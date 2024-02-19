В кабмине РФ не поддержали уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду

10:30 20.02.2024

В правительстве не поддержали уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Депутат Нина Останина предложила дополнить УК тремя статьями, в правкомиссии отправили проект на доработку. После признания экстремистским "международного движения ЛГБТ" за участие в нем может грозить уголовная ответственность



Нина Останина (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отправила на доработку проект поправок главы комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной (КПРФ) об уголовной ответственности за повторные случаи пропаганды ЛГБТ, передает "Коммерсантъ". В ноябре 2023-го Верховный суд признал "международное движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его деятельность на территории России.



Останина предложила дополнить Уголовный кодекс тремя статьями 151.3–151.5 - об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, пропаганду педофилии и распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения для лиц, которые получили административное наказание за аналогичное действие. С похожей инициативой депутат выступила в декабре 2022 года, поправки подразумевали до пяти лет лишения свободы.



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В заключении правкомиссии говорится, что указанные действия при наличии юридически значимых обстоятельств" можно квалифицировать по другим статьям УК: о развратных действиях (ст. 135), незаконном изготовлении порнографии (ст. 242), обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1) Это может привести к правовой коллизии, допускают в комиссии.



В отзыве отмечается также, что поправки к КоАП об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ вступили в силу относительно недавно, в декабре 2022-го, и "достаточная правоприменительная практика реализации указанного закона еще не сформирована".



Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев отметил, что после ноябрьского решения Верховного суда участие в деятельности "международного движения ЛГБТ" уже может подпадать под уголовную статью - ч. 2 ст. 282.2 УК, по которой грозит до шести лет лишения свободы.