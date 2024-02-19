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Узбекистан ввел ограничения на электроэнергию и закрыл метановые заправки
17:36 20.02.2024

Узбекистан ввел ограничения на потребление электроэнергии до 400 МВт в часы пик по всей стране. Это связано с дефицитом, возникшим в энергосистеме страны из-за пришедших морозов. С 16 февраля в республике наступило резкое похолодание: температура воздуха днем упала с 20-21 градусов тепла до минус 3-8, ночью - до 11-16 градусов мороза, передает Itek.

По данным Минэнерго Узбекистана, 18 февраля на всех электростанциях было произведено 231,4 млн кВт-ч электроэнергии. Для этого на тепловых электростанциях было сожжено 40,3 млн кубометров природного газа, 26,3 тыс. тонн угля и 10,7 тыс. тонн мазута. Из Туркменистана страна получила 21,6 млн. кВт-ч электроэнергии. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить спрос.

"Дефицит поставок электроэнергии вчера составил 6,4 млн кВт-ч, поэтому пришлось ввести ограничения до 400 МВт в часы пик по всей стране", - сообщил пресс-секретарь министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

Ситуацию усугубляют аварии, произошедшие 17 февраля на инфраструктурных объектах из-за сильного ветра. Так, в Бухарской области были отключены линии электропередачи 110 кВ "Л-Газли-1" и "Л-Газли-2", а также аварийно остановились 2 газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Учкир", принадлежащей газоперерабатывающему заводу "Газли"."В результате объем природного газа снизился по сравнению со стандартной схемой, а давление в магистральных газопроводах относительно снизилось", - добавил он.

С учетом этих факторов в республике была временно приостановлена работа метановых заправок, которых в стране насчитывается более 130. Проблем с поставками бензина и дизтоплива потребителям нет. При этом именно метан является наиболее популярным видом топлива для автомобилей в Узбекистане. По данным Госкомстата Узбекистана, доля транспортных средств на метане в республике превышает 65%.

Прошлой зимой Узбекистан также столкнулся с резким дефицитом энергоресурсов, прежде всего, нефти и газа. В этих условиях страна начала активный поиск внешних поставщиков энергоресурсов. В августе 2023 года был заключен контракт с Туркменией на поставку 2 млрд куб. м газа в год по краткосрочному контракту. В октябре 2023 года начались поставки природного газа в Узбекистан из России через территорию Казахстана. Контракт предполагает поставку газа из России в Узбекистан в объеме около 2,8 млрд кубометров в год в течение двух лет.

Источник - CentralAsia
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