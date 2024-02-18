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БРИКС+: впечатляющее расширение, - И.Кардеринис
00:35 20.02.2024

18.02.2024
БРИКС+: впечатляющее расширение | Русская весна
На заре 2024 года, с 1 января, еще пять стран стали полноправными членами БРИКС - транснационального объединения, в которое до этого момента входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, и таким образом стали БРИКС+ (BRICS Plus), в сумме - десять стран.

Египет, расположенный в северо-восточной Африке и частично на Синайском полуострове, является перешейком в Юго-Западную Азию, что делает его трансконтинентальной страной, он считается крупной державой в Северной Африке, Средиземном море, исламском мире и Красном море.

Это густонаселенная (104,5 миллиона жителей) историческая арабская страна с давним и очень богатым культурным наследием и в то же время самая мощная военная страна в Африке, контролирующая стратегический Суэцкий канал.

Египет также обладает огромными запасами природного газа, оцениваемыми в 2,180 кубических километров, а египетский сжиженный природный газ экспортируется во многие страны.

Эфиопия - страна, расположенная на Африканском Роге, на восточной оконечности континентальной Африки. С населением в 107,5 миллионов жителей, по официальной оценке на 2023 год, - это самое густонаселенное средиземноморское государство в мире, у которого нет моря.

Бедная, но быстро развивающаяся страна с большим геостратегическим весом в Африке, которая помимо сельскохозяйственного производства, обеспечивающего 41% ВВП, также обладает крупнейшими водными ресурсами на всем континенте. Эфиопия является крупнейшим производителем кофе в Африке и вторым по величине производителем кукурузы.

Иран - ближневосточная страна в Юго-Западной Азии. Согласно средней оценке ООН на 2022 год, его население составляет 88,5 миллионов человек. Иран считается крупной региональной державой и занимает видное место в вопросах глобальной энергетической политики и экономики, главным образом благодаря своим большим запасам нефти и природного газа.

В 2022 году Иран был восьмой по величине страной - производителем нефти в мире с 3 822 000 баррелей в день. В то же время она имеет сильные вооруженные силы и большой научный персонал, которые размещены в ключевых частях планеты, таких как Аравийское море и Персидский залив.

Саудовская Аравия - страна на Аравийском полуострове, занимающая большую его часть, около 80%, и омываемая Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем на западе. По официальной оценке на 2022 год, ее население составило 32,2 миллиона жителей, 30% из которых не являются гражданами Саудовской Аравии (оценка 2013 года).

Экономика Саудовской Аравии основана на нефти, за счет которой формируется примерно 75% доходов бюджета и 90% экспорта.

Саудовская Аравия в 2022 году вышла на второе место в мире после США с добычей 12 136 000 баррелей в сутки и владеет 17% общих разведанных запасов нефти в мировом масштабе.

Объединенные Арабские Эмираты, сокращенно ОАЭ, представляют собой федеративное государство, состоящее из семи эмиратов, на юго-восточной оконечности Аравийского полуострова. ОАЭ омываются Персидским и Оманским заливами и граничат с Саудовской Аравией и Султанатом Оман.

По официальной оценке на 2020 год, их население составляло 9,3 миллиона человек. Страна богата месторождениями нефти и природного газа, а ее население имеет доход, сопоставимый с доходом развитых западных стран. В 2022 году ОАЭ были седьмой по величине страной - производителем нефти в мире с добычей 4 020 000 баррелей в день.

Что касается Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые входят в число самых богатых стран по ВВП на душу населения, они продолжают демонстрировать экономический рост, несмотря на глобальную неопределенность, включая высокие процентные ставки, инфляцию и геополитическую напряженность, поскольку они сосредоточены на диверсификации своей экономики.

Экономика Саудовской Аравии выросла, по данным МВФ, на 8,7% в 2022 году - это самый высокий годовой темп роста среди 20 крупнейших экономик мира, и всего на 0,8% за весь 2023 год.

С другой стороны, экономика Объединенных Арабских Эмиратов выросла на 3,4% в 2023 году, при этом нефтяной ВВП вырастет на 0,7%, а ненефтяной ВВП - на 4,5%, чему способствуют высокие показатели в сфере туризма, недвижимости, строительства, транспорта, производства и увеличения капитальных затрат.

Таким образом, благодаря этому входу группа БРИКС, которая выступает в качестве конкурирующей силы в "Большой семерке", теперь расширяется на Ближнем Востоке и включает в свое лоно страны, традиционные союзники Запада, которые сейчас проявляют тенденции к автономии и, конечно же, контролируют большую часть мировой добычи углеводородов, что еще больше увеличивает финансовую мощь группы.

Таким образом, страны БРИКС+ в совокупности в настоящее время представляют 45% мирового населения с населением около 3,5 миллиардов человек, треть твердой поверхности Земли, 44% общей мировой добычи нефти, а также почти 1/3 мирового ВВП, что составляет примерно 29 триллионов долларов, превзойдя по паритету покупательной способности G7, группу семи наиболее мощных экономик развитого мира.

В то же время по меньшей мере тридцать других стран развивающегося мира уже выразили большой интерес к присоединению к группе.

В число этих стран входят Алжир, Конго, Боливия, Венесуэла, Индонезия и Казахстан, которые не являются богатыми странами, но обладают огромными минеральными богатствами и очень хотели бы вырваться из петли западных транснациональных корпораций и доллара.

Так, в этом направлении страны группы БРИКС с 2014 года создают Новый банк развития (НБР), при этом большая часть торговли между ними осуществляется в национальных валютах, а не в долларах. Они также продвигаются вперед в дискуссиях и разработках по созданию общей валюты (однако, замедленных из-за возражений Индии).

И они все еще ищут решения, альтернативные международным транзакциям - против SWIFT. В результате все эти разворачивающиеся движения постепенно приводят к дедолларизации глобальной экономической системы.

На следующем саммите БРИКС+, который пройдет в октябре 2024 года в столице Татарстана Казани, российском городе, расположенном в месте слияния рек Волги и Казанки в центральной европейской части России, к группе могут присоединиться и другие страны - энергетические гиганты, и это будет иметь большое значение как результат усиления контроля над мировым энергетическим рынком с нынешних 40% до более высокого процента.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что расширение группы БРИКС вызывает потрясения в странах Запада и, прежде всего, в США, которые протекают с рефлекторными реакциями, с одной только мыслью об окончательной утрате их глобального лидерства, и является настоящей вехой на пути к неизбежному историческому ходу формирования нового межконтинентального миропорядка, полицентричного мира.

Исидорос Кардеринис, специально для "Русской Весны"

Справка
Исидорос Кардеринис родился в Афинах в 1967 году - журналист, писатель и поэт. Изучал экономику и закончил аспирантуру по экономике туризма. Его статьи публиковались в газетах, журналах и на сайтах по всему миру. Его стихи переведены на английский, французский, испанский, итальянский, португальский, шведский, румынский, болгарский и албанский языки и опубликованы в поэтических антологиях, литературных журналах и литературных газетных колонках. Опубликовал в Греции восемь сборников стихов и три романа. Его книги переведены и изданы в США, Великобритании, Италии и Испании.

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708378500


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