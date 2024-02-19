Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты

20:14 20.02.2024

Особая командировка – особая подготовка: казахстанские миротворцы едут на Голанские высоты



Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты. Это первая казахстанская миссия, в которой наши военнослужащие получили мандат ООН на самостоятельное развертывание. Какую подготовку прошли бойцы миротворческого контингента страны – в материале Zakon.kz.



