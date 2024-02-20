Польские фермеры стали действовать жестче, и дело не только в Украине, - Кристина Исмагилова

06:53 21.02.2024

КРИСТИНА ИСМАГИЛОВА

20 февраля 2024



Уже долгое время одними из главных новостей являются протесты фермеров по всей Европе. Аграрии от Норвегии до Португалии выходят на улицы, требуя поддержки от властей и снижения требований к их продукции. И запросы эти вполне логичны.



Погоня европейцев за "зеленым курсом" уверенно губит аграрный сектор: душит его нереальными условиями и урезанием дотаций. При этом дальше - только хуже, все планы по снижению выбросов ведут лишь к сокращению производства и дальнейшему снижению доходов. Уже сейчас фермеры работают не просто в ноль, а в чистый минус, и улучшения ситуации на горизонте не видно.



Польские аграрии от своих западноевропейских коллег в требованиях не отстают. Но есть у них и особая печаль.



Фермеры давно добиваются прекращения бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с Украины и сохранения звероводства. В связи с более широким спектром запросов фермеры получили поддержку от перевозчиков, охотников, пчеловодов и даже сотрудников таможни.



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Вместе они 20 февраля перекрыли все пункты пропуска с Украиной, а также заблокировали подъезды к морским портам и железнодорожным станциям. Последнее связано с горьким опытом: при перекрытых автомобильных КПП украинцы стали использовать для обхода блокады железную дорогу.



В итоге на пункте пропуска в Дорохуске ожидать растаможки приходится более 230 часов, то есть почти 10 дней, а в Медыке - 360 часов, то есть более двух недель.



Скорее всего, ситуация станет еще сложнее: фермеры и им сочувствующие планируют удерживать блокаду 30 дней. Кроме того, аграрии хотят провести большую акцию протеста в Варшаве 27 февраля под лозунгом "Вторжение в столицу".



Польские фермеры в целом стали действовать жестче.



Если раньше демонстрации в основном ограничивались блокадами и мирными проездами по дорогам, то теперь поляки вскрывают украинские фуры, задерживают самих украинцев и останавливаться на этом не собираются.



Более того, они уверены, что правительство Варшавы работает против собственных граждан и содержит некие перевалочные пункты украинской продукции где-то в лесах, скрытыми от чужих глаз.



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Стоит отметить, что "аграрный вопрос", который стал общей бедой Европы, имеет в своей основе не только конфликт с самим Брюсселем, но и с национальными правительствами: таким образом фермеры фактически становятся мощной оппозиционной силой.



По общему мнению европейских аграриев, "зеленый курс" - амбициозная стратегия ЕС, главная цель которой - достижение климатической нейтральности к 2050 году, является кошмаром для сельского хозяйства и животноводства.



Помимо массы бюрократических проволочек, фактической невозможности получить компенсации, повышения цен на энергию и ограничений по использованию воды фермеры сталкиваются с сокращением угодий, а также ужесточением правил по применению пестицидов и удобрений. Все это фактически ставит их в патовую ситуацию.



При этом какого-то универсального выхода из ситуации нет.



Еврокомиссия неоднократно доказывала, что не допустит в своем "демократическом" режиме вольных действий стран-членов. Польской стороне Брюссель уже выдвигал обвинения и угрожал последствиями в случае, если Варшава не выразит поддержу "зеленому курсу".



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Да и украинцы не отстают: о каждой волне польских протестов киевские власти спешат доложить в Брюссель, прикладывая требование повлиять на ситуацию.



Вместе с тем в Киеве традиционно называют польских протестующих агентами Кремля и обвиняют их не только в подрыве "добрососедской" политики, но и прямой поддержке "военной агрессии" против Киева.



В ответ поляки говорят, что первыми протянули "руку помощи", однако больше похоже на то, что жест доброй воли должным образом не оценили.



Украинцы пытаются устраивать зеркальные акции в адрес поляков, но массового характера они не приобретают и особых успехов не имеют.



При этом в Киеве утверждают, что ввоз продукции в Польшу вообще незначительный, а главное - несоразмерен протестам. Кроме того, поляки мешают транспортировке "гуманитарной помощи", которая почему-то зачастую оказывается оружием или военной техникой.



В то же время в медийной сфере сложно не заметить, как ведется пропаганда против польских предприятий.



Граждане давно ждут публикации списка фирм, которые ответственны за импорт украинской продукции в Польше. Главным образом население пытается понять, насколько велики были масштабы, а также связаны ли эти компании с бывшим правительством партии "Права и справедливости", на которую возлагают всю ответственность за трагическое положение аграрного сектора страны.



И вот, чудесным образом, этот список публикуют в Сети, правда, нет никаких доказательств того, что он настоящий.



Это, однако, не помешало пользователям распространять его повсеместно с призывами бойкотировать продукцию указанных польских фирм. Масштаб распространения этой информации, как и агрессивные призывы к бойкоту, заставляют серьезно задуматься над тем, не заказная ли эта кампания, целью и инструментами которой являются поляки.



Совершенно ясно, что напряжение в польско-украинских отношениях еще долго не спадет: список претензий друг к другу у сторон только растет.



Не исключено также, что акции и ситуация в целом будут и дальше использоваться провокаторами, что случалось не единожды. При этом полякам вряд ли стоит возлагать особенные надежды на новое правительство, которое вовсе не намерено защищать интересы аграрного сектора, оправдывая это главным образом тем, что без поддержки "зеленого курса" никаких денег из фондов Евросоюза Варшава не увидит.



Стоит, правда, учитывать, что и с обвалом аграрного сектора Варшаве не выжить.