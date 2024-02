Индия сама по себе. Моди готовится к выборам, - С.Строкань

07:31 20.02.2024 Индия сама по себе

Правительство Нарендры Моди определяет внешнеполитические приоритеты в преддверии выборов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на съезде правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП), где заявил о своих планах укреплять международные позиции страны после всеобщих выборов апреля-мая. Хотя он еще не переизбран на третий срок, индийский лидер не сомневается в победе и уже составляет график контактов с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, с которым он так и не встретился в прошлом году. Приоритеты внешней политики Дели более подробно обозначили индийские участники Международной конференции по безопасности в Мюнхене, подтвердившие решимость укреплять связи как с Россией, так и с Западом.



Съезд победителей

Приближение парламентских выборов в Индии, которые пройдут в апреле-мае и станут самым продолжительным голосованием в мире, вызвало нарастающую политическую активность как правящей в стране "Бхаратия джаната парти", так и ее оппонентов из созданного прошлым летом оппозиционного альянса I.N.D.I.A.



Приоритеты БДП, которая пришла к власти по итогам выборов 2014 года и полна решимости править третий срок, обозначил на открывшемся в воскресенье съезде партии ее лидер, премьер-министр страны Нарендра Моди. "Выборы еще не состоялись, но у меня уже есть приглашения из зарубежных стран на июль, август и сентябрь. Что это означает? Это означает, что страны по всему миру полностью уверены в возвращении правительства "Бхаратия джаната парти". Они знают: Моди вернется",- заявил индийский премьер.



По его словам, как внешняя, так и внутренняя политика после выборов будут по-прежнему подчинены национальным интересам, а сам он баллотируется на третий срок не для того, чтобы "наслаждаться властью, а чтобы работать на благо нации". "Если бы я думал о себе, было бы невозможно построить дома для миллионов людей",- отметил Нарендра Моди.



В ходе всеобщих выборов будет переизбрана состоящая из 543 мест нижняя палата парламента (Лок-сабха), в которой правящая коалиция во главе с БДП имеет 323 мандата. Ранее Нарендра Моди заявлял, что рассчитывает еще больше укрепить позиции БДП в парламенте нового созыва.



Съезд правящей партии проходил на фоне решения налоговых органов заморозить счета ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК), принятого в конце прошлой неделе в связи с обнаруженными финансовыми злоупотреблениями. Комментируя это решение, в ИНК назвали его политически мотивированным и лишающим партию возможности использовать имеющиеся на ее счетах 2,1 млрд индийских рупий ($25,3 млн) для проведения избирательной кампании.



"Опьяненное властью правительство Моди заморозило счета ведущей оппозиционной партии. Мы будем обжаловать это решение, чтобы спасти многопартийную систему и защитить индийскую демократию",- заявили в руководстве ИНК.



Внешнеполитические приоритеты

В то время как правящая партия Индии идет к комфортной для нее победе, доказывая отсутствие альтернативы курсу Нарендры Моди, представители высшего руководства страны подтверждают намерение не отказываться от многовекторной политики взаимодействия с главными мировыми центрами силы и оставаться над схваткой. Подтверждением этого стало участие в Мюнхенской конференции по безопасности индийской делегации во главе с министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.



Глава МИД Индии, ранее не раз парировавший обвинения Дели в нежелании отказаться от сотрудничества с Россией, в Мюнхене был вынужден снова продемонстрировать быстроту реакции. На этот раз ему пришлось отбивать подачу модератора дискуссии по поводу проводимой Индией политики "и нашим, и вашим". Обращаясь к главе индийской дипломатии, модератор указал на то, что Индия покупает российскую нефть и при этом взаимодействует с США по другим вопросам.



Отвечая, как Индия умудряется работать с разными международными игроками, включая Россию, Субраманиям Джайшанкар задал встречный вопрос и сам на него ответил: "Это проблема? Почему это должно быть проблемой? Если я достаточно умен, чтобы иметь несколько вариантов, вы должны мной восхищаться. Это не должно подвергаться критике. Разве это проблема для других людей? Я так не думаю".



"Хороший партнер - это тот, кто дает вам выбор из разных вариантов. И если вы умны, то согласитесь на какие-то из них. От других же предложений - откажитесь",- продолжал индийский министр. "Я бы определенно охарактеризовал Индию как страну, которая не является Западом, но имеет чрезвычайно прочные отношения с западными странами, которые с каждым днем становятся все лучше",- подытожил он.



Вопрос о том, как долго еще Индия будет сотрудничать с Россией на фоне углубляющегося конфликта с Западом, был задан журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности и официальному представителю правящей "Бхаратия джаната парти" Джайвиру Шергиллу. Поводом стала смерть Алексея Навального, вызвавшая резкую реакцию Запада и угрозы ввести новые санкции против Москвы. "Россия, я повторю позицию Индии, была, есть и останется близким другом и союзником Индии. Как государство Россия всегда поддерживала Индию, а Индия в свою очередь поддерживала Россию",- добавил представитель партии власти.



Не сумевшие провести свой ежегодный саммит в прошлом году, лидеры России и Индии готовятся встретиться в 2024-м. О том, что саммит Владимира Путина и Нарендры Моди запланирован на этот год, ранее заявил побывавший в Москве Субраманиям Джайшанкар. Сразу после Нового года лидеры двух стран провели телефонный разговор, договорившись о продолжении личных контактов. Вскоре после этого российский президент направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди поздравление с 75-й годовщиной Дня республики, отмечавшейся 26 января. "Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях",- говорится в телеграмме Владимира Путина.



Между тем главным гостем на торжествах в Дели по случаю 75-й годовщины Республики Индия в этом году был президент Франции Эмманюэль Макрон. По итогам переговоров Дели и Париж договорились усилить взаимодействие в решении региональных и глобальных проблем и сделали заявление по Украине, формулировки которого устраивают обе стороны. "Стороны подчеркнули необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН. Они подчеркнули растущее воздействие этой войны на глобальную экономическую систему и продовольственную безопасность, причем последствия в первую очередь затронут развивающиеся и наименее развитые страны",- говорится в заявлении Нарендры Моди и Эмманюэля Макрона.



Еще одним доказательством того, что многовекторная политика Индии повышает ее вес и влияние в мире, стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщила газета The New York Times, господин Блинкен призвал Субраманияма Джайшанкара и главу МИД КНР Ван И отговорить Москву от якобы имеющихся у нее планов размещения ядерного оружия в космосе. "Так как Путин ясно проявил пренебрежение к Соединенным Штатам, Блинкен сказал им (министрам иностранных дел КНР и Индии.- "Ъ"), что именно лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить его от того, что может обернуться катастрофой",- отмечает The New York Times.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №31 от 20.02.2024, стр. 6 Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708403460





