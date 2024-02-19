Миграционную службу ЕС разоблачает ее бывший начальник

00:15 20.02.2024

19.02.2024



Фабрис Легжери вступит в "Национальное объединение", чтобы показать лицемерие Еврокомиссии

Данила Моисеев



Бывший глава Frontex Фабрис Легжери уверяет, что в Брюсселе ему не давали защитить ЕС от нелегалов.

В партии "Национальное объединение" в ближайшее время может состояться важное пополнение. Бывший глава агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex Фабрис Легжери объявил о своем участии в июньских выборах в Европарламент в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche. Он намерен "засвидетельствовать" неэффективность миграционной политики Евросоюза и изобличить евробюрократию, которая видит в объединении стран Европы не более чем "проект".

В интервью французскому изданию Легжери заявил, что на выборах в Европарламент он будет идти третьим в списке, что означает, что он практически гарантированно попадет в высший законодательный орган. Свое решение присоединиться к партии молодого Жордана Барделлы, сменившего на посту главы "Национального объединения" Марин Ле Пен, Легжери аргументировал тем, что он хочет реализовать миссию, которую ему не дали проводить во Frontex: защищать границы Европы от нелегалов.



Агентство он возглавлял с 2015 по 2022 год. Именно за эти годы страны Евросоюза столкнулись с миграционным кризисом, по итогам которого Frontex стал значительно расширяться. Если в 2014 году финансирование организации составляло 93,4 млн евро, то в 2022-м – 754 млн. Число сотрудников за это время увеличилось практически в семь раз. Однако масштабы проблем нелегальной миграции стали таковыми, что и этих ресурсов было уже недостаточно.



Легжери заявил, что на его просьбы в 2019 году дать ему больше возможностей, чтобы закрыть границы стран Евросоюза, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юхансон якобы прямо ответила, что нелегалов в Европу придется пустить. Свои доводы Юхансон аргументировала тем, что Европа "стареет" и ей неизбежно нужны новые люди.



Евробюрократы якобы не давали Легжери осуществлять прямые обязанности. Тем не менее в отставку он ушел лишь в 2022 году – после скандала, связанного с обвинениями главы ведомства в незаконных выдворениях ищущих убежища мигрантов. А если точнее, то в том, что он покрывал нарушения прав человека другими сотрудниками Frontex.



Для правых сил, к которым примкнул бывший чиновник, такая причина увольнения вряд ли является компрометирующей.



В интервью Легжери анонсировал, что он засвидетельствует перед избирателями то, как представители евробюрократии видели в потоке мигрантов не проблему, а проект. Он заявил, что готов "бороться" с Еврокомиссией, которая якобы потворствует прибытию новых потоков нелегалов.



Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с "НГ" отметил, что фигура Легжери сообразуется с курсом "Национального объединения" с ее жесткой позицией в вопросе миграции.



"Совсем недавно Конституционный совет Франции ввел изменения в новый закон о миграции. Это, конечно, вызвало волну негодования в "Национальном объединении". Риторика Легжери вполне укладывается в логику партии. Это касается таких идей, как увеличение суверенитета, приоритет национального права над правом Евросоюза. Вероятно, политик усилит партию", – предположил эксперт.



Он добавил, что пока предвыборный расклад выглядит для сторонников Марин Ле Пен многообещающим, поскольку опросы показывают преимущество над партией президента Франции Эмманюэля Макрона "Возрождение" на 10%.