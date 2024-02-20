Россия дала правовой ответ на латвийский беспредел: клоповник оживился. - Р.Винкелис

00:31 21.02.2024

20.02.2024 | РИХАРДС ВИНКЕЛИС



Латвийский политический клоповник заметно оживился



Латвийский политический истеблишмент застигнут врасплох неожиданными действиями России, а именно объявлением в международный розыск местных политиков, причастных к имевшему место в этой балтийской республики в 2022 году сносу более 120 памятников советским солдатам и партизанам. Госполиция Латвийской Республики в этой связи призвала граждан Латвии оценивать необходимость и риски безопасности при поездках в страны, которые тесно сотрудничают с Россией. Президент же Эдгарс Ринкевичс вообще подлил масла в огонь, заявив, что в обнародованном списке разыскиваемых МВД России латвийских политиков могут быть не все имена. Конечно, не в последнюю очередь примерял он ситуацию с объявлением в розыск премьера соседней Эстонии Кайи Каллас и на себя – ведь Ринкевичс как член кабинета министров в июле 2022 года принимал участие в одобрении составленного Министерством культуры ЛР списка из 69 мемориалов советским солдатам и партизанам, которые следует демонтировать.



С одной стороны, латвийские власти пытаются держать хорошую маску при плохой игре. Так, премьер-министр Эвика Силиня заявила, что "Латвия не поддастся на подобные методы запугивания", уверяя, что внешнеполитическая служба всегда готова обеспечить дипломатическую защиту латвийских должностных лиц и других граждан в любой стране.



С другой стороны, многие политики местного разлива явно нервничают. Так, как говорят в кулуарах сейма, объявленный Россией в розыск депутат от "Национального объединения" Эндмундс Тейрумниекс, очень испугавшись задним числом, попросту вдрызг напился. Дело в том, что буквально в этом месяце он, ничего не ведая, в составе возглавляемой лидером партии "Латвия на первом месте" Айнарсом Шлессерсом делегации парламентариев посетил Китай. И, судя по всему, лишь чудом избежал ареста и депортации в Россию.



Собственно, первым латвийским политиком, который также выскочил из расставленного Россией правового капкана, был бывший депутат сейма Вячеслав Домбровский, который после завершения срока своих полномочий решил подработать, читая лекции в Киргизии. Надо отдать должное латвийскому посольству в Казахстане (представляющему интересы Латвии и в Киргизии), которое сумело вывести Домбровского из этой среднеазиатской республики, когда бывшему депутату каким-то образом стало известно о возможности его задержания.



Любопытно, что попавший в розыск Вячеслав Домбровский не голосовал 13 мая 2022 года за приостановку действия статьи 13 российско-латвийского соглашения 1994 года по социальным гарантиям российским военным пенсионерам, под защитой которой находились военные мемориалы. Тогда он, как человек осторожный, решил не участвовать в этом решении. Но вот в июне 2022 г. Домбровского угораздило проголосовать за закон сейма "о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", на основе которой и было принято июльское решение кабмина о сносе 69 мемориалов.



"Вот честно, мы ожидали от России все, что угодно, только не ответа в правовой области. Мы ожидали громогласных заявлений, угроз, а получили в интеллигентной форме список разыскиваемых Россией политиков. И да, поездки на отдых в Турцию придется отменить", – сокрушается в неформальном разговоре депутат сейма от "Нового единства".



В результате кто-то из латвийских политиков, действующих и бывших, думает об изменении направлений своего отдыха с теплых морей северной Африки на более северные, европейские. А вот недавно засветившийся поддержкой Палестины министр здравоохранения Латвии ливанец Хосам Абу Мери ломает голову, как он теперь будет ездить к себе на малую родину, о чем также поговаривают в коридорах правительства. Да, в обнародованные розыскные списки Абу Мери не вошел, но в 2022 г. в качестве депутата Ропажской краевой думы проголосовал за снос стелы освободителям Риги в Дрейлини (населенный пункт в Ропажском крае, прилегающий к границам Риги).



Как рассказал один из членов "Национального объединения", очень сильно озабочен логистикой своих зарубежных поездок член правления этой организации, глава Огрской краевой думы Эгилс Хелманис. Дело в том, что именно он лично начал процесс сноса памятников еще до печально известного решения сейма от 13 мая 2022 года. Хелманис 26 апреля 2022 года руководил процессом демонтажа монумента освободителям Мадлиене, попутно заявив, что памятник будет использован как материал для укрепления дорог в крае.



Напомню, что в пылу предвыборной кампании 2022 г. латвийские политики, соревнуясь друг с другом в антироссийских действиях, открыли дорогу сносу памятников солдатам – освободителям Латвии и местным антинацистским партизанам. Всего было снесено и уничтожено даже больше, чем решил кабмин, а именно 120 монументов, ранее находившихся под защитой статьи 13 российско-латвийского соглашения 1994 г. по социальным гарантиям российским военным пенсионерам.



Между тем снос этих памятников подпадает под статью 243.4 УК РФ, которая в качестве преступного деяния определяет "уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества".



Что ж, теперь в Латвии видят правовой ответ России на творимый местными властями беспредел. Как говорится, нет худа без добра: настало время доморощенным политикам отдыхать на прославленном некогда Лаймой Вайкуле рижском взморье, поддерживая местную туристическую отрасль.