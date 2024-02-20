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Антироссийские санкции на благо Америки, или Закат Европы, - А.Белов
07:25 20.02.2024

20.02.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Германская промышленность – на пороге уничтожения, кроме военной

Недавно стало известно, что знаменитая и, чего греха таить, довольно популярная у нас шведская компания IKEA (производство и продажа мебели и предметов интерьера), несмотря на, казалось бы, официальное прощание с российским потребителем, не торопится окончательно разрывать все связи с Россией. В частности, шведы продлили право на использование в РФ своего товарного знака аж до августа 2033 года.

По данным информационного портала Mash, в пакет IKEA вошли классический желто-синий логотип, полный перечень предоставляемых компанией услуг и право официально осуществлять продажу своих товаров в России.

"В общем, все как раньше. Такую заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще 1 августа 2023 года (то есть в самый разгар СВО. – Прим. автора). Одобрили же ее на днях – 2 февраля. Говоря проще: имея это на руках, "Икеа" в любой момент сможет ворваться в РФ и снова работать", – пишет издание.

Как и многие иные западные компании, IKEA объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. И также, как и большинство ушедших, сделала это не по зову сердца, а следуя политической конъюнктуре или, проще говоря, по прямому указанию политической верхушки соответствующих западных стран.

О том, что западный бизнес вовсе не горит желанием играть в предлагаемые тамошним истеблишментом санкционные игры, а предпочел бы даже в сложившихся обстоятельствах оставить все как есть, говорилось уже неоднократно. Но проблема нынешнего Запада в том, что у там власти сегодня находятся не прагматики, а фанатики, для которых любые рациональные доводы – не более чем пустой звук. Об этом свидетельствует также и продолжающееся обсуждение 13-го пакета санкций, о чем заявляет, в частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

И если в ситуации закрытия предприятий в России речь шла только о репутационных и финансовых потерях – серьезных, но не смертельных, – то жертвы, принесения которых сегодня требует от западного бизнеса леволиберальный европейский политикум, ставят его практически на грань выживания.

Как пишет со ссылкой на европейских дипломатов газета Politico, намедни Брюссель объявил о намерении в самое ближайшее время запретить импорт в Евросоюз российского алюминия. Ранее с такой инициативой вышли "наиболее индустриально развитые" страны ЕС Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Понятно, что для промышленной Европы, которая до сих пор покупает в России около 9% необходимого ей алюминия, подобное решение политиков как нож в спину. Против предложения прибалтийских "тигров" сразу же выступила группа промышленных потребителей металла, представляющая несколько крупных европейских государств, в частности Италию.

По их мнению, новые рестрикционные меры не окажут ощутимого воздействия на российских производителей, зато гарантированно приведут к повышению цен на европейском рынке металла. Более того, согласно опубликованному заявлению группы, принятие санкций в отношении российского алюминия стало бы "своего рода экономической ядерной бомбой".

Впрочем, вскоре, вероятно, переживать по этому поводу в Европе будет просто некому. Некому, ибо многие крупные промышленные предприятия либо стоят на пороге разорения, либо подумывают о переезде в США.

Так, по информации Bloomberg, акции одного из крупнейших промышленных концернов Германии Thyssenkrupp за 5 лет упали на 62%. Причина: резкий рост цен на энергоносители, ставший следствием отказа Европы от закупок российского трубопроводного газа.

Отказа, осуществленного по прямому указанию США. Помнится, еще задолго до СВО, в начале осени 2021 года, глава Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм прилетала в Европу, где проводила совещание, читай: инструктаж, с европейскими коллегами на предмет эмбарго на российское голубое топливо.

И что же мы видим сегодня? Акции основного конкурента Thyssenkrupp, американской корпорации US Steel, стабильно идут вверх.

О желании отказаться от строительства в Германии завода по производству солнечных батарей, Cellforce Gigafactory, и "релоцировать" его в США намедни заявила корпорация Рorsche, а все потому, что субсидии на строительство, обещанные американцами, более чем в два раза превышают предложение немецкого правительства: 2 млрд. долл. против 800 млн. долл.

Прямо сейчас на просторах Южной Каролины строит автосборочный цех концерн BMW. О переезде в Америку подумывает и Audi.

Как же на все это реагируют немецкие власти, на чьих глазах американцы буквально уничтожают германскую промышленность? Гробовым молчанием. И это, увы, далеко не единственный пример полного провала правительства Олафа Шольца.

Согласно данным статистики, приведенным все тем же агентством Bloomberg, прогрессирующая инфляция отбросила зарплаты жителей Германии на уровень 2016 года. При этом, несмотря на средний по стране рост заработной платы в 5,5%, цены все равно сумели ее обогнать – 5,9%.

"Это становится аргументом в споре о том, что нужно серьезно увеличить зарплаты, чтобы компенсировать реальную потерю денег населением. Также необходимо стабилизировать и экономический спад в Германии", – прокомментировал ситуацию эксперт-экономист Торстен Шультен.

Впрочем, некоторые успехи у европейской экономики все-таки есть. Как рассказывают местные СМИ, предприятия военно-промышленного комплекса, загруженные заказами для ВСУ и перевооружения армий стран-членов НАТО, чувствуют себя очень неплохо.

Недавно на полях встречи глав оборонных ведомств стран альянса министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню подписали соглашение о создании коалиции для усиления потенциала противовоздушной обороны Украины. "Кроме усиления украинской ПВО, предполагается также создание инициатив по предоставлению Украине бронированных машин, артиллерии, усилению морской безопасности, разминированию и борьбе с ударными беспилотниками", – заявил по этому поводу явно распираемый гордостью Писториус.

Вот только гордиться тут совершенно нечем. Понятно, что "человеколюбивым" европейцам судьба миллионов украинцев, которым предлагается умереть за интересы коллективного Запада, совершенно неинтересна. Но так ведь за "последним украинцем" придет черед последнего поляка, немца, француза и так далее. Запуская безжалостную машину смерти, сложно рассчитывать на то, что она остановится по первому требованию. Так не будет. И груда убийственного железа, ростом выпуска которого так хвастается сегодня немецкий министр, однажды выстрелит и по самой Европе. И тогда на европейском Западе, поэтически называемом по-немецки Abendland – вечерними землями, наступит закат, возможно, самый последний.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708403100


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