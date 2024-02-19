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|За сборную Кыргызстана по борьбе будет выступать еще один россиянин - Андрей Аронов
06:31 21.02.2024
Российский спортсмен Андрей Аронов будет выступать за национальную сборную Кыргызстана по вольной борьбе.
Представитель Якутии выиграл чемпионат Кыргызстана 2024 года в олимпийской весовой категории до 97 кг и на данный момент в составе сборной готовится к международным турнирам.
Аронов выиграл чемпионат страны еще в 2020 году, выступая за Ивановку, откуда родом мама спортсмена.
Аронов неоднократный призер "Мемориала Тарского", различных турниров, воспитанник Училища олимпийского резерва. В предыдущие годы он был спарринг-партнером чемпиона Азии Айаала Лазарева, который в предыдущие года также выступал за Кыргызстан.
В 2018 году Аронов выступал за российскую команду.