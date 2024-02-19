|20:35 В Узбекистане новые хокимы: Солиев (Багдат), Эркабоев (Учкуприк), Эргашев (Бахмал) и Салимжонов (Чуст)
20:30 Как на севере Таджикистана попрощались с урановым наследием СССР
20:14 Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты
20:06 В Мюнхене Западу не удалось склонить Китай на свою сторону, - Ян Шэн
20:03 "Конец доллара будет таким же, как Римской империи", - Эмре Эргюль
19:58 В Таджикистане социальные нормы осложняют борьбу с домашним насилием
19:49 Европейские ценности. Смерть как способ сэкономить
19:44 Как живут в Казахстане русские, уехавшие два года назад, - КП
17:36 Узбекистан ввел ограничения на электроэнергию и закрыл метановые заправки
16:26 Токаев: "В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать"
15:39 Найдена поглощающая по одному Солнцу в день черная дыра
14:29 Программа переселения казахов с юга на север не дала ожидаемого результата, - спикер КазСената Ашимбаев
11:50 Мирзиеев сократил количество Узбсенаторов на треть. Осталось - 65
11:06 Наступление на Рафах: Нетаньяху берет в заложники Байдена, - К.Семенов
11:02 Смыслы Евромайдана: суть первая – snuff-продюсеры победили, - Платон Беседин
10:30 В кабмине РФ не поддержали уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду
09:32 Американское узилище: "фабрика" рабского труда и смерти, - Л.Гундарова
09:30 Дрон-идеология для волонтеров, - Александр Дугин
08:45 Об амбициозном завоевательном походе Рима в Азии и битве при Каррах (уроки истории)
08:02 Названо официальное количество мигрантов, работающих в Казахстане, - 12.882 иностранца
07:31 Индия сама по себе. Моди готовится к выборам, - С.Строкань
07:25 Антироссийские санкции на благо Америки, или Закат Европы, - А.Белов
01:31 В 1905 году за бездарность российских правителей пришлось платить русскими землями (уроки истории), - А.Кошкин
00:35 БРИКС+: впечатляющее расширение, - И.Кардеринис
00:30 Заменить Европу: как российские газовики переживут западные санкции
00:27 Пекин собирается мирить Киев и Москву, - В.Скосырев
00:15 Миграционную службу ЕС разоблачает ее бывший начальник
00:12 Сталик Ханкишиев: Кудратходжаев оскорбил память моих близких (видео)
00:10 В Ташкенте релоканты и дезертиры почтили память Навального
00:08 Узбекистанцев, незаконно находящихся в Южной Корее, попросили покинуть страну до 29 февраля
00:07 Рахмон ждет в Душанбе инвесторов из Дохи, - В.Панфилова
00:00 В Папуа-Новой Гвинея вспыхнула межплеменная война - 60 убитых
|В Узбекистане новые хокимы: Солиев (Багдат), Эркабоев (Учкуприк), Эргашев (Бахмал) и Салимжонов (Чуст)
20:35 20.02.2024
Назначены хокимы четырех районов в трех регионах Узбекистана
Ганижон Солиев назначен хокимом Багдадского района, а Кодиржон Эркабоев - Учкуприкского района Ферганской области. Азиз Эргашев утвержден исполняющим обязанности хокима Бахмальского района Джизакской области, Салимжонов Бахтиержон - хокимом Чустского района Наманганской области.
В четырех районах трех областей Узбекистана кенгаши народных депутатов утвердили новых хокимов.
Багдадский район
Хокимом Багдадского района Ферганской области 19 февраля стал Ганижон Шералиевич Солиев, сообщает пресс-служба хокимията области.
Ганижон Солиев родился в 1979 году. Окончил Ташкентский финансовый институт. Трудовую деятельность начал в 2002 году в финансовом отделе Учкуприкского района Ферганской области и затем работал на разных должностях в системе Министерства финансов. В 2014-2017 годах занимал пост заместителя хокима Алтыарыкского района, в 2017-2020 годах - первого заместителя хокима Багдадского района. В 2020-2022 годах был первым заместителем начальника главного управления финансов хокимията Ферганской области.
С 11 января 2022 года работал помощником хокима района по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле Ходжакишлак.
На посту хокима Багдадского района он сменил Юсуфжона Хусаинова.
Учкуприкский район
Хокимом Учкуприкского района Ферганской области был утвержден Кодиржон Носиржонович Эркабоев. На этой должности он сменил Аброржона Аскарова.
Кодиржон Эркабоев.Кодиржон Эркабоев.
Кодиржон Эркабоев родился в 1988 году. Окончил Ферганский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в 2013 году в главном управлении Центрального банка Ферганской области, в 2019-2020 годах стал заместителем начальника, в 2020-2021 годах - первым заместителем начальника этого управления. С 10 августа 2021 года возглавлял Ферганский региональный филиал "Узпромстройбанка".
Бахмальский район
Исполняющим обязанности хокима Бахмальского района Джизакской области был утвержден Азиз Эргашев.
Ранее он занимал должность первого заместителя хокима города Джизака.
Чустский район
Хокимом Чустского района Наманганской области кенгаш народных депутатов утвердил Бахтиержона Рахимжоновича Салимжонова, сообщает пресс-служба хокимията области.
Бахтиержон Салимжонов родился в 1978 году, окончил Наманганский инженерно-технологический институт. Трудовую деятельность начал в 1998 году в Касансайском филиале "Тадбиркорбанка".
С 2020 года до недавнего времени занимал должность заместителя хокима Касансайского района - начальника отдела инвестиций и внешней торговли.