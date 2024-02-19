Найдена поглощающая по одному Солнцу в день черная дыра

15:39 20.02.2024

Алексей Дегтярев



Ученые из Австралии зарегистрировали самую быстрорастущую черную дыру из известных, этот объект каждый день поглощает массу, равную массе Солнца.

Профессор Мельбурнского университета Рэйчел Вебстер заявила, что свет от этой черной дыры шел до Земли 12 млрд лет, передает РИА "Новости".



По мнению исследователей, это самый яркий объект из известных науке, он в 500 трлн раз ярче нашей звезды.



В июле 2023 года ученые сообщили, что радиотелескопы по всему миру регистрируют гул, разносящийся по всему космосу. По их мнению, это может быть шум от слияния сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.