В Ташкенте релоканты и дезертиры почтили память Навального

00:10 20.02.2024

Память Алексея Навального почтили в нескольких местах в Ташкенте (фото)



Жители Ташкента, в основном граждане России, почтили память Алексея Навального - оппозиционера, бывшего кандидата в мэры Москвы и президенты РФ. Цветы несли к мемориалу памяти жертв репрессий, посольству РФ, Россотрудничеству, памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и площади Космонавтов.



