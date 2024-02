Американское узилище: "фабрика" рабского труда и смерти, - Л.Гундарова

09:32 20.02.2024 АМЕРИКАНСКОЕ УЗИЛИЩЕ: "ФАБРИКА" РАБСКОГО ТРУДА И СМЕРТИ



16.02.2024

Людмила Гундарова

Соединенные Штаты остаются абсолютным лидером по количеству узников - около 2,2 миллиона человек. На долю США приходится 20 процентов заключенных всего мира. И это при том, что население США составляет всего 4 процента населения планеты.



Химия смерти

США известны не только как "эталон демократии", но и как рекордсмен по количеству заключенных и смертным казням. Когда в очередной раз в адрес России доносятся укоры в жестокости и бесчеловечности, то стоит задуматься: а не судит ли по себе тот, кто обвиняет нас?



Судите сами. По статистике, в "обители демократии" ежегодно совершается примерно 25-27 казней. А в 2020 году федеральное правительство США поставило исторический рекорд по числу умерщвлений в сравнении с далеким 1896 годом. Иначе говоря, процесс идет по нарастающей. Причем рекордсменом считается Техас, где по статистике аналитического портала Statista за период с 2015-го по октябрь 2023 года в мир иной ежегодно отправляли до 13 осужденных. За Техасом следовали Флорида и Оклахома, а наиболее распространенной формой казни служила инъекция смертоносного препарата.



Примечательно, что с 2003-го по 2020 год на федеральном уровне действовал мораторий на казни. Но не из гуманных соображений, как можно было подумать. Причиной послужил дефицит излюбленного в американской исполнительной системе наказаний препарата тиопентал - одного из трех компонентов применявшейся на тот момент "Техасской смеси" (тиопентал, павулон и хлорид калия). Дело в том, что фармакологические компании отказались поставлять тиопентал и другие препараты исполнителям смертных приговоров, поскольку их производство экономически не выгодно, а имидж при этом страдает. В это же время на отдельные штаты, где власти сами определяют способ умерщвления, мораторий не распространялся.



Тиопентал (также известен как тиопентал натрия) входит в список сильнодействующих препаратов и используется в медицине для общего наркоза во время операций (включая нейрохирургические) и для купирования сильнейших судорожных припадков - расслабляет мышцы, включая сердечную, и мышцы, связанные с дыхательным процессом, и блокирует болевые ощущения. При намеренной передозировке препарата человек за считанные секунды умирает во сне, без страданий.



Если казнить, то разнообразно

В 2019 году администрация Трампа решила возобновить исполнение смертной казни на федеральном уровне в отношении, как заявил уходивший тогда в отставку генпрокурор США Уильям Барр, "самых страшных преступников". В частности, совершивших жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами. Тогда же стал применяться однокомпонентный укол пентобарбиталом (известен также как пентобарбитал натрия). Это барбитурат быстрого действия, который в медицине используется как снотворное, кстати, вызывающее привыкание.



В больших дозировках пентобарбитал применяется для усыпления животных и - в некоторых странах - для эвтаназии. При передозировке у человека останавливается дыхание и наступает мгновенная смерть, однако были случаи, когда осужденный при экзекуции испытывал муки.



Препарат пентобарбитал применялся для так называемых федеральных казней до ноября 2020 года, а затем властям разрешили использовать "любой другой способ, предписанный законом штата, в котором был вынесен приговор". К разрешенным способам отнесли отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел.



Электрический стул как метод казни разрешен в Алабаме, Флориде, Теннесси, Вирджинии, Южной Каролине и Кентукки, однако практикуется редко. Расстрел же применяется только Оклахоме, причем сам процесс напоминает психологический хоррор (ужас) - по осужденному открывают огонь двенадцать стрелков, и только у одного заряд не холостой.



А для газовой камеры используются три варианта компонента. Например, синильная кислота не применялась федеральными властями с 2002 года, однако с легкой руки администрации Трампа сегодня, как альтернатива смертельной инъекции, используется в штатах Аризона, Вайоминг, Калифорния и Миссури. В Оклахоме для тех же целей используется цианистый водород. В отдельных штатах разрешено повешение, однако в перечень федеральных казней смерть на виселице не входит. Но даже и без "галстука" выбор солидный. До последнего времени газообразная синильная кислота и цианистый водород считались в США традиционными компонентами "газовой камеры", однако в январе 2024 года в Алабаме появилась новая вариация - азотное удушение. Причем этот вариант не всегда проходит гладко.



Наглядный пример - в буквальном смысле опыт над Кеннетом Юджином Смитом, осужденным за тяжкое убийство. Смит подвергался казни дважды. Первоначально смертельная инъекция была запланирована на 17 ноября 2022 года, однако процедура была проведена с нарушениями и длилась целый час, так что казнь пришлось отменить, и Смит выжил.



Вторая казнь была назначена на 25 января 2024 года, на сей раз - с помощью азотной маски. Это нововведение должно было стать более дешевой и простой альтернативой "Техасской смеси". В биологическом аспекте конвульсии при отравлении азотом неизбежны (как и мучения), однако они кратковременны, а затем наступает полное расслабление мышц.



"Эту казнь с помощью азотной гипоксии с таким же успехом можно назвать казнью отсутствием кислорода. На человека надевают полнолицевую маску, постепенно из нее уходит кислород, а остается только подаваемый из баллона азот. Человек теряет сознание, как если бы это происходило высоко в горах, где также наблюдается небольшое количество кислорода в воздухе", - объяснил сотрудник Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) Александр Ветош. Главное, держать маску еще минут 15 после остановки сердца, иначе человек может ожить.



Но, как уже было сказано, "эксперимент" пошел не по плану. Что примечательно, до исполнения приговора была попытка апелляции на том основании, что Смит был первым, на ком применили этот способ. И вообще все это было похоже на насильственный эксперимент на живом человеке, хотя и осужденном на смерть преступнике, еще и потому, что реакция организма была неизвестна. Так и получилось: удушье, которое должно было занимать всего ничего, затянулось на 22 минуты. На протяжении этого времени осужденный бился в конвульсиях.



"Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - прокомментировал впоследствии Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Тем не менее метод закрепился в штате Оклахома - видимо, традиционных газовых камер на всех, кто ожидает своей участи в американских тюрьмах, уже не хватает...



Демократы, когда набирали голоса на президентских выборах, выступили против, намекая, что, дескать, при администрации Джо Байдена казни на федеральном уровне применяться не будут, однако уже в 2021 году было исполнено три смертных приговора. Более того, в 31 штате до сих пор смертельные экзекуции могут применяться даже к несовершеннолетним. Например, в Миссисипи нижний порог - 13 лет, в Юте - 14, в Арканзасе - 15. А в некоторых штатах закон и вовсе умалчивает о возрасте, что технически позволяет умерщвлять совсем уже детей.



Причем в штатах, где высшей мерой наказания является пожизненное заключение, особо опасного преступника могут перевести в тюрьму другого штата, где осужденному доживать отсидку уже не придется. Это относится к так называемым федеральным преступникам, в частности - к обвиненным в шпионаже и госизмене. Но, как известно, используемое в США прецедентное право позволяет найти лазейки, позволяющие превратить любого человека в преступника такой категории. Но еще проще перевести в тюрьму штата, где применяется смертельная казнь.



Неупущенная выгода

Хотя еще не известно, что лучше. Известная "гибкость" американского законодательства и судебные ошибки позволяют обречь любого человека (не всегда преступника) и на невыносимо медленную смерть. По факту - на рабство, которое практически официально практикуется в американских частных тюрьмах. В отличие от федеральных тюрем, такие узилища не контролируются Федеральным бюро тюрем и не подчиняются ни муниципальным и окружным властям, ни Иммиграционной и таможенной полиции. В результате содержание заключенных становится весьма доходным бизнесом.



Например, в частных тюрьмах, где декларируется "высокий уровень тюремного заключения" практикуются платные услуги (медицинская помощь, телефонная связь и т.д.), а расходы возлагают на заключенных и их родственников. Причем если заключенный тяжело заболел и не может оплатить лечение (а оплата труда заключенных мизерная), то его переводят в государственную тюрьму. Так что для американской исполнительной системы содержание преступника за приватизированной решеткой формально дешевле, чем в государственных застенках.



Абсолютно легально делать деньги на заключенных позволяет оговорка в 13-й поправке к конституции США: "Рабство и насильственное принуждение к работе, за исключением наказания за преступление, должным образом осужденное, не должны существовать в США". Это "уточнение" использовали и в XIX веке, и после гражданской войны, используют и по сей день. К слову, именно в XIX веке в США появились первые частные "места заключения".



Согласно расследованию журнала Time, в 1844 году администрация Луизианы передала частной компании McHatton, Pratt, and Ward управление тюрьмой штата, которая превратилась в швейную фабрику по принуждению. Один из заключенных написал в своих мемуарах, что после приватизации учреждения тюремщики "установили самую жестокую тиранию, чтобы до последнего доллара и цента извлекать пользу из человеческих страданий". И они еще тычут нам в нос ГУЛАГом!..



Как и сегодняшние отчеты акционеров CoreCivic - компании, которая владеет и управляет частными тюрьмами в США, ежегодные отчеты пенитенциарных учреждений Луизианы того времени не содержали никакой информации о насилии в местах заключения. А вот о прибыльности - сколько душа пожелает. То же самое было нормой во всех южных штатах. К примеру, сооснователь и первый руководитель Ку-клукс-клана Натан Бедфорд Форрест некоторое время контролировал всех заключенных в Миссисипи. А US Steel, первая в мире компания с оборотом в миллиард долларов, заставляла тысячи заключенных работать в качестве рабов на своих угольных шахтах. Арендаторы шли на крайние меры, чтобы извлечь прибыль.



В 1871 году арендатор из Теннесси Томас О'Коннер заставлял заключенных не только работать в шахтах, но сдавать мочу на продажу местным кожевенным заводам. Когда заключенные умирали от истощения или болезни, он продавал их тела Медицинской школе в Нэшвилле, где практиковались студенты. Так что у немецкого практицизма, это когда даже пепел заключенных шел в дело, вполне себе американские корни.



Согласно исследованиям Гарвардского института, современные американские частные тюрьмы появились в 1980-е годы как ответная реакция на рост числа заключенных, вызванный борьбой с наркоманией. Первую частную тюрьму CoreCivic открыла в Теннесси в 1984 году, к 1990 году число приватизированных исправительных учреждений увеличилось до 67. А в 2012 году компания согласилась выкупить тюрьмы в 48 штатах при условии, что там сохранится "пороговый уровень заполняемости", поэтому неудивительно, что власти США стремятся бросить за решетку как можно больше людей. Сама же CoreCivic, чтобы поток не иссякал и сохранялась рентабельность, ежегодно тратит на лоббирование своих интересов в тюремном бизнесе по 1,4 миллиона долларов.



Надо признать, что далеко не все американские политики в восторге от превращения мест лишения свободы в бизнес. Например, бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс выступал за прекращение приватизации тюрем и предлагал радикальные изменения в системе уголовного правосудия. В первую очередь речь об отмене жестких обязательных минимумов (по посадкам) и о борьбе с социальным конвейером "из школы в тюрьму". Вместо этого Сандерс предлагал увеличить финансирование программ для молодежи, образования и охраны психического здоровья. Но можно ли исправить Америку?



Еще в середине XIX века газета Telegraph and Texas Register поставила перед американским обществом риторический вопрос: "Если на труде двадцати рабов можно получить прибыль в несколько тысяч долларов, то почему нельзя получить аналогичную прибыль от труда двадцати заключенных?". И правда, почему, если доллар остался долларом, а американцы американцами?



С тех пор принципиальных изменений не произошло. Разве что самая малость: если раньше заключенных сдавали в аренду частным компаниям, то современная частная американская тюрьма стала компанией сама по себе. Причем со всеми надлежащими атрибутами: советом директоров, производством и "научным отделом", который, как можно убедиться, разрабатывает новые способы умерщвления. В общем, современная американская тюрьма - это своего рода фабрика рабского труда и смерти. Источник - zvezdaweekly.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708410720





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по улучшению условий ведения бизнеса рассмотрят сенаторы

- Общенациональный пул инвестиционных проектов на 2024 год рассмотрен на заседании Инвестштаба

- Поиск альтернативных международных маршрутов для автотранспорта обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- За неделю рост цен на социальные продукты питания остался на нуле

- Демпартия "Ак жол" защитила права работников предприятия

- Некролог Толегул Госман Толегулулы

- О мероприятиях по борьбе с организованной преступностью

- Руководитель отдела образования Илийского района Алматинской области подозревается в коррупции