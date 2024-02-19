 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.02.2024
20:35  В Узбекистане новые хокимы: Солиев (Багдат), Эркабоев (Учкуприк), Эргашев (Бахмал) и Салимжонов (Чуст)
20:30  Как на севере Таджикистана попрощались с урановым наследием СССР
20:14  Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты
20:06  В Мюнхене Западу не удалось склонить Китай на свою сторону, - Ян Шэн
20:03  "Конец доллара будет таким же, как Римской империи", - Эмре Эргюль
19:58  В Таджикистане социальные нормы осложняют борьбу с домашним насилием
19:49  Европейские ценности. Смерть как способ сэкономить

19:44  Как живут в Казахстане русские, уехавшие два года назад, - КП
17:36  Узбекистан ввел ограничения на электроэнергию и закрыл метановые заправки
16:26  Токаев: "В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать"
15:39  Найдена поглощающая по одному Солнцу в день черная дыра
14:29  Программа переселения казахов с юга на север не дала ожидаемого результата, - спикер КазСената Ашимбаев
11:50  Мирзиеев сократил количество Узбсенаторов на треть. Осталось - 65
11:06  Наступление на Рафах: Нетаньяху берет в заложники Байдена, - К.Семенов
11:02  Смыслы Евромайдана: суть первая – snuff-продюсеры победили, - Платон Беседин
10:30  В кабмине РФ не поддержали уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду
09:32  Американское узилище: "фабрика" рабского труда и смерти, - Л.Гундарова
09:30  Дрон-идеология для волонтеров, - Александр Дугин
08:45  Об амбициозном завоевательном походе Рима в Азии и битве при Каррах (уроки истории)
08:02  Названо официальное количество мигрантов, работающих в Казахстане, - 12.882 иностранца
07:31  Индия сама по себе. Моди готовится к выборам, - С.Строкань
07:25  Антироссийские санкции на благо Америки, или Закат Европы, - А.Белов
01:31  В 1905 году за бездарность российских правителей пришлось платить русскими землями (уроки истории), - А.Кошкин
00:35  БРИКС+: впечатляющее расширение, - И.Кардеринис
00:30  Заменить Европу: как российские газовики переживут западные санкции
00:27  Пекин собирается мирить Киев и Москву, - В.Скосырев
00:15  Миграционную службу ЕС разоблачает ее бывший начальник
00:12  Сталик Ханкишиев: Кудратходжаев оскорбил память моих близких (видео)
00:10  В Ташкенте релоканты и дезертиры почтили память Навального
00:08  Узбекистанцев, незаконно находящихся в Южной Корее, попросили покинуть страну до 29 февраля
00:07  Рахмон ждет в Душанбе инвесторов из Дохи, - В.Панфилова
00:00  В Папуа-Новой Гвинея вспыхнула межплеменная война - 60 убитых
Понедельник, 19.02.2024
19:54  В Валенсии найден труп (12 огнестрелов) экс-российского летчика Кузьминова, угнавшего свой вертолет бандеровцам
18:37  Кровавое Каззолото. Обогатительная фабрика "Майкаинзолото" приостанавливает работу
18:35  "Я мог бы заплакать", - посол Казакбаев о зарплате кыргызских дипломатов
18:14  В Казахстане ожидаются 45-градусные морозы!
18:10  "Серые кардиналы" Кремля: Хлебные места российских олигархов
17:12  Гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей. Как конченых склочников
14:31  Защита культурного наследия Узбекистана как системная проблема
14:28  Философ Люсьен Сериз: Англосаксы использовали на Украине методы социальной инженерии
14:27  Урок истории: в Киеве испугались повторения судьбы УНР
13:42  Очередной "киндер" Айбол Аргынгазинов возглавил Госфонд социального страхования Казахстана
12:04  Россия подвезла новые ракетки? Хуситы потопили первый британский сухогруз Rubymar в Аденском заливе (видео)
12:01  Американская компания Wabtec купила завод "Локомотив курастыру зауыты" в Казахстане
11:59  Кыргызский парламент за Садыра Жапарова или за Энтони Блинкена? - Канат Кожоев
11:54  В Душанбе скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов
11:49  КазВласти вернули в госсобственность ранее "прихватизированную" каспийскую косу Кендерли
11:44  Мюнхенская конференция: идеальное место для закупорки мозгов, - Ю.Борисов
11:42  Большой провал Америки на президентских выборах в Индонезии, - В.Прохватилов
11:29  "Одевали детей в ужасные костюмы". В Турции во всех школах запрещено празднование Хэллоуина
10:30  Данияр Тургамбаев возглавил Лесное хозяйство Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаев: "В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать"
16:26 20.02.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме Президентского молодежного кадрового резерва заявил, что в стране нет культуры экономии воды и нужно ее прививать, сообщает Zakon.kz.
На форуме Токаев отметил, что волонтеров надо привлекать в наиболее актуальные направления или сектора деятельности правительства и государственного аппарата.

"Вот сегодня было выступление на предмет рационального и экономного использования водных ресурсов, воды. Я об этом тоже высказывался. Это, я бы сказал, абсолютно актуальная проблема. Там, где и наши волонтеры могли бы внести свой вклад. Но не было у нас культуры экономии воды. Надо ее прививать", – сказал он.
При этом президент отметил, что с другой стороны, мы должны направлять государственные инвестиции в этот сектор с тем, чтобы наверстать все упущенное.

"Наша водная инфраструктура серьезно отстает, это надо прямо признать. Нужны средства для строительства каналов, ремонта каналов, проведения дноуглубительных работ. И, конечно же, нужны средства для подготовки кадров. Мы этот вопрос, честно сказать, упустили. Сама водная проблема все время кочевала из одного министерства в другое. Вот сейчас мы определились, создали специальное министерство, но работа предстоит большая, и мы должны сотрудничать и с нашими соседними государствами", – подчеркнул он.

По его словам в соседних государствах есть достаточно положительный и передовой опыт в этой области, который поможет совместно подойти к созданию так называемого международного водно-энергетического комплекса или холдинга.

"О чем тоже были разговоры на протяжении целого ряда лет, но пока результата не имеется. Поэтому вот водная проблема, она имеет очень большое значение, и в 2026 году мы планируем провести региональный саммит по водной проблеме под эгидой ООН с принятием соответствующих конкретных решений", – заключил глава Казахстана.
Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва. Перед началом заседания главе государства презентовали проекты, реализуемые в течение нескольких лет под руководством членов Президентского молодежного кадрового резерва. В частности, президент был проинформирован об особенностях информационной системы "Е-қызмет", экспортном потенциале продукции компании Citix, опыте национальной компании Kazakh Invest по привлечению инвесторов в обрабатывающую промышленность и энергетический сектор, а также об оптимизации бюджетных процессов с помощью информационной системы eAkimat365.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708435560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по улучшению условий ведения бизнеса рассмотрят сенаторы
- Общенациональный пул инвестиционных проектов на 2024 год рассмотрен на заседании Инвестштаба
- Поиск альтернативных международных маршрутов для автотранспорта обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- За неделю рост цен на социальные продукты питания остался на нуле
- Демпартия "Ак жол" защитила права работников предприятия
- Некролог Толегул Госман Толегулулы
- О мероприятиях по борьбе с организованной преступностью
- Руководитель отдела образования Илийского района Алматинской области подозревается в коррупции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  