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Мирзиеев сократил количество Узбсенаторов на треть. Осталось - 65
11:50 20.02.2024

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, согласно которому количество представителей Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) сократится на треть - со 100 до 65 человек. Соответствующий документ был зарегистрирован в канцелярии главы государства 19 февраля, сообщает пресс-служба Министерства юстиции, на которую ссылается Фергана.

Поправки, внесенные в Конституционный закон "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан", предусматривают количественное изменение схемы формирования состава верхней палаты парламента.

Если до этого в орган власти избирались по шесть человек от Каракалпакстана, Ташкента и 12 областей страны, то теперь данное число сократится до четырех представителей от каждого региона. Кроме того, вместо 16 сенаторов, которых дополнительно назначал президент, руководитель государства будет определять девять членов парламента.

При этом процедура избрания сенаторов сохранится. Региональных представителей будут избирать путем тайного голосования на заседаниях местных органов власти, а президент утвердит кандидатуры из числа авторитетных граждан с опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах общественной жизни.

Также законом установлено, что один человек не может занимать пост председателя Сената более двух сроков подряд.
До внесения изменений такой нормы не существовало. Срок полномочий верхней палаты парламента остается прежним - пять лет.

Внесены поправки и в законодательные акты, регламентирующие деятельность Законодательной палаты Олий Мажлиса (нижней палаты). В частности, прописано, что депутат не может быть одновременно представителем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана или иных органов государственной власти областей, районов, городов.

Кроме того, одно лицо не имеет права назначаться спикером нижней палаты парламента более двух сроков подряд.

Отмечено, что депутатам положен ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 36 рабочих дней.

Согласно поправкам, расширены полномочия омбудсмена, которого наделили правом вносить на рассмотрение нижней палаты парламента законодательные инициативы и предложения.

Сенат был образован в 2002 году как орган территориального представительства. Согласно новым поправкам, верхняя палата парламента состоит из 65 человек. В настоящий момент председателем Сената является политик от Народно-Демократической партии Узбекистана Танзила Нарбаева, занимающая должность с июня 2019 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708419000


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