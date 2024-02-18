Смыслы Евромайдана: суть первая – snuff-продюсеры победили, - Платон Беседин

11:02 20.02.2024

18.02.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



Акт изнасилования страны и ее народа готовился заблаговременно, глубоко и всесторонне



Время летит быстро, да. И эту банальность я произношу не ради собственно банальности, а чтобы подчеркнуть другое. То, что было по-настоящему ярким, выпукло-ярким, никуда не исчезает, не уходит – оно вгрызается в память и остается там, как часть единого целого. Хуже – при определенных обстоятельствах оно будто бы оживает: со всем своим спектром эмоций, чувств, ощущений. Вот так обстоит у меня и с Евромайданом, которому исполнилось 10 лет. С его окончания и начала новой истории Украины. Меж тем история это если изучена, то скорее поверхностно. Что ж, пришло время заглянуть в суть.



Евромайдан – это, вероятно, одна из самых чудовищных как по своему влиянию, так и по своему масштабу политическая постановка, спектакль, в котором у людей главным образом изначально не было шансов. Данное шоу подготавливали не месяц, не два, не год. Это была поступательная, системная история, начинавшаяся и зачинавшаяся как реванш "оранжевых" после своего фиаско после майдана первого. Однако те оранжевые пляски на самом деле изначально не подразумевали распада страны на части.



С Евромайданом все обстояло хуже, гораздо хуже. Он изначально задумывался как акт изнасилования страны и ее народа после того, как их накачают специальными препаратами. Я намеренно использую столь жестокий и даже несколько вульгарный образ. После Евромайдана украинцам не оставляли шансов на какую-либо самостоятельность. Их страна превратилась в поле для экспериментов, в гигантскую лабораторию, на которой будут проводить социальные, политические, военные опыты.



Напомню, что подготовка к тому шла по всем фронтам. Майдан стартовал в ноябре 2013-го, а в апреле того же года началась акция "Вставай, Украина!". Формальным поводом к ее проведению стала отсидка Юлии Тимошенко. При этом, что забавно, Юлия Владимировна искренне верила, будто ей дадут "свои 15 минут славы" – пост, должность, статус. Впрочем, тогда многие политики старой формации в это верили. Что конкретно до Юлии Владимировны, то я когда-то очень удачно, на мой взгляд, назвал ее "лучшей актрисой второго плана". Она всегда не дотягивает до первого места.



В качестве подготовки можно назвать и так называемое "Обращение религиозных организаций к Евросоюзу", в котором христиане, католики, протестанты, адвентисты, баптисты, буддисты Украины и другие просили Россию не мешать европейскому пути Киева. Это был страховочный документ, конфессионально подготавливающий тотальный раскол страны и народа, который мы наблюдали позднее, когда начались гонения на православную церковь и православную паству. Любопытно, что на "Обращении" ниже подписи раскольника Филарета стояла подпись тогдашнего митрополита УПЦ МП Владимира (Сабодана), но он был очень и очень болен. Таких заготовленных "патронов" было великое количество: от подготовки в специальных лагерях боевиков до тренинговых консультаций политиков.



Суть, еще раз подчеркну, в том, что все готовилось заранее – и готовилось глобально. Иногда в этой подготовке вольно или невольно (второе вероятнее) участвовала сама украинская власть, возглавляемая Виктором Януковичем. Так, например, создавалась печально известная партия "Свобода" во главе с Олегом Тягнибоком – по задумке Киева, она должна была оттянуть часть голосов у Ющенко и все той же Тимошенко. Любопытно, что такую "консерву" заготовили российские консультанты – политтехнологи, которые ныне не слезают с федеральных телеканалов РФ. Так, а где же сама "Свобода"?



Очевидно, что все эти тягнибоки и яценюки после окончания Евромайдана должны были быть отправлены в утиль за ненадобностью. "Мавр сделал свое дело – мавр должен умереть". А как же Петр Порошенко? Он стал компромиссной фигурой, я бы так сказал, мостиком переходного периода из никуда в ниоткуда. Его появление во многом объяснялось тем, что еще не были достаточно подготовлены политики новой формации, которые должны были бы формально возглавить страну, а на деле обеспечивать связь с Западом (использую этот термин для удобства). При этом весомую – местами ключевую – роль играли менеджеры, обеспечивающие работу специальных фондов, а также распределение средств.



Одним из таких людей являлся Мустафа Найем, с легендарного поста в социальных сетях которого и начался Евромайдан. Украинцы откликнулись бодро. И уже этот факт показывает, какую подготовку демиурги Евромайдана провели именно в социально-психологической сфере. Людей методично обрабатывали долгое время, чтобы они, напитанные идеей ложной справедливости, оказались готовы идти до конца. Яценюк сформулировал это как "лучше пулю в лоб". Сам он, конечно, никакой пули не получил. Убили же обычных людей, фактически посланных на заклание, убили свои же.



Считается, что это была крайняя мера заговорщиков. Нет, это тоже вписывалось в план демиургов / продюсеров. Евромайдан был колоссален в первую очередь тем, как там до, во время и после все срежиссировали в мельчайших деталях: наклейки на заборе с карикатурами на Путина и Януковича; колбаска и сальце, нарезанные по-домашнему; странные люди, вскакивающие на ящики, чтобы произнести искренние, а на самом деле заготовленные речи и прочее, прочее. Все это перед моими глазами сейчас, и, да, дьявол, действительно, кроется в деталях, а дьявол – это отец лжи и смуты; вот их в достатке заготовили для Украины.



То, что по итогу к власти пришли медиамендежеры – логичное следствие произошедшего. Зеленского называют клоуном и актером, но он в первую очередь сильный медиаменеджер, продюсер, сделавший немало внушительных проектов. Он своего рода проводник между продюсерами-демиургами Евромайдана и новой реальностью, в которой нет и априори не может быть ничего реального. Здесь все создается ради картинки, ради рейтингов, ради донатов: только одни получают их на амуницию, другие – на оружие, третьи – на всю страну. Очевидно, что шоу это работает лишь тогда, когда включает в себя две главные составляющие – страх и стеб. Чем больше крови, тем лучше для продюсеров – это добавляет картинке реальности.



Карикатура: Боевой Карандаш



Возможно, подобное звучит несколько, хм, специфически. Однако я настаиваю на том, что Евромайдан если не открыл, то закрепил (да, так правильнее) новую медиареальность, где сомневаться можно и нужно во всем, где человеческое сознание похоже на пластилин, где человек руководствуется главным образом чем-то вроде вау-факторов и так далее, и так далее. Евромайдан не просто закрепил это на Украине – он превратил целую страну уже не только в поле для экспериментов, но и в своего рода съемочную площадку, где западные продюсеры делают snuff-видео, в котором убивают, но и оно само убивает. Как это у них получилось – прежде всего, психологически – мы обсудим в следующем материале.



Поэтому они не остановятся – наоборот. Ведь мы помним хрестоматийное: шоу должно продолжаться – иначе как они там без донатов?