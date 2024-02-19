На старт в Будущее: чем уникальны Игры в Казани

01:23 21.02.2024 Первые крупные соревнования на стыке реального и виртуального спорта должны стать аналогом Олимпиады



Алексей Фомин



"Игры будущего" в столице Татарстана предполагают новый фиджитал- формат, то есть совмещение соревнований в кибер- и реальном спорте. В одном из местных учебных заведений 20 февраля даже открыли фиджитал-центр. Соревнования идут уже два дня, но официальная церемония открытия намечена на 21 февраля. По словам организаторов, Игры должны стать аналогом Олимпиады - в цифровом формате. Мероприятие уже стало одним из самых масштабных международных проектов на территории России за последние два года, с момента введения тотальных санкций.



Красивая картинка и миллиарды просмотров



Церемония открытия Игр будущего намечена на 21 февраля, но первые соревнования начались уже за два дня до этой даты. После массового отстранения российских спортсменов от международных стартов "Игры будущего" быстро стали одним из главных проектов нашей страны, который должен продемонстрировать, что изоляция не удалась. Аналогичную роль сыграют намеченные на 2024 год Игры БРИКС в той же Казани и Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге. Они пройдут летом и в начале осени. А первыми хронологически идут "Игры будущего".



Именно на их примере можно будет посмотреть, насколько в Россию готовы ехать соревноваться участники из других стран. И, по мнению организаторов, ожидания уже оправдываются. Как заявил руководитель проекта "Игр будущего" Игорь Столяров, на соревнованиях в Казани планируется участие представителей более чем 100 стран мира.



- Мы видим, что аэропорт Казани работает на полную катушку - уже к середине дня 19 февраля прилетело порядка 800 спортсменов из 57 стран, - сообщил Столяров. - И продолжают приезжать. Серьезных отказов от участия со стороны приглашенных иностранцев у нас пока не было. А всего ожидается участие 294 команд более чем из 100 стран мира. Конечно, мы еще аккуратно об этом говорим, потому что логистика вещь такая - может в последний момент внести коррективы, особенно сейчас, когда геополитика подруливает. Очень сложная ситуация за внешним контуром, но тем не менее пока все идет к тому, что мы увидим широкое представительство участников со всего мира.



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По словам главы проекта, планируется, что транслироваться "Игры будущего" будут на широкую аудиторию. И не только в России.



- Уже идут трансляции "Игр будущего" более чем в 30 странах мира, - отметил Столяров. - У нас порядка 240 конечных площадок для демонстрации соревнований - это соцсети, стриминговые платформы, есть специальные соглашения с ТВ-сервисами и классическим телеком, причем я говорю не только про российские ресурсы, но и про международную сеть дистрибуции и контента. Выстроить с нуля эту сетку для таких специфических мероприятий и соревнований, как фиджитал и киберспорт, в России было достаточно проблематично, но в итоге удалось сделать. И для нас основной KPI в организации - это красивая картинка и миллиарды просмотров. Главное, завлечь людей на этот новый тип продукта, совмещающего спорт, шоу, инновации.



Шагает по планете



Последние 10 лет киберспорт стал набирать популярность в геометрической прогрессии. И уже в середине 2010-х как в России, так и во всем мире стали всерьез говорить, что скоро это явление заберет аудиторию у классического спорта. В конечном итоги руководители спортивных федераций и государственных организаций стали активно пытаться интегрировать геймеров в свою систему.



В частности, в России Минспорта еще в 2017 году отдельным приказом наделил Федерацию компьютерного спорта России правами и обязанностями общероссийской федерации по виду "Компьютерный спорт", то есть приравнял ее к Российскому футбольному союзу (РФС), Федерации хоккея России (ФХР) и другим классическим федерациям. Таким образом, эта организация получила законное право проводить всероссийские соревнования, разрабатывать правила и вносить их на утверждение в профильное министерство, формировать сборную России для международных соревнований и так далее. В том числе - реализовывать коммерческие права.



Россия одной из первых пошла еще дальше, взявшись за решение только зарождавшихся противоречий между реальными и виртуальными соревнованиями. У нас стали разрабатывать фиджитал-спорт, предполагающий дисциплины, совмещающие классический атлетизм и киберпространство. Если сформулировать проще, то одни и те же команды с одними и теми же людьми в составе в рамках одних турниров и даже матчей выявляют лучших, совмещая игры за компьютером и на реальных площадках.



Фиджитал-формат достаточно быстро стал популярен во многих странах мира, поэтому еще в 2022 году в руководстве нашей страны активно стали обсуждать необходимость проведение масштабных соревнований. Все это привело к подписанию президентом России Владимиром Путиным в декабре 2022 года указа о проведении "Игр будущего". Их столицей была выбрана Казань.



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Всего в программе Игр 21 дисциплина. Один из примеров такого формата: фиджитал-футбол - это аналог мини-футбола, участие в котором спортсмены совмещают с игрой в футбольный симулятор EA Sports FC 24. В фиджитал-баскетболе реальный баскетбол переплетается с компьютерной игрой NBA 2K. Аналогичные соединения двух форматов будут на "Играх будущего" в хоккее, гонках, единоборствах, скейтбординге и велогонках, а также велосипедном спорте BMX.



В перечисленных дисциплинах основой все-таки остаются классические виды спорта, под которые подобраны их киберспортивные аналоги. Но и есть такие дисциплины, как Warface + лазертаг и Standoff 2 + лазертаг. В этом случае две известные компьютерные игры на военную тематику получили свой спортивный аналог в виде лазертага, командной военно-тактической игры с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.



- Такой формат впервые проводится и в нашей стране, и в мире, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - Но движение фиджитал уже вовсю шагает по планете. У нас в России уже почти во всех регионах организованы свои федерации по этому формату. А в 63 странах мира открыты представительства этого движения. Его уже не остановить. Уверен, что это движение позволит молодежи и вообще всем желающим людям гармонично развиваться во всех направлениях - не только в кибере, но и реальном спорте. И наоборот. И "Игры будущего" должны еще больше подтолкнуть людей к увлечению этим форматом.



200 тыс. порций еды



Столица Татарстана не случайно была выбрана хозяином первых "Игр будущего". Там была полностью готовая для этого инфраструктура, оставшаяся от летней Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта – 2015, футбольных Кубка Конфедерации – 2017 и чемпионата мира – 2018.



Задействованы находящийся рядом с аэропортом Международный выставочный центр "Казань Экспо", Казанская академия тенниса, ледовый дворец "Татнефть Арена", на котором проводит домашние матчи хоккейный клуб "Ак Барс" (ради "Игр будущего" вынужденный временно выселиться на свой старый стадион), дворец единоборств "Ак Барс", Казанская академия тенниса, Казанский цирк (там пройдет необычный турнир "Битва роботов") и IT-центр.



- Мы примем порядка 6 тыс. участников, гостей, волонтеров, журналистов, - сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. - 33 отеля распахнули перед ними свои двери. На сегодняшний день для гостей подготовлено 2640 номеров в отелях и 1200 номеров в Деревне Универсиады. 300 ресторанов и кафе города гостеприимно ждут, чтобы показать гостям все кухни народов мира, в первую очередь нашу татарскую. Подготовлено порядка 8 тыс. больших культурных мероприятий, начиная с музейных выставок и завершая шаляпинским фестивалем (Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина проходит в Казани весь февраль. - "Известия"). Везде забронированы для наших участников и гостей билеты. Говоря о масштабах, стоит заметить, что только 50 тыс. порций еды мы приготовим для судей и участников, 44 тыс. будет приготовлено для волонтеров, 100 тыс. - для перерывов и кофе-брейков.



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Мэр Казани выразил надежду, что в будущем подобные мероприятия захотят проводить другие города России и другие страны.



- Надеюсь, именно казанские "Игры будущего" станут прототипом нового завтрашнего дня, как когда-то Афины дали старт Олимпийским играм, - подчеркнул Ильсур Метшин. - Мы очень надеемся, что, как когда-то родилась Олимпиада, классическая Олимпиада, так здесь в Казани на основе "Игр будущего" рождается новая Олимпиада - цифровая Олимпиада. Мы рады таким большим ивентам, потому что большая волна поднимает все лодки. Казань, которая была до летней Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта – 2015 и чемпионата мира по футболу – 2018, и нынешняя Казань очень отличаются. Всякое подобное масштабное мероприятие оставляет наследие.



Фиджитал-индустрию в Казани пытаются вывести на научный уровень. 20 февраля в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и ректор заведения Рафис Бурганов открыли первый фиджитал-центр. Он будет располагаться на территории бывшей деревни Универсиады, где будут готовиться специалисты.



- В этом университете уже два года как создан факультет киберспорта, который теперь переименован в факультет фиджитал-спорта, - пояснил "Известиям" Владимир Леонов. - В рамках этого факультета и будет работать фиджитал-центр. В нем будут трудится специалисты, создающие методологические стандарты для разных дисциплин, будут придумывать новые дисциплины, совершенствовать их и внедрять эти форматы в реальную жизнь. Для того чтобы это превратилось в целую мощную индустрию, которой много десятилетий назад стал классический спорт.



Стоит отметить, что среди участников соревнований - звезды классического спорта. В их числе бывшие футболисты Роман Шишкин и Александр Шешуков, экс-хоккеист Максим Пестушко, действующий баскетболист Иван Лазарев, в прошлом году выигравший Единую лигу ВТБ в составе казанского УНИКСа, участник Олимпиады-2020 в Токио в скейтборде испанец Анхело Каро Нарваес и многие другие. Среди гостей ожидаются Андрей Аршавин и Илья Ковальчук. Завершатся "Игры будущего" 3 марта. Источник - Известия

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