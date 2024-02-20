 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гнездо ХАМАС теряет последних "ястребов". Исчезнувшему лидеру боевого крыла группировки Синвару подыскали преемника
00:06 21.02.2024

20.02.2024

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Лидер боевиков ХАМАС Яхья Синвар мог сбежать вместе с заложниками, полагают в израильских органах безопасности.
Радикальное движение ХАМАС нашло замену лидеру вооруженного крыла Яхье Синвару, сообщили ивритоязычные издания со ссылкой на источники. "Самый разыскиваемый человек Газы", долгое время командовавший боевыми действиями, как предполагает израильский аппарат безопасности, мог покинуть осажденный палестинский анклав вместе с рядом заложников и направиться в Египет через систему подземных тоннелей. Потенциальная смена лидера внутри "ястребиного" лагеря ХАМАС может привести к эффекту, противоположному ожиданиям израильтян, говорят эксперты.
О том, что преемником Синвара может стать его соратник Раухи аль-Муштаа, проинформировал со ссылкой на источники телеканал "Кан-11". Аль-Муштаа входит в число командиров, пытающихся контролировать ситуацию "на земле" в Газе, и относится к ближайшему кругу Синвара с тех пор, как они отбывали срок в израильской тюрьме. Как отмечают ивритоязычные издания, аль-Муштаа обладает репутацией одного из основателей вооруженного крыла ХАМАС. В 1989 году он был приговорен израильским судом к пожизненному заключению, однако попал под амнистию в рамках массового обмена палестинцев на военнослужащего израильской армии Гилада Шалита, похищенного боевиками в июне 2006-го.

На днях министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания с командирами воюющих в палестинском анклаве подразделений заявил, что в высшем звене "ястребиного" крыла ХАМАС неизбежна кадровая ротация. "ХАМАС больше не доверяет своим командирам, – отметил он. – ХАМАС в Газе не отвечает: на местах не с кем говорить, а внешнее руководство ищет новых лидеров. Это означает, что существует заявка на то, кто будет управлять Газой". Галант пообещал: "Мы уничтожим остальные шесть батальонов ХАМАС, мы не имеем права останавливаться, пока в секторе Газа остаются 134 заложника".

Ответ на высказывания Галанта пришлось давать члену политического бюро ХАМАС Мохаммеду Наззалу, который поспешил уверить: "Синвар по-прежнему выполняет свою роль лидера ХАМАС, все лидеры движения избираются на выборах". По его словам, все представители высшего звена в палестинской группировке "избираются демократическим путем", и политическое крыло, функционирующее за рубежом, не может принимать единоличных решений о ротации. Вместе с тем Наззал дал понять, что оценки израильской стороны о ликвидации большей части военного потенциала в секторе Газа могут быть неверны. "Большинство бойцов сопротивления сражаются в Газе, и мы не предоставляем врагу бесплатную информацию", – заметил он.

Саудовское издание "Элаф" со ссылкой на израильские органы безопасности сообщило, что Синвар мог бежать из Газы через систему тоннелей, которая, по предположениям, соединяет город Рафах с территорией Египта. Не исключено, что бегство произошло вместе с группой заложников. Тоннели, которые ведут на Синайский полуостров, вызывают опасения у израильских спецслужб, утверждают источники "Элаф": мониторинг восьми крупных подземных систем, который Израиль провел за последние годы, показал, что через них могут пройти легковые автомобили и небольшие грузовики. Командование еврейского государства полагает, что ХАМАС через эти сооружения контрабандой транспортировал иранское оружие, ракеты и другое оборудование.

Бывший сотрудник Минобороны Израиля, военный эксперт Эхуд Эйлам напоминает в своем анализе для портала Israel Defense, что одной из целей наземной операции в Газе является захват или устранение руководства ХАМАС. "Прошлые попытки показали, что ХАМАС способен оправиться от подобных ударов, например, после убийства основателя организации Ахмеда Ясина и его преемника Абдель Азиза Рантиси, – пишет аналитик. – Они являлись доминирующими фигурами в ХАМАС, но террористическая организация выжила. Синвар, несмотря на свой статус в ХАМАС, не более значим, чем Ясин". По его словам, потенциальный преемник лидера вооруженного крыла группировки может оказаться даже опаснее, чем предполагают.

"Когда Израиль устраняет или заключает в тюрьму высокопоставленного члена ХАМАС, возникает пространство для восстания тех, кто ему верен. В этом отношении продвижение по службе и борьба за власть в верхах ХАМАС тесно связаны с Израилем", – констатирует Эйлам.

У экспертов в то же время есть предположения, что израильская сторона могла бы договориться с Синваром и другими его соратниками о безопасном изгнании в обмен на освобождение всех израильских заложников.

"Несмотря на то что многие почитают Синвара как символ бескомпромиссного палестинского сопротивления, неясно, какие последствия будет иметь его уход, – отмечает старший советник президента американской аналитической корпорации RAND Брайан Майкл Дженкинс. – Деморализует ли его согласие на безопасное изгнание тех, кто останется сражаться? Будут ли командиры Синвара следовать его приказу освободить всех пленников или захотят использовать их в качестве разменной монеты для собственного безопасного прохода? Могут ли особо стойкие командиры саботировать какое-либо соглашение? Все эти возможности можно уменьшить за счет расширения предложения (по урегулированию. – "НГ")".

Источник - НГ
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