Названо официальное количество мигрантов, работающих в Казахстане, - 12.882 иностранца

08:02 20.02.2024

Названо официальное количество мигрантов, работающих в Казахстане



В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 20 февраля 2024 года, назвали официальное количество мигрантов, работающих в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в релизе, по состоянию на 1 февраля по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 12 882 иностранных гражданина.



Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:



565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2671 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5871 и 595 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 564 человека, а в рамках корпоративного перевода – 2616 человек", – говорится в сообщении.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1657 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 456 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97,2% от общей численности работников.



Динара Халдарова