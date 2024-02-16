Дрон-идеология для волонтеров, - Александр Дугин

09:30 20.02.2024

СВО и война с Западом требует дальнейшего и стремительного смещения центра тяжести в сторону идеологии содержательного патриотизма

Александр Дугин



16 фев. 24



В области идеологии в России мы имеем следующую картину.



Государство много сделало для маргинализации радикальных либералов. Этот процесс начался с 2000 и занял 24 года при смене нескольких администраций. Влияние либералов на идеологию России неуклонно падало, но оно остается по прежнему весьма значительным - прежде всего в культуре, образовании и науке. Так неуверенно и затянуто бороться с либерализмом могут только либералы или не получившие сверху ясных и четких указаний.



При этом столь же неуклонно, но столь же замедленно - подчас застывая на одном и том же кадре на год и больше - шло возрастание патриотизма. Этого требовали и Крым наш, и тем более СВО. Но и тут власть действовала так же осторожно и неуверенно, как и с демонтажом либерализма.



Но новые кадры надо было готовить, и основной линией стала подготовка особого типа - чистых волонтеров, идеологоческих дронов, управленцев-беспилотников. Так появилось интересное явление - класс идеологически нейтральных государственников, ориентированных на власть и управленческую вертикаль как таковую.



Вначале 2000-х им пытались внедрить симулякр идеологии, а потом и от этого отказались. Массовая подготовка юных и не очень юных волонтеров власти породила целый новый управленческий класс. Он в чем-то напоминает функционирование компьютера или Искусственного Интеллекта. Неважно, какие данные загрузит оператор, какие даст комманды. Компьютеру рассуждать не положено. Главное, чтобы правильно работали алгоритмы.



Но этот принцип был перенесен и на идеологию, где такая модель выглядит уже странно. Идеологический класс с ноль-идеологией, политический дрон. Уже не либеральной (минус-идеология), но еще не патриотической (плюс-идеология).



Волонтеры - носители ноль-идеологии - сегодня подготовлены в индустриальном масштабе. Это наполовину хорошо (они не либералы), наполовину плохо (они не патриоты). СВО и война с Западом (это надолго, может навсегда) требует дальнейшего и стремительного смещения центра тяжести в сторону идеологии содержательного патриотизма. Носители ноль-идеологии - прекрасно отлаженные беспилотники, и они отлично подойдут для этой цели - для обработки патриотической программы. Но оператор должен нажать кнопку "ввод". А у оператора дрожит палец. И волонтеры от власти пока обрабатывают то, что есть. Пока -- это полигон и лаборатория. Но программу пора запускать.



При этом в обществе и народе постепенно складываются иные нейросети - с ярко выраженным патриотическим содержанием. Это не ноль-волонтеры, а плюс-волонтеры - добровольцы, герои фронта и тыла. На них стоит государство. Они творят Победу, а значит, историю. Ими управляет дух.



Ноль-волонтеры против патриотов ничего не имеют. Но и за не имеют. У них другой алгоритм. Эти сети пришло время объединить.



Надеюсь, что после выборов власть нажмет кнопку "ввод" по загрузке в общество полноценной патриотической программы, общие контуры которой вполне ясно очерчены Президентом, указом о традиционных ценностях, концепцией внешней политики и т.д. Плюс-идеология, основы патриотизма анонсированы и в общих чертах описаны властью. Логично, если их имплементация стартует в полную силу после выборов.



Ведь нам пора начинать побеждать.