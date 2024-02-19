Как на севере Таджикистана попрощались с урановым наследием СССР

20:30 20.02.2024 Алия Хамидуллина, Asia-Plus



И хотят привлечь туристов урановым прошлым



Отвалы переработанных урановых руд с 20-этажный дом, хвостохранилища с миллионами тонн радиационных отходов – в Истиклоле (бывший Табошар) завершили рекультивацию территории, где получали уран для первой советской атомной бомбы. Реализовать проект, в ожидании которого жители города прожили не один десяток лет, удалось менее чем за год. Как распрощался маленький городок с богатым урановым прошлым - в нашем материале.







Таджикский уран для советского атомного проекта



Табошар (ныне Истиклол), небольшой и красивый городок на севере Таджикистана, стал для советской атомной промышленности крупной урановой жилой.



Открытое здесь в 1925 году урановое месторождение оказалось одним из крупнейших на территории стран бывшего союза.



Активная добыча радиоактивного металла для создания первой советской атомной бомбы началась в Табошаре в разгар Великой Отечественной войны и продолжалась до 1960-х годов.



По мере отработки залежей урановых руд производство продукции сократилось. Утилизировать хвостохранилища не смогли из-за развала СССР, и Табошар получил в наследство огромные полигоны захоронений радиоактивных отходов, а вместе с тем - опасный радиационный фон и загрязненные радионуклидами воду и почву.



Ситуация усугублялась тем, что город находится в местности, подверженной селям и оползням.



Город Истиклол (в прошлом Табошар) славится уникальной архитектурой и знаменитыми каменными домами



Большая уборка



На территории табошарского уранового рудника мы побывали уже после завершения рекультивационных работ. Масштабы развернувшихся тут ранее работ можно оценить невооруженным глазом.



Особенно опасными здесь считались открытые отвалы фабрики бедных руд. Так называемая в народе "желтая гора" высотой больше 65 м, площадью 8 га и объемом более миллиона кубов урановых отходов десятки лет подвергалась ветровой и водной эрозии.



Отвалы фабрики бедных руд расположены в 4 км от центра г. Истиклола. Они предназначались для возможной вторичной переработки.



Теперь этой зловещей горы нет, вместо нее – холм, не представляющий, по словам специалистов отрасли, никакой радиационной опасности для окружающей среды и людей.



"Высоту отвала удалось уменьшить в полтора раза. Он засыпан трехслойным защитным слоем и озеленен дикорастущими горными растениями. Теперь эта местность в 14 гектаров является безопасной частью природного ландшафта. Здесь даже можно устраивать пикники, нельзя лишь строить и копать", - предупреждает Алиджон Эргашев, начальник службы строительной компании "Файз".



Теперь на месте "желтой горы" - разровненный холм, не представляющий никакой радиационной опасности для окружающей среды и людей.



Именно строительно-производственная организация "Файз" стала субподрядчиком для проведения рекультивационных работ в рамках международного проекта. Непосредственным исполнителем работ выступил Центральный проектно-технологический институт Госкорпорации "Росатом".



По сообщению властей Согда, стоимость проекта составила порядка 700 млн рублей.



Другой рекультивированный объект - территория четырех хвостохранилищ. Изначально эти опасные участки не имели ограждений, на территории хвостов пасся скот, местные жители прокладывали тут несанкционированные дороги и устраивали хаотичные свалки.



Сейчас периметр хвостохранилищ огражден колючей проволокой и защищен прочным грунтом и дамбой. Построена новая дорога, реконструированы линии электропередач, демонтированы остатки зданий, организована система водоотведения. В виде дополнительного бонуса – отремонтированная местная школа.



Территория хвостохранилищ теперь огорожена и защищена дамбой



В дальнейшем, по словам специалистов, на местах рекультивации продолжатся мониторинг и наблюдение за грунтовыми водами посредством установленных контрольно-наблюдательных скважин.



Бесценный опыт



Этот масштабный проект удалось завершить с опережением графика: работы начались в сентябре 2022 года и закончились менее чем за год.



"Мы делали все, чтобы скорее завершить работу. Для нас это действительно стало важной миссией – избавить, наконец, город и его население от нерешаемой десятилетиями экологической проблемы", - поделился Самадхон Мусаев, директор худжандского филиала компании "Файз".



По его словам, на объектах работало полсотни специальной техники, трудились порядка 125 специалистов, большая часть которых – жители Истиклола. Все они были обеспечены спецпитанием, средствами необходимой защиты и достойным заработком.



Как отметил Мусаев, этот проект послужил опытом в проведении подобных специфических работ, которых ранее никто в стране не проводил. Рекультивация промплощадки "Табошар" - отнюдь не окончательное прощание с урановым прошлым Таджикистана. Стране еще предстоит рекультивировать другой крупнейший полигон радиационных отходов в Согде - Дигмайское хвостохранилище.



Покидая Табошар, где в течение многих лет люди жили под боком излучающих радиацию хвостохранилищ, мы решили наглядно удостовериться в безопасности радиационного фона. Стрелка дозиметра на территории промплощадки колебалась в районе 15-16 микрорентген/час.



В торжественной церемонии по итогам завершения работ приняли участие министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир, заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Николай Спасский, председатель Согдийской области Республики Таджикистан Раджаббой Ахмадзода



"Безопасным считается уровень радиации до 50 микрорентген/час. В Худжанде, к примеру он равен 25 микрорентген/час. Когда мы начинали рекультивационные работы, показатели превышали нормы в 6-7 раз", - пояснил Самадхон Мусаев.



Привлечь туристов урановым прошлым



В Центральной Азии есть много примеров, когда городам с урановым прошлым дают толчок для социально-экономического развития.



Один из таких примеров - Майлуу-Суу, небольшой город в Джалал-Абадской области Кыргызстана. Этот советский городок, как и Табошар, расположен в предгорной местности и имеет уникальную архитектуру. После распада союза проживающие здесь люди остались наедине с десятками хвостохранилищ и отвалами радиоактивных отходов.



Рекультивация уранового наследия началась в Майлуу-Суу буквально недавно, но уже сегодня город влечет к себе тысячи туристов.



"Все началось с инвестиционных форумов, которые мы провели в Майлуу-Суу. Были презентованы интересные бизнес-планы и проекты с целью развития города, составлена инвестиционная карта привлекательности города, разработаны проекты в социальной, экономической и инфраструктурной сферах, - рассказывает Дмитрий Прудцких, международный советник по региональному развитию Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.



– В результате стали привлекаться инвестиции, в том числе и государственные, в частности, на развитие различных видов туристической отрасли. Как пример промышленного туризма – модернизированный Майлуу-Сууйский ламповый завод, уникальное предприятие, сохранившееся после развала союза".



Другая изюминка города, по словам нашего собеседника, это история, связанная с советским прошлым. Местным гидам, которых также подготовили в рамках развития города, есть, что предложить туристам: интересную архитектуру, экскурсию по горам, где велись различные раскопки и можно увидеть следы динозавров.



Арт-инсталляции атома в музее истории уранового наследия Кыргызстана в Майлуу-Суу.



В городе также создан музей истории уранового наследия Кыргызстана, единственный в своем роде музей в Центральной Азии, где представлены архивные материалы об уранодобывающей промышленности страны почти вековой исторической давности.



"Также полезным может стать создание региональной и международной Ассоциации городов с урановым прошлым для улучшения их имиджа и обмена опытом по социально-экономическому развитию, в том числе в пострекультивационный период. Знаю, что в Кыргызстане такие атомные города уже начинают объединяться", - отметил Прудцких. Источник - Азия-Плюс

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