Заменить Европу: как российские газовики переживут западные санкции

00:30 20.02.2024

Провал 2023 года вряд ли повторится



Дмитрий Мигунов



2023 год оказался трудным для российской газовой отрасли: потеря большей части европейского рынка вкупе со снижением цен резко снизила объемы добычи, экспортную прибыль и выручку газовиков. В 2024-м ожидаются новые вызовы, например, угрозы Евросоюза окончательно отказаться от газа из России. О том, как будет развиваться российская индустрия голубого топлива в новом году на фоне сложной конъюнктуры, - в материале "Известий".



Падение на треть



В 2023 году, по словам вице-премьера Александра Новака, экспорт трубопроводного газа из России упал почти на 30%, до 99 млрд кубометров. Санкции, снижение цен и взрыв "Северного потока" неизбежно должны были ударить по поставкам на западном направлении. Падение оказалось не настолько тяжелым, как предсказывалось: в апреле 2023-го комиссия Госсовета по энергетике ожидала снижения вдвое - со 100 млрд до 50 млрд кубометров (речь только о дальнем зарубежье). Тем не менее это самый глубокий обвал как минимум с начала века.



В сфере сжиженного природного газа (СПГ) торговля была стабильной. Экспорт составил 45,4 млрд кубометров. Евросоюз, в частности, закупил газа на €16,7 млрд, или 22,5 млн т в нефтяном эквиваленте, и ключевую роль здесь сыграли поставки именно СПГ, которые по сравнению с 2022 годом даже увеличились на этом направлении. А по трубе объем поставок упал к 2022 году втрое. В конечном итоге это сказалось и на общем объеме добычи, который в прошлом году снизился на 5,5%.



В ближайшие год-два некоторые проблемы (в первую очередь с западным направлением) могут только усилиться. Так, 16 февраля европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны ЕС не заинтересованы в пролонгации договора о транзите российского газа в Европу через Украину, истекающего в конце 2024 года. О том, что украинский транзит (единственный способ поставлять газ в Европу из РФ после взрыва "Северного потока") может прекратиться еще раньше, говорил в январе руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн.



В 2023 году Россия без особых проблем заместила ЕС в качестве основного направления экспорта нефти. Безусловно, есть потери в части издержек, цен и даже объемов, но большого ущерба от санкций нефтяная индустрия не понесла. Поставки газа заменить сложнее: трубопроводы не построишь за год-два, а СПГ требует многомиллиардных инвестиций в терминалы по сжижению и специализированные суда. Это, впрочем, работает в обе стороны: именно поэтому обойтись без российского газа и при этом не понести тяжелые потери в промышленности Германии так и не удалось.



Однако для российской газовой индустрии вызовы от этого более простыми не становятся. Главные направления поставок остаются прежними: Турция, Китай (по трубопроводам) и все остальные потребители. Тем не менее эксперты, признавая серьезные сложности, не склонны драматизировать ситуацию.



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Отскок от дна



По оценке директора по исследованиям компании "Имплемента" Марии Беловой, на фоне планового наращивания поставок по "Силе Сибири" суммарный экспорт трубопроводного газа по результатам текущего года может вырасти.



- С точки зрения реализуемых объемов 2024 год способен оказаться для российской газовой отрасти лучше предыдущего (что положительно скажется на показателях добычи), чего, конечно, не скажешь о выручке, потому что цены на газ на основных рынках-потребителях снижаются, - комментирует она.



Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман ожидает в 2024 году роста поставок в дальнее зарубежье до 80–85 млрд кубометров.



- Этому будет способствовать плановое увеличение экспорта в Китай через "Силу Сибири" до 30 млрд кубометров, начало поставок в Среднюю Азию, возможное увеличение объема экспорта в Турцию относительно низкой базы прошлого года и стабильный объем экспорта в ЕС. В 2025 году "Газпром", вероятно, потеряет основную часть из 15 млрд кубометров, которые сейчас поставляются транзитом через Украину, так как в конце текущего года со страной заканчивается контракт, - указал эксперт.



Он добавил, что в долгосрочной перспективе экспорт "Газпрома" будет постепенно восстанавливаться. После выхода на полную мощность "Силы Сибири – 1", "Силы Сибири – 2" и дальневосточного маршрута поставки в Китай достигнут почти 100 млрд кубометров в год. Однако подписание контракта по "Силе Сибири – 2" задерживается, в связи с чем такой рост поставок в Китай - это перспектива начала следующего десятилетия.



- По нашим прогнозам, к 2025 году поставки по "Силе Сибири – 1" вырастут до 38 млрд кубометров с прошлогодних 22 млрд кубометров, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. - Еще 10 млрд кубометров к 2027 году добавит соглашение по Дальнему Востоку. Дополнительные объемы по "Силе Сибири – 2" - это 50 млрд кубометров, но перспективы подписания соглашения на выгодных условиях в ближайшее время выглядят слабыми.



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Что касается сжиженного газа, то в 2024 году многое зависит от того, позволит ли глобальная ценовая конъюнктура выступить российским производителям СПГ с предложениями, позволяющими выиграть конкуренцию на глобальном рынке, считает эксперт.



Конкуренция за СПГ нарастает



По словам Сергея Кауфмана из ФГ "Финам", пока нет предпосылок охлаждения спроса, скорее, наоборот, нарастает конкуренция за СПГ между Европой и Азией, а новые крупные проекты по производству вне России появятся лишь на горизонте нескольких лет.



Он отмечает, что долгосрочные планы РФ предполагают рост производства СПГ до 100 млн т (то есть примерно втрое) к 2030 году.



- Наличие собственных технологий по сжижению и рост спроса на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе делают эту задачу выполнимой за счет проектов "Новатэка", "Газпрома" и "ЯТЭКа". Основным риском является влияние санкций: после попадания проекта "Арктик СПГ-2" в SDN list (черный список лиц и организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес. - "Известия") "Новатэк" уже почти два месяца не может начать отгрузки с первой линии завода, хотя технологически все готово, - говорит Кауфман.



В целом падение поставок за рубеж неизбежно приводит к снижению выручки российских производителей, прежде всего "Газпрома". Сочетание нормализовавшихся цен на газ, сниженных объемов экспорта и наличия дополнительных налогов приводят к генерации отрицательного свободного денежного потока у "Газпрома", отмечает собеседник. По его словам, фактически сейчас планы по переориентации экспорта "Газпрома" на восток будут субсидироваться его нефтяным направлением, то есть "Газпром нефтью".



Не будет ли этот спад компенсирован за счет внутреннего потребителя? Опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что этого не произойдет.



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- Ситуация на внешних рынках никак не повлияет на траекторию развития внутреннего, который во многом является регулируемым. Так, оптовые цены на газ для российской промышленности выросли в конце прошлого года на 10%, следующее повышение произойдет в середине 2024 года и составит 11,2%, - сказала Мария Белова.



Ранее правительство уже анонсировало индексацию оптовых цен на 11,2% в июле 2024 года и на 8,2% в июле 2025 года, добавил Сергей Кауфман. Дополнительные средства, которые газовые компании получат от индексации, будут изъяты анонсированным повышением налога на добычу полезных ископаемых, заключил специалист.