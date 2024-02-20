Об амбициозном завоевательном походе Рима в Азии и битве при Каррах (уроки истории)

08:45 20.02.2024 ОБ АМБИЦИОЗНОМ ЗАВОЕВАТЕЛЬНОМ ПОХОДЕ РИМА В АЗИИ И БИТВЕ ПРИ КАРРАХ

Спустя три века после завоеваний Александра была предпринята еще одна попытка подчинить территории некогда великой Персидской империи. На этот раз в качестве завоевателей выступили римляне, которые переживали расцвет своего государства и подчинили целые народы в Европе, на севере Африки и на Ближнем Востоке. О походе Марка Лициния Красса на Парфию читайте в статье советского историка Анатолия Бокщанина. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Об амбициозном завоевательном походе Рима в Азии и битве при Каррах

На обломках империи Александра

После смерти Александра Македонского его полководцы разделили между собой огромную завоеванную империю. Среди новообразовавшихся государств особо выделялась держава Селевкидов, которая занимала большую часть бывшего Ахеменидского царства. После распада государства Селевкидов в Средней Азии образуется Греко-Бактрийское государство.



Вскоре по всем эллинистическим государствам пройдутся восстания местных, которые вернули контроль над большей частью бывшей Персидской империи. На месте эллинистических государств возникли царства Парфии, Армении, Каппадокии и т. д.



Основной территорией парфян были земли у юго-восточного побережья Каспийского моря, Хорасана и территории вокруг современного Ашхабада. После освобождения от греков, воспользовавшись междоусобными войнами среди греческих государств, парфянские правители из династии Аршакидов подчинили себе земли в центре Ирана, а позже части распадающегося Греко-Бактрийского государства в Средней Азии. При правлении царя Митридата I во II в. до н. э. были подчинены земли вдоль рек Тигра и Евфрата.



Парфия столкнулась с серьезным кризисом из-за участившихся набегов кочевников-саков из Средней Азии. Армии двух парфянских царей были разбиты в попытках остановить опустошающие земли набеги. Ситуацию удалось стабилизировать только при Митридате II, который не только решил проблему набегов, но и подчинил себе саков.



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Война на Ближнем Востоке

Расширение территорий до Тигра и Евфрата привело к столкновению с Армянским царством и позже с римскими наместниками в Сирии. Особенно сложным противником поначалу оказалась Армения в период правления Тиграна II. Воспользовавшись слабостью Парфии, Армении удалось подчинить Селевкию. Армения также вступила в противостояние с Римом в Малой Азии и Сирии. Это сподвигло парфян и римлян к совместным действиям против Армянского царства.



Однако это был исключительно ситуативный союз. После капитуляции Тиграна II Гней Помпей, командующий восточными римскими войсками, резко изменил политику, поддержав армян уже против Парфии.

С помощью римлян Армении удалось занять территории Северной Месопотамии. Отношения между Парфией и Римом стали окончательно напряженными, хоть это и не стало поводом для объявления войны со стороны парфян. Лишь после отъезда Помпея в Рим парфяне вернули земли, и граница снова проходила по Евфрату.



Рим накануне похода на Парфию

К середине 50-х годов до н. э. республиканская система Рима переживала упадок. Огромную роль в этом сыграло восстание Спартака. После долгой политической борьбы у власти укрепились трое наиболее влиятельных деятелей: Гней Помпей, Марк Лициний Красс и Гай Юлий Цезарь. Так образовался первый триумвират. Между триумвирами было заключено негласное соглашение о разделении сфер влияния.



Помпей получил в управление Испанию, хоть и оставался в Риме. Цезарь вел войну в Галии, а Красс получил под свой контроль восточные провинции Рима, куда он вскоре уехал.



Еще до отъезда все знали о планах Красса, богатейшего человека того времени, прославиться на войне с Парфией. В своих планах он не ограничивался лишь полным контролем над Месопотамией, а намеревался расширить территории дальше - вплоть до Согдианы и Бактрии в Средней Азии.

Цезарь и Помпей поддержали Красса, в отличие от Сената, который пытался воспрепятствовать его отъезду. С помощью Помпея Красс все же покинул Рим с девятью легионами (около 55 тыс. солдат).



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Начало войны и битва при Каррах

Добравшись до Сирии, Красс сразу взялся за реализацию своих грандиозных планов. В 54 г. до н. э., даже не придумав какого-либо повода, Красс начал наступательные действия против Парфии. Его легионы перешли Евфрат и заняли значительные территории в Месопотамии, преимущественно населенные греками. Особого сопротивления римляне не встретили, отдельные небольшие отряды парфян были разбиты в стычках.



С наступлением осени Красс, оставив на захваченных территориях гарнизоны легионеров, отступил в Сирию для пополнения запасов и перезимовки. Этот шаг Красса до сих пор становится предметом жарких споров среди историков. Некоторые считают отступление главной стратегической ошибкой Красса. Другие считают данное решение единственно правильным, тем более оставленные гарнизоны в Месопотамии казались более чем достаточными для защиты в то время.



В Сирии Красс укрепил свою армию. К нему присоединилась галльская конница, посланная Цезарем. Отряд галльской конницы возглавил старший сын Красса, легат Цезаря, зарекомендовавший себя как сильный полководец в галльских войнах, Публий Лициний. Красс отверг предложение парфян о мирном разрешении конфликта. Он также отказал армянскому царю Артавазду, который предложил ему помощь своих войск в обмен на то, чтобы римская армия вступила в Парфию через территорию Армении.



Пополнение запасов и войск также проходило путем изъятия у населения материальных ценностей и разграблений. Особенно сильно от этого пострадало иудейское население.



Передышкой, конечно, воспользовались и сами парфяне. Парфянский царь Ород разделил собранную армию на две части. Первую часть, преимущественно состоящую из пехоты, царь возглавил сам и повел армию против Армении, союзницы Рима. Вторую армию из 10 тысяч всадников молодой и знатный главнокомандующий Сурена повел на Месопотамию. На этот раз, не дождавшись римского наступления, парфяне сами напали на римские гарнизоны.



Перед тем как возобновить кампанию, римляне получили от тех, кому удалось сбежать из заблокированных гарнизонов в Месопотамии тревожные известия о надвигающейся опасности в виде многочисленной конницы. Красс возобновил поход, имев под своим началом семь легионов (42–45 тыс. воинов).



Поначалу они двигались строго вдоль Евфрата. Только заметив отряд парфян, резко повернули на восток, считая, что столкнулись с основными вражескими силами. Однако поиски основных сил парфян растянулись на четыре дня изнурительного марша по пустыням. Очевидно, что парфяне специально вовлекали римлян все дальше вглубь своей территории. Изначально решение преследовать парфян стало спорным среди римских командиров. Среди них росло недоверие к Крассу.



9 мая по юлианскому календарю, когда римляне наконец достигли плодородной долины реки Белисса, они подверглись внезапному нападению парфянской конницы. Истощенной римской армии пришлось срочно сгруппироваться для отражения атаки. Не дав отдыха войскам, Красс переправил войска через реку. Так они приблизились к болотистой местности у Карр.



Парфяне снова напали, на этот раз на правый фланг, возглавляемый сыном Красса. Преимущественно избегая тесного контакта, парфяне выпускали по легионерам волны стрел. Красс вскоре приказал своему сыну Публию отбросить парфян контратакой, и на первое время ему это удалось. Решив развить успех, Публий начал преследовать вражескую конницу, однако это была очередная ловушка. Отряд Публия был в итоге окружен и уничтожен. Парфяне демонстрировали его отрубленную голову на копье римлянам, что деморализовало их и самого Красса.



Основные силы римлян снова подверглись нападению Сурены, и лишь ночью они получили возможность отступить к Каррам. Отступление было неорганизованным. Считая отступление вдоль Евфрата уже опасным, Красс решил вести войска в Армению. Однако парфяне, узнав об этом, окружили римлян в пути. Красс под давлением командиров был вынужден согласиться на переговоры с Суреной, в ходе которых он и был убит вместе с несколькими командирами. Обстоятельства случившегося на переговорах точно неизвестны. Сурена отправил его отрубленную голову своему царю в качестве подарка.



В результате кампании около 10 тыс. римских легионеров попали в плен, 20 тыс. были убиты. Цифры для того времени абсолютно катастрофические. Только 12–14 тысячам удалось вернуться в Сирию.

Битву при Каррах можно отнести к сражениям, которые часто принято называть столкновением цивилизаций. Рим после Карр продолжит расширять свои территории, однако границы Месопотамии останутся для него непреодолимой преградой, и расширение на Восток на этом прекратится. Катастрофа римского войска при Каррах стала возможной из-за череды обстоятельств, которые удачно сложились для парфян. В то же время нельзя не отметить избранную тактику парфян, которая учитывала их сильные (мобильность) и слабые стороны. В этой истории также хорошо прослеживается влияние похода Александра, так как один хотел повторить его подвиг, а другие помнили допущенные Ахеменидами ошибки.



Полную версию статьи "Битва при Каррах (война Марка Лициния Красса с Парфией в 54–53 гг. до н. э.)" читайте в архиве журнала "Вестник истории".



20.02.24 Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708407900





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