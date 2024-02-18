Сталик Ханкишиев: Кудратходжаев оскорбил память моих близких (видео)

00:12 20.02.2024

Ректор ташкентского университета журналистики Кудратходжаев во второй раз попадает в скандалы, связанные с использованием русского и узбекского языка в Узбекистане. На этот раз он оскорбил память моих близких, а так же тех людей, которые из самых лучших побуждений приехали восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года. Об этом в своем ютуб-канале заявил телеведущий и видеоблогер Сталик Ханкишиев.



