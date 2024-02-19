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Программа переселения казахов с юга на север не дала ожидаемого результата, - спикер КазСената Ашимбаев
14:29 20.02.2024

Не дала ожидаемого результата – Ашимбаев о программе добровольного переселения с юга на север
Ашимбаев о программе добровольного переселения с юга на север
Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев на правительственном часе 20 февраля 2024 года выразил обеспокоенность оттоком казахстанцев из северных регионов страны, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что сегодня численность населения в южных, западных, мегаполисах значительно растет, а в северных регионах, наоборот, наблюдается тенденция к снижению.

"За последние несколько лет уменьшилось количество населения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. В СКО, насколько я видел данные, минус 23% населения за последние годы, в Павлодарской области – минус 8% убыль населения... Следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата. Она, мягко говоря, показала свою недостаточную эффективность. Соответственно, эту программу мы должны пересмотреть".
Маулен Ашимбаев

Спикер Сената считает, что нужно найти механизмы для стимулирования внутренних миграционных процессов из южных в северные регионы.

Министерство труда приказом от 29 декабря 2023 года внесло изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы. Поправками предусмотрено, что одинокие добровольные переселенцы получат деньги на приобретение жилья.

Жадра Жулмухаметова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708428540


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