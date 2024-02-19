 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Три из четырех крупнейших банка Китая совсем перестали принимать платежи из России
06:51 21.02.2024

С начала 2024 года три из четырех крупнейших банков Китайской Народной Республики (КНР) прекратили принимать платежи из российских финансовых организаций, в отношении которых действуют антироссийские санкции. Об этом в среду, 21 февраля, заявил в интервью "Известиям" генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

По информации источника, с начала января Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей, прекратили работу с российскими подсанкционными кредитными организациями. Отмечается, что финансовые операции с банками, не находящимися под санкциями, продолжают осуществляться.

В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам "внутренней политикой компании". По данным "Известий", решение банков может быть связано с риском вторичных санкций в отношении КНР со стороны Соединенных Штатов Америки, которые в декабре 2023 года усилили контроль за соблюдением рестрикций.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля сообщалось, что банк КНР Chouzhou Commercial Bank в начале месяца уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Прекращение расчетов коснулось всех межбанковских платежных систем, в том числе SWIFT и СПФС.

Ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года также начала Турция. С начала 2024 года турецкий банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из России, сотрудники финансовых организаций стали отказываться от взаимодействия с российскими учреждениями

Источник - ИА Регнум
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