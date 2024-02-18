|В Ташкенте релоканты и дезертиры почтили память Навального
00:10 20.02.2024
Память Алексея Навального почтили в нескольких местах в Ташкенте (фото)
Жители Ташкента, в основном граждане России, почтили память Алексея Навального - оппозиционера, бывшего кандидата в мэры Москвы и президенты РФ. Цветы несли к мемориалу памяти жертв репрессий, посольству РФ, Россотрудничеству, памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и площади Космонавтов.
Память о российском оппозиционере Алексее Навальном, умершем накануне в колонии "Полярный волк", почтили в субботу на аллее "Шахидлар хотираси" ("Память жертв репрессий") в Ташкенте, сообщает корреспондент "Газеты.uz". Стихийные мемориалы также появились в нескольких других местах в столице Узбекистана.
После 14:00 около полусотни жителей города, большинство - граждане России, оставили цветы у подножия мемориала жертвам политических репрессий.
Вокруг места дежурили сотрудники Национальной гвардии и патрульно-постовой службы. Кроме того, можно было заметить людей в штатском. Ниже у канала стоял автозак.
Правоохранители не мешали собравшимся возлагать цветы, но просили не стоять рядом с мемориалом. Свечи их просили не ставить.
"Пожалуйста, гуляйте [по парку], но не скапливайтесь в одном месте", - сказал представитель Нацгвардии. На вопросы пришедших он ответил, что для проведения собрания требуется уведомить хокимият города за две недели, и долг правоохранителей - обеспечить безопасность людей в случае возможных происшествий, например, "теракта какого-нибудь".
Многие, однако, не уходили, а стояли группами по несколько человек вокруг памятника и у лестницы, ведущей к нему. В обрывках разговоров можно было услышать, как люди обсуждали Навального.
Кто-то говорил, что со смертью политика потерял всякую надежду на "прекрасную Россию будущего" (слоган, появившийся во время президентской кампании Навального в 2017 году).
Один из пришедших вместе с цветами принес фото Навального, но правоохранители не разрешили оставить его у памятника, попросив "не устраивать здесь политику". На возражения представитель Нацгвардии отметил, что "не мы убили его", и предложил собравшимся скорбеть по политику дома.
Вскоре правоохранители объявили, что парк закрыт и попросили людей разойтись. Паре, которая также подошла с цветами и фотографией Навального, пройти к памятнику уже не дали.
Позже проход к мемориалу закрыли сигнальной лентой. Представители коммунальных служб собрали цветы и унесли.
Стихийные мемориалы в память о бывшем кандидате в мэры Москвы и президенты России Алексее Навальном появились и в других местах Ташкента: у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, у посольства РФ, здания Россотрудничества и на площади Космонавтов.
16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк", где он отбывал 19-летний срок по "экстремистскому" делу. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание, врачи не смогли его реанимировать. Официальная причина смерти Навального не называется.
Сторонники Навального смогли подтвердить его смерть только 17 февраля. Они заявили, что он был убит. Родным политика пока не выдали его тело.
Акции памяти Навального проходят в городах по всему миру: в Лондоне, Нью-Йорке, Осло, Мюнхене, Барселоне, Вильнюсе, Тбилиси и других. На акциях в России, по последним данным, задержали более 200 человек.