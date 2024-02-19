"Конец доллара будет таким же, как Римской империи", - Эмре Эргюль

20:03 20.02.2024

Dünya

Турция



"Конец доллара будет таким же, как Римской империи"

Dünya: БРИКС нанесет США пять сильных ударов, если откажется от доллара



Американскую валюту может постигнуть участь Римской империи, пишет Dünya. Причина тому – дедолларизация, которую активно проводят страны БРИКС. И если эти государства полностью откажутся от пока еще главной мировой валюты, США будет нанесено сразу пять серьезных ударов.



Американский финансовый аналитик Роберт Кийосаки подчеркнул, что экономики стран БРИКС становятся сильнее с каждым днем, и предупредил США: "Доллар может постигнуть участь Римской империи".



Основатель Rich Dad Company, частной образовательной компании, предлагающей обучение в области личных финансов и бизнеса, Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) сравнил судьбу доллара с концом Римской империи.



В этой связи 76-летний гавайский финансовый аналитик озвучил следующий прогноз: "Господство Римской империи прекратилось после того, как банкиры обесценили ее валюту, чтобы платить солдатам и гладиаторам. США переживают аналогичный спад. Американские чиновники печатают деньги для покрытия военных расходов".



"Вместо долларов покупайте золото или биткоин"



"Римская империя разрушалась по такому же сценарию: пока римляне развлекались на массовых гладиаторских боях, банкиры обесценивали валюту, чтобы платить солдатам и оплачивать счета. История повторяется, потому что люди повторяют глупые ошибки", – подчеркнул эксперт.



Кийосаки предупредил, что доллар и рынки США могут рухнуть сильнее, чем во времена финансового кризиса 2008 года, и призвал американцев: "Не будьте глупыми", – посоветовав забрать деньги из банков и инвестировать в такие активы, как биткоин и золото.



Кийосаки обратил внимание на БРИКС



Причина предупреждения Кийосаки – автора 26 книг, посвященных советам по финансам, в том числе серии "Богатый папа, бедный папа" (Rich Dad Poor Dad), переведенной более чем на 50 языков и проданной тиражом 27 миллионов экземпляров по всему миру – состоит в том, что экономики стран БРИКС с каждым днем становятся все сильнее.



Отметив, что ВВП стран БРИКС колоссально увеличился и объединение бросает вызов доллару на глобальном уровне, аналитик добавил: "БРИКС может положить конец доллару, если использует правильные рычаги".



На саммите блока в августе 2023 года было одобрено присоединение Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Аргентины к БРИКС. Однако Аргентина в дальнейшем отказалась от вступления в организацию.



Если БРИКС откажется от доллара в торговле, это затронет пять секторов в США



Статус доллара в качестве резервной валюты дает США такие преимущества, как дешевое финансирование и санкции.



Вместе с тем главной целью БРИКС является дедолларизация. Россия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и Индия начали использовать национальные валюты в торговле энергоносителями между собой. Еще одним элементом, который выходит на передний план в контексте дискуссий об альтернативной доллару валюте, являются золотые резервы центральных банков стран БРИКС. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), Россия является страной с наибольшим золотым запасом в БРИКС – 2,3 тысячи тонны.



За ней следует Китай – 2,01 тысячи тонн, Индия – 797 тонн. Золотые резервы Саудовской Аравии составляют 323 тонны, Бразилии – 129 тонн, Египта – 125 тонн, ЮАР – 125 тонн, ОАЭ – 75 тонн, при этом Иран, который официально не декларировал свои запасы, по оценкам, обладает 325 тоннами, а Эфиопия – 100 тоннами.



Что произойдет в случае дедолларизации? По мнению журналиста Винода Дсоузы (Vinod Dsouza), сильно пострадают пять секторов в США.



"Если США не смогут экспортировать доллар, валюта будет возвращаться, что приведет к инфляции, – ожидает он. – Когда транспорт, жилье, аренда, предметы первой необходимости станут дорогими и недоступными, цены взлетят до небес".



Вот пять секторов, которые, с точки зрения Дсоузы, сильно пострадают:



1. Банковское дело и финансы: этому сектору будет нанесен сильнейший удар, когда валютный курс начнет падать.



2. Технологии и финтех: БРИКС уже ищет пути создания своих собственных интернет-сервисов, чтобы не зависеть от американских технологий.



3. Международная торговля и инвестиции: поскольку ситуация с долговым кризисом и дефицитом бюджета будет ухудшаться, иностранные инвесторы будут избегать использования доллара.



4. Потребительские товары и розничная торговля: когда доллар будет возвращаться в США, все подорожает.



5. Туризм: путешественники начнут оплачивать свои поездки в местной валюте, Китай и Сингапур уже предоставляют туристам возможность использовать национальные валюты вместо доллара в своих странах.



Автор: Эмре Эргюль (Emre Ergül)