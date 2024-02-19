Как живут в Казахстане русские, уехавшие два года назад, - КП

19:44 20.02.2024

Как живут в Казахстане русские, уехавшие два года назад



Два года назад российские релоканты устремились в Казахстан, окунувшись в незнакомую для себя атмосферу. Но и Алма-Ата начала меняться под влиянием русских. Сервис, развлечения и даже продукты сегодня до боли знакомы, но даже они не лечат тоски по России



Два года назад российские релоканты устремились в Казахстан, окунувшись в незнакомую для себя атмосферу. Но и Алма-Ата начала меняться под влиянием русских. Сервис, развлечения и даже продукты сегодня до боли знакомы, но даже они не лечат тоски по России







Елена Кривякина

специальный корреспондент