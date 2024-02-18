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Сталик Ханкишиев: Кудратходжаев оскорбил память моих близких (видео)
00:12 20.02.2024

Ректор ташкентского университета журналистики Кудратходжаев во второй раз попадает в скандалы, связанные с использованием русского и узбекского языка в Узбекистане. На этот раз он оскорбил память моих близких, а так же тех людей, которые из самых лучших побуждений приехали восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года. Об этом в своем ютуб-канале заявил телеведущий и видеоблогер Сталик Ханкишиев.



"Якобы "цитата Карла Маркса" это обычный фейк, который появился где-то в 2004 году. Данный факт очень легко проверяется, как и другие фейки. Набираете в Гугле данную фразу и выставляете период поиска. Попробуйте сначала установить период 1990 - 2000 годы. В этот период данная цитата еще не встречается. А в период 2003-2005-й она уже появляется на странице Erlan Dandibayev в социальной сети VK

vk.com/id35585330 - 2004 год.

Карла Маркса в советское время прочитали вдоль и поперек, и никто не нашел эту "гениальную" фразу в 90-е, даже Мухаммад Солих? Вот ему она бы пригодилась, не правда ли?

Выходит, как бы ректор ВУЗа использует не первоисточники, как полагается нормальному ученому, а получает свое "образование" в социальной сети ВКонтакте. Изначально эта "цитата" была длиннее: "Не знает языка страны ГОСТЬ, оккупант или идиот". Даже и то, что почерпнул в интернете "ректор" донести до своих студентов не смог", - заявил Ханкишиев.

Источник - Вечерний Бишкек
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