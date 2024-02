Сияющий град на холме с потрескавшимся фасадом. Примирить две Америки становится миссией невыполнимой, - В.Михеев

Обитатели мегаполиса, способного претендовать по объему ВВП на статус 12-й крупнейшей экономики мира, вот уже несколько недель пребывают либо в глубокой задумчивости, либо в полнейшем шоке от происходящего. 27 января группа отморозков избила полицейских на 42-й улице неподалеку от Таймс-сквер (вспоминайте сцены из голливудского боевика "Банды Нью-Йорка"). Нападавших вскоре схватили. Они оказалась мигрантами "без определенного места жительства".



Самая значимая деталь этого происшествия, вызвавшая широкий общественный резонанс в том, что под стражей остался только один из них, 24-летний Йохенри Брито, в то время как по решению прокурора района Манхэттена Элвина Брэгга остальных четырех налетчиков отпустили на все четыре стороны.



19-летний Дарвин Андрес Гомес, 19-летний Келвин Сервита Ароча, 21-летний Уилсон Хуарес и 24-летний Йорман Реверон были уведомлены, что им велено появиться на судебном слушании, назначенном на 4 марта. Но следом появилась информация, что все они, назвавшись вымышленными именами, воспользовались услугами одной церковной организации, которая опекает мигрантов, и скрылись из города в неизвестном направлении. Ищи ветра в поле.



Профсоюз правоохранителей мегаполиса, который называется Полицейская благодетельная ассоциация города Нью-Йорка (Police Benevolent Association of the City of New York, PBA), выступил с резкой критикой странного благоволения к мигрантам, нарушившим закон. Президент PBA Патрик Хендри сделал заявление, указав на то, что жители Нью-Йорка "сыты по горло системой правосудия, которая по-прежнему не в состоянии защитить как сотрудников полиции, так и общественность" (New Yorkers who are fed up with a justice system that keeps failing to protect both police officers and the public).



Кэтлин Кортни Хокул, демократка и 57-й губернатор штата Нью-Йорк, почувствовав масштаб негодования горожан, заявила журналистам, что все нападавшие на стражей порядка должны быть депортированы. "Возьмите их всех и отправьте обратно (Get them all and send them back)", – грозно произнесла Кэтлин Кортни Хокул и добавила: "Вы не трогаете наших полицейских. Вы никого не трогаете".



Не останется ли это пустым сотрясанием воздуха? Эрик Лерой Адамс, активист Демпартии и 110-й по счету мэр Нью-Йорка, в условиях наплыва нежданных гостей (только с начала года в мегаполис перебрались еще 120 тысяч чужеземных переселенцев) и перенапряжения городского бюджета начал резать по живому. Под нож пошли не только программы социального обеспечения и поддержки граждан, но и расходы на поддержание правопорядка. Парадокс ситуации еще и в том, что сам Адамс более 20 лет носил форму полицейского и вышел на пенсию в звании капитана. А теперь он бесстрастно увольняет своих коллег по ремеслу.



Началась эта мазохистская практика еще в разгар погромов и разбоя боевиков движения "Черные жизни имеют значение" (Black lives matter, BLM). Стало известно, что штатный состав нью-йоркской полиции – по решению мэрии – сократят еще на 14%.



По статистике, в многомиллионном городе, прозванном "Большое яблоко", индекс криминогенной обстановки, определяемый количество совершенных преступлений, вырос на 32% и достиг максимального значения за последние 15 лет. С учетом отсутствия внятной иммиграционной политики на федеральном уровне легко прогнозировать, что дальше будет только хуже.



"С расформированием полиции, по мнению американиста-политолога и популярного блогера Малека Дудакова, разгул криминала станет совсем зашкаливать – ведь и поток мигрантов только нарастает. Нью-Йорк с Сан-Франциско конкурируют в скорости деградации, но все либеральные мегаполисы США быстро скатываются в состояние уже (не)управляемого хаоса".



Виктор Дэвис Хэнсон, научный сотрудник Центра американского величия и старший научный сотрудник Института Гувера имени Мартина и Илли Андерсонов (Стэнфордский университет), в своей широко растиражированной статье о неизбежности краха Америки, отметил и этот аспект деградации: "В наших крупных городах прокуроры, многие из которых на зарплате у Джорджа Сороса, уже практически уничтожили гражданское общество. Они систематически отпускают уголовников и насильников в день ареста, досрочно освобождают осужденных преступников из тюрем и колоний и подрывают закон произвольным применением на том лишь основании, что он либо несправедлив, либо написан расистами".



Нью-Йорк всегда был оплотом из оплотов Демпартии. Причина в том, что в городе уолл-стритовских финансовых магнатов и окормляющегося от их щедрот офисного планктона численность либералов всех мастей всегда превосходила количество поборников традиционных ценностей. Однако монополия демократов относительная. На выборах в 2020 году за их ставленника Джо Байдена проголосовало 5 млн 244 тысячи 886 граждан, а за Дональда Трампа – 3 млн 251 тысячи 997 горожан. Вопрос не нуждающийся в ответе: как избиратели, голосовавшие за Трампа, относятся к разрушению на их глазах правоохранительных скреп прежде довольно стабильного общества?



В стане условных трампистов немалая доля законопослушных и богобоязненных американцев, тех, что продолжают верить в жизненные ценности, на которых создавалась все еще молодая нация, привержены патриотизму и обязательствам, записанным, в частности, в присяге на верность при получении гражданства (Oath of Allegiance), уважают полицейских, любят мамин яблочный пирог и индейку на Рождество.



У этой категории граждан не может не возникнуть подозрение, что у безнаказанности криминалитета есть и политический аспект. Идущая в рост организованная и неорганизованная преступность раскалывает общество, с одной стороны, на сторонников законности и порядка, а с другой – на неолиберальных фанатиков, поддерживающих тайную стратегию клана Обамы-Клинтон-Байдена по замещению коренных граждан иммигрантами, полностью зависимыми от благотворительности демократов и потому за них голосующих.



Илон Маск, не менее эксцентричный, чем Дональд Трамп, миллиардер с чутьем Стива Джобса, сделавший состояние на прорывных технологиях, истинный либерал в хорошем смысле этого слова, освободивший "Твиттер" (заблокирован в РФ) от засилья нео(лже)либералов, выступил с обвинением в адрес администрации Обамы-Клинтон-Байдена. Поощрение нашествия мигрантов, в том числе и нелегальных, по логике Маска, преследует цель зачистить избирательное поле от республиканцев и превратить США в "однопартийное государство".



Демонстративное благоволение Демпартии к национальным меньшинствам (Байден как-то постулировал: если ты афроамериканец, то должен голосовать за демократов), а в последние годы и к мигрантам, в том числе и нелегалам, нарушившим закон, вызывает отторжение у пока еще составляющего большинство коренных и белых по цвету кожи американцев, присягающих консервативным ценностям – ныне подчас с риском для здоровья и жизни.



Разрушение фундамента национального единства идет в энергичном темпе. В прошлом году опрос, проведенный газетой "Уолл-стрит джорнэл" и исследовательской организацией NORC Чикагского университета, позволил сравнить последние результаты с данными, полученными в ходе аналогичного замера общественных настроений в 1988 году. За четверть века Америка изменилась до неузнаваемости. Если 25 лет тому назад для 70% опрошенных граждан "любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам", то есть патриотизм, была исключительно важна, то ныне доля тех, кто остался верен этому принципу, сократилась до 38%.



Уменьшилось количество американцев и американок, которые верят в Бога и признают целесообразность религии (с 62% до 39%), и тех, кто считает необходимым продолжение себя в потомстве (с 59% до 30%). Самым тревожным симптомом нравственного нездоровья стало открытие, что среди молодежи в возрасте до 30 лет только 23% считают для себя естественным и необходимым иметь детей.



Произошла коренная ломка пирамиды жизненных ориентиров с обвальным снижением приверженности традиционным ценностям. По контрасту, повысилось значение основного мерила успеха в провозгласившей индивидуализм "базовым инстинктом" (basic instinct) Америки. Четверть века назад 31% опрошенных поставили на пьедестал такую субстанцию, как… деньги, а сегодня таковых набралось уже 43%.



В своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков процитировал одного из апостолов консерватизма Патрика Бьюкенена, который побывал помощником у трех президентов США – Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана. В 2000 году политик, которого часто именуют палеоконсерватором (упор на американский национализм, христианскую этику, традиционалистский консерватизм), пришел к следующему выводу: "Америка прошла через социальную и культурную революцию. США ныне – совсем не та страна, которую мы помним по 1970-м и даже 1980-м годам. Другая страна, другой народ… Мы теряем страну, в которой выросли".



Приведенный выше опрос выявил принципиальные расхождения в жизненной философии активистов партии слона и партии осла. Экстраполяция полученных сведений дала основание утверждать: 75% республиканцев убеждены в том, что "общество зашло слишком далеко" в принятии трансгендерности, в то время как 56% демократов, напротив, считали достигнутый прогресс (?) недостаточным. Симптоматично, что 50% республиканцев и всего 7% демократов видели угрозу в той форме поощрения расового и этнического разнообразия, как это делают неолибералы во власти.



Таким образом, идеологическая пропасть между красными (республиканцами) и синими (демократами) ширится. Найти примиряющий эти две Америки, быстро отдаляющиеся друг от друга, разумный, пусть даже временный компромисс, особенно учитывая одержимость неолибералов перекройкой всех основ существования сложно-композитной нации, сотканной из конкурирующих общин и кланов, будет сложно, если вообще возможно.



Имеет смысл вернуться к статье профессора Хансона, в которой он дает волю своему сарказму в стилистике фейковых новостей и постправды:



"В нашей новой Америке Джо Байден бодр, здоров и расторопен, а Хантер не сделал ничего плохого. Наши герои – Дилан Малвейни, генерал Рэйчел Левин (скандальный блогер и чиновник, оба трансгендеры) и два Сэма, Бэнкман-Фрид (осужденный за мошенничество предприниматель) и Бринтон (осрамившийся на краже женского белья чиновник-трансгендер).



В современной Америке Карин Жан-Пьер говорит сущую правду, а Алехандро Майоркас никогда не врет. Святой Джордж Флойд был безвинно убит, а его мученическая смерть – неопровержимое доказательство системного расизма американской полиции. А "отмена" полиции принесет лишь порядок и спокойствие, поскольку наша граница безопасна, а бездомные и преступники – всего лишь невинные жертвы".



Наконец, вот и финальный приговор профессора Хансона, к слову, профессора классической литературы и специалиста по войнам античности: "Американская цивилизация перевернулась с ног на голову, и вскоре нас ждет встреча с еще недавно немыслимым и невообразимым" (American civilization has been turned upside down, and we have a rendezvous soon with the once unthinkable and unimaginable).



* * *



В пору студеной войны между двумя общественно-политическими системами, отличавшимися своими идеологиями и нравственными принципами, у многих соотечественников очередное предсказание, что Соединенные Штаты, мол, "загнивают" и вскоре наступит их развал/распад/коллапс, вызывало как минимум ироничный комментарий. Скепсис был небезоснователен.



Новоявленная империя, возникшая после Второй мировой войны, обладала многими конкурентными преимуществами. Умело привлекала к себе квалифицированные кадры с любой периферии разными льготами и высоким уровнем жизни. Поддерживала промышленный потенциал, пока еще не перекочевавший в Китай и Мексику с их дешевой рабочей силой. Держала союзников и третий мир в долларовой узде сперва благодаря Бреттон-Вудской системе, когда обменный курс всех остальных валют фиксировался в соотношении к доллару США, а сам доллар приравнивался к золоту, а затем с помощью печатного станка и отсутствия гринбеку (green back) убедительной альтернативы.



В результате США могли позволить себе содержать зажиточный средний класс, откупаться от люмпенизированных маргиналов щедрыми пособиями, оперативно и эффективно разрешать неизбежно возникающие в разношерстном обществе социальные проблемы.



Сегодня Америка, которую ее граждане, согласно Бьюкенену, "теряют", живет в условиях не расширяющейся, а сужающейся галактики. Сегодня, когда ничего утаить невозможно, а новостные сводки свободно перемещаются по всем азимутам в интернет-пространстве, приходит осознание, что пропагандистские кассандры советской поры были правы. Только ошиблись с привязкой ко времени.

