При подаче заявления необходимо предоставить паспорт и авиабилет.



Граждане без проблем вернуться на родину с удостоверением личности, выданным иммиграционной службой.



Иммиграционная служба сообщила, что граждане, принявшие решение о добровольном выезде из Южной Кореи, не будут подвергаться депортации со стороны властей, что позволит им в будущем вновь въехать в страну в законном порядке.



Агентство внешней трудовой миграции призвало узбекистанцев не нарушать южнокорейское миграционное законодательство и не переходить на нелегальное положение.