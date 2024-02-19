Токаев: "В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать"

16:26 20.02.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме Президентского молодежного кадрового резерва заявил, что в стране нет культуры экономии воды и нужно ее прививать, сообщает Zakon.kz.

На форуме Токаев отметил, что волонтеров надо привлекать в наиболее актуальные направления или сектора деятельности правительства и государственного аппарата.



"Вот сегодня было выступление на предмет рационального и экономного использования водных ресурсов, воды. Я об этом тоже высказывался. Это, я бы сказал, абсолютно актуальная проблема. Там, где и наши волонтеры могли бы внести свой вклад. Но не было у нас культуры экономии воды. Надо ее прививать", – сказал он.

При этом президент отметил, что с другой стороны, мы должны направлять государственные инвестиции в этот сектор с тем, чтобы наверстать все упущенное.



"Наша водная инфраструктура серьезно отстает, это надо прямо признать. Нужны средства для строительства каналов, ремонта каналов, проведения дноуглубительных работ. И, конечно же, нужны средства для подготовки кадров. Мы этот вопрос, честно сказать, упустили. Сама водная проблема все время кочевала из одного министерства в другое. Вот сейчас мы определились, создали специальное министерство, но работа предстоит большая, и мы должны сотрудничать и с нашими соседними государствами", – подчеркнул он.



По его словам в соседних государствах есть достаточно положительный и передовой опыт в этой области, который поможет совместно подойти к созданию так называемого международного водно-энергетического комплекса или холдинга.



"О чем тоже были разговоры на протяжении целого ряда лет, но пока результата не имеется. Поэтому вот водная проблема, она имеет очень большое значение, и в 2026 году мы планируем провести региональный саммит по водной проблеме под эгидой ООН с принятием соответствующих конкретных решений", – заключил глава Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва. Перед началом заседания главе государства презентовали проекты, реализуемые в течение нескольких лет под руководством членов Президентского молодежного кадрового резерва. В частности, президент был проинформирован об особенностях информационной системы "Е-қызмет", экспортном потенциале продукции компании Citix, опыте национальной компании Kazakh Invest по привлечению инвесторов в обрабатывающую промышленность и энергетический сектор, а также об оптимизации бюджетных процессов с помощью информационной системы eAkimat365.



Диана Абдуллаева