Пекин собирается мирить Киев и Москву, - В.Скосырев

00:27 20.02.2024

18.02.2024



Запад не оставляет попыток перетянуть Китай на свою сторону

Владимир Скосырев



Выступая в Мюнхене, глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов сыграть конструктивную и стабилизирующую роль на мировой арене.

Глава МИД КНР Ван И встретился на полях конференции по безопасности в Мюнхене с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Обсуждался, в частности, план Киева провести саммит по Украине в Швейцарии. Как говорит эксперт, США и их союзники ищут инструмент, чтобы подключить Пекин к давлению на Москву. Китай осознает, что это ослабит его роль как глобальной державы, и потому не вступит в игру.



Кулеба сообщил в своем отчете в соцсети Х, что обсуждал с Ван И идею о саммите мира, которую согласилась провести Швейцария. Стороны, по его словам, договорились продолжать диалог на всех уровнях. Как следует из информации Reuters, руководитель китайской дипслужбы не высказался о саммите. Он сказал лишь, что Китай твердо проводит линию на продолжение переговоров и восстановление мира.



Украина хотела поднять уровень отношений с Китаем и побудить его к поддержке своего плана из 10 пунктов, который предполагает вывод российских войск с Украины и восстановление ее границ, существовавших в 1991 году.



Китай, однако, рассматривает Россию как стратегического партнера. Он в прошлом году выдвинул свой мирный план, предусматривающий прекращение огня, переговоры и свертывание санкций, наложенных на Россию.



Выступая в Мюнхене, Ван И сказал: "Не Китай создал украинский кризис. Мы не пытались получить какое-то преимущество или выгоду из-за этих событий". Иными словами, Китай продолжает свой традиционный курс – не вмешиваться во внутренние дела других стран и в то же время поддерживать свой имидж ответственной великой державы, которая выступает за возобновление диалога как можно скорее.



Такой вариант не устроил ни вице-президента США Камалу Харрис, ни главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выступивших в Мюнхене. Боррель назвал Китай слоном в комнате, имея в виду, что недооценивать его роль нельзя. Но задача, по словам Борреля, состоит в том, чтобы побудить его к прекращению поддержки России и к переходу на сторону Запада.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Никто на Западе не допустит, чтобы Китай мог сыграть роль посредника по Украине. Западу нужен кто угодно, чтобы проводить в жизнь его повестку дня. Посмотрим для примера на Ближний Восток. После событий в Газе на Китай обрушились обвинения, что он не на стороне Израиля, не осудил ХАМАС. Если Китай претендует на роль ведущей мировой державы, то он обязан оказать давление на Иран, на хуситов. С Украиной похожая картина. Западу нужно, чтобы Китай ограничил сотрудничество с Россией, более того, оказал на нее политическое давление. Но тогда Китай стал бы инструментом чужой игры. Он на это не пойдет, ведь это уронило бы его репутацию на международной арене. Пекин будет готов сыграть роль посредника в том случае, если враждующие стороны сами к этому склоняются. Примером может служить успех китайской дипломатии в восстановлении связей между Ираном и Саудовской Аравией".



Что касается саммита в Швейцарии, то Китай не видит от участия в нем какой-то пользы для себя. Покровители Украины на Западе хотят использовать Китай в своих интересах. "Думаю, что, как и в случае с Ираном – Саудовской Аравией, Китай станет участвовать в таком форуме только при условии, что к этому готовы и Украина, и Россия", – заключил эксперт.



Напомним, что Москва, как передал ТАСС, указала: конференция по Украине без участия России станет очередным раундом бесплодных консультаций.



Украинская тема так или иначе затрагивалась на переговорах Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими руководителями западной дипломатии в Мюнхене. Переговоры носили конструктивный и откровенный характер, сообщил Госдепартамент. Но по Украине стороны не сообщили деталей обсуждения. В Пекине признают, что после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена отношения двух держав потеплели. Но это не разрядка. Особенно в свете того, что США недавно наложили новые санкции на китайские компании, которые сотрудничают с армией КНР.



Самым чувствительным элементом остается проблема Тайваня. Ван И предупредил Блинкена, что если США будут поощрять Тайвань провозгласить независимость, то это будет иметь катастрофические последствия.